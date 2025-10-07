El Gobierno, a contrarreloj: reimpresión de boletas y la urgente necesidad de dejar atrás el caso Espert tras una semana de parálisis

El presidente Javier Milei canta durante la presentación de su nuevo libro "La Construcción del Milagro" en Buenos Aires, Argentina, el lunes 6 de octubre de 2025. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

La vida pública en la Argentina empieza a parecerse de a ratos a una distopía. Ayer, mientras el ministro Luis Caputo negociaba en Washington el apoyo financiero al programa económico con el secretario del Tesoro y la titular del Fondo Monetario, el presidente Javier Milei dedicó el día entero a los preparativos del show musical que encabezó anoche en el Movistar Arena, que incluyó una variada grilla de temas del rock nacional, previo al discurso con el que cerró un espectáculo a todas luces extravagante.

Cuando Milei confirmó esa presentación, hace casi un mes, el Gobierno ya había sufrido la contundente derrota en la provincia de Buenos Aires que sumió a La Libertad Avanza en su crisis más profunda. Pero en el seno del oficialismo no existía ni el más mínimo indicio del escándalo que sacudiría a la cúpula libertaria con la denuncia contra José Luis Espert, que este domingo renunció a su candidatura después de haber admitido un pago por USD200.000 de una empresa minera adjudicada a Federico “Fred” Machado, investigado en los Estados Unidos por presunto lavado de dinero y narcotráfico.

Milei reaccionó tardíamente. Desde que estalló el escándalo, hace dos domingos, el Presidente ratificó en al menos tres oportunidades la candidatura del diputado mientras su entorno y la mayoría del gabinete le pedían, en público y en privado, un gesto para disipar las acusaciones y reflotar la campaña provincial. Ese movimiento debía tener lugar el viernes por la noche, pero Milei volvió a sostener a Espert, que lideró una defensa errática durante la semana. El sábado, el diputado se presentó en los estudios de Radio Mitre y ensayó una nueva defensa pública, se victimizó frente a los micrófonos pero volvió a dejar dudas. El domingo a la tarde, la postulación se volvió insostenible: Espert confirmó vía redes que renunciaba a la candidatura.

La semana pasada, el equipo que lidera la estrategia electoral del Gobierno recibió encuestas desalentadoras. Según se ocuparon en que trascienda, con una diferencia mayor a 15 puntos en territorio bonaerense, por encima de la diferencia de las elecciones provinciales del 7 de septiembre. El caso Espert se consumió, en ese contexto, una semana de campaña. Los números difieren según cada búnker. En oficinas de Fuerza Patria aseguraron que la difusión de esas encuestas responde a una estrategia destinada a motivar al votante libertario para que vote el próximo 26 de octubre. Anoche, en sectores del peronismo confirmaron que en el estudio más reciente, terminado de procesar en las últimas horas, la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza había vuelto a agrandarse, pero que giraba en torno a los 10 puntos. Y que parte del electorado que se ausentó en los comicios provinciales del 7S pertenece al núcleo duro de LLA.

El presidente Javier Milei, junto a Diego Santilli, quien encabezaría la lista libertaria en la provincia de Buenos Aires (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

A ese votante le habló Milei anoche en el Movistar Arena, con una puesta en escena propia de la campaña del 2023, en búsqueda de una mística que vuelva a empatizar con su electorado, aún cuando, incluso para algunos propios, la presentación de este lunes provocaba las reacciones más dispares, en medio de una crisis política y económica que preocupa de manera creciente a los sectores más racionales de LLA. “Si sacamos 35 puntos es un milagro”, respondió un dirigente libertario. “Es todo lo que se recomendaría no hacer en un contexto como el actual”, deslizó otro.

“El Gobierno está cayendo, pero tiene un núcleo duro que si logra consolidarlo le sobra. El problema es que no deja de tener un traspié tras otro”, explicó un consultor que mide semanalmente.

Milei busca reflotar la campaña, especialmente en territorio bonaerense. Con esa lógica, el presidente aseguró -el domingo por la noche, una vez renunciado Espert- que impulsaría como cabeza de lista al tercer candidato en la lista, Diego Santilli, excusado en la ley de paridad, y no a Karen Reichardt, la segunda postulante. La actriz y conductora no tiene ninguna experiencia en campañas, y sus interacciones en el grupo de WhatsApp de los candidatos de LLA en la provincia de Buenos Aires provocaron en estas semanas los más diversos comentarios entre muchos de los participantes de ese chat. Fue una de las candidatas que eligió Milei de manera directa. El otro fue Espert, al que sostuvo incluso ante las críticas de sus colaboradores más cercanos, como Karina Milei y Santiago Caputo. Ayer, el Presidente buscó calmar la interna: reconoció a Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde a Santiago Caputo. También había acercado a Alejandro Fargosi como cabeza de lista en la Ciudad de Buenos Aires. En la campaña de la capital están cada vez más preocupados porque los números del ex consejero de la magistratura son muy flojos, no logra repuntar y la diferencia con la categoría de senadores, que encabeza Patricia Bullrich, es muy notoria.

Santilli aceptó gustoso el desafío. Fue de los primeros dirigentes del PRO en pintarse de violeta, dio sobradas muestras públicas y en el último año se ordenó más a las instrucciones de Balcarce 50 que a las de Balcarce 412, donde tiene oficinas el PRO. “Se juega a fondo”, dijeron en su entorno.

El diputado nacional José Luis Espert (Foto: REUTERS/Tomas Cuesta)

Más allá de lo que decida la Justicia, la Casa Rosada ya decidió que la centralidad en territorio provincial, además de Milei, será de Santilli. El diputado estará hoy en Mar del Plata junto con el Presidente y el intendente Guillermo Montenegro, tiene previsto visitar San Isidro, tal vez San Nicolás, recorrer otros distritos y desplegar una prolífica agenda mediática para intentar dar vuelta el caso Espert y descontar algo de la diferencia con el peronismo. Santilli tiene experiencia en campaña, y a lo largo de su carrera ya ofreció innumerables muestras de pragmatismo: cuando se enteró que el Gobierno lo propondría como cabeza de lista, llamó a todos los integrantes del triángulo de hierro, a diferentes referentes del Ejecutivo, a colegas del PRO y telefoneó a Mauricio Macri, de viaje por Europa. En algunos despachos se especuló con una posible presencia del ex presidente en la campaña bonaerense, pero se trató solo de un rumor: Macri arrastra, en territorio provincial, incluso peores mediciones que el Presidente, desgastado especialmente en el Conurbano por los efectos del ajuste fiscal y la caída severa de la actividad económica.

Ayer, los consejeros legales de LLA, en particular Sebastián Amerio y Santiago Viola, trabajaron a contrarreloj con un canal abierto con la Justicia provincial. La primera decisión depende del juez Alejo Ramos Padilla. La Casa Rosada propicia que se autorice la reimpresión de boletas y se acepte a Santilli como cabeza de lista, para reemplazar al renunciado Espert que, este lunes, presentó formalmente en Diputados su solicitud para ser removido de la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. En su lugar, el Gobierno ungiría a Bertie Benegas Lynch, que tocó la batería en el show del Movistar Arena. Anoche, un rumor extendido en Diputados daba cuenta de la posibilidad de que Espert diera un paso más y pidiera una licencia en su banca hasta la finalización de su mandato. Fuentes oficiales resaltaron en que, hasta ayer, no había entrado ningún pedido formal en ese sentido.

Anoche, la Junta Electoral provincial le solicitó a La Libertad Avanza, unas horas después de la presentación de sus apoderados, que informe cuál sería el costo para la reimpresión de boletas, que aclare si existe una partida presupuestaria para afrontar el gasto, qué imprentas podrían realizar el trabajo y si sería necesaria una nueva licitación. Se trata de un dilema complejo, en un proceso a contrarreloj, en medio de un recorte drástico de los gastos y de retaceo de recursos para áreas sensibles. Guillermo Francos, por ejemplo, afronta una moción de censura en el Congreso por el freno a la reglamentación de la ley de discapacidad, cuyo veto no pudo ser sostenido por el oficialismo en el palacio legislativo.

Desde el Gobierno intentaron instalar, por caso, que si era necesario el partido se haría cargo del gasto, estimado entre $10.000 y $15.0000 millones. Sin embargo, aunque quisiera, LLA no podría costear ese monto: la Cámara Nacional Electoral resolvió, para la provincia de Buenos Aires, un límite de gastos de campaña en torno a los $5.200 millones.

“Sería gravísimo que se autorice, el antecedente es tremendo: ¿Cualquiera puede pedir reimprimir boletas y el Estado lo pagan?“, se despachó un diputado del PRO. Sectores del peronismo ultimaban ayer una serie de presentaciones judiciales. El proceso de oficialización de boletas demandó hasta la confirmación final unas cuantas semanas. Ahora restan menos de veinte días para las elecciones. Cerca de Santilli aseguraron que, sin la reimpresión de boletas, no tiene sentido el esfuerzo en estas últimas tres semanas de campaña.

La decisión de la Justicia Electoral mantiene en vilo al Gobierno mientras se intenta reflotar la campaña y, en paralelo, el equipo económico fatiga en Washington los principales despachos del Tesoro y del Fondo Monetario. Ayer, en pleno ensayo de Milei en el Movistar Arena, “Toto” Caputo se fotografió primero con Scott Bessent y más tarde con Kristalina Georgieva, antes de la reunión anual del FMI. A la espera de que se confirmen los montos del swap norteamericano y el rescate del Tesoro. La semana próxima, cuando se encuentre con Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, el Presidente espera tener resuelto ese salvataje y que la Justicia electoral le haya dado una buena noticia en territorio provincial.

En paralelo, la Corte Suprema debe decidir por la situación de Machado, sobre el que pesa un pedido de extradición de la Justicia norteamericana. La resolución final depende, de todos modos, del Ejecutivo. Es decir, de Milei.

El juez Alejo Ramos Padilla

En el mapa nacional, la provincia de Buenos Aires es un distrito crucial, concentra casi el 40% del padrón y la derrota del 7 de septiembre dejó secuelas profundas hacia el interior del oficialismo nacional, además de una creciente volatilidad cambiaria y la neurosis de los mercados. No es, de todos modos, el único distrito que se sigue con preocupación en Casa Rosada: también Santa Fe y Córdoba, que siguen en nivel de importancia electoral. En el primero se vislumbra un escenario de tercios. En Córdoba, las postulaciones de Juan Schiaretti y de Natalia de la Sota pueden propinarle al gobierno un resultado desfavorable. Milei cierra la campaña nacional en esa provincia.

En el 2017, en las elecciones de medio término, Macri tenía, en la previa de las elecciones, una imagen positiva en torno al 62%, y una negativa en situada en el 33%. A nivel nacional, Cambiemos sacó ese año un 41,7% de los votos, con triunfos contundentes en Buenos Aires -se derrotó a Cristina Kirchner-, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, la capital, Salta y un largo listado de distritos. Ahora, el panorama para el gobierno se presenta bastante más deslucido. Macri espera al 26 de octubre para tomar decisiones. Milei también.