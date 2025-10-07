Videos: todos los temas que cantó Javier Milei en el Movistar Arena

Milei cantó en el Movistar Arena (AFP)

Javier Milei brindó un extenso show en el Movistar Arena antes de presentar su último libro, La Construcción del Milagro. El mandatario estuvo acompañado por lo que denominó “La banda presidencial”, integrada por Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería), su hermano Joaquín (guitarra), el periodista Marcelo Duclós (bajo), la diputada Lilia Lemoine (coros), Ana Tamagno (coros), Fernando Mezzina (teclados) y Hernán Scarfó (guitarra).

El evento se da en un momento de convulsión para el Gobierno por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires, aunque el Presidente no lo nombró durante el show. En cambio, sí mencionó a su hermana Karina, a Santiago Caputo y la militancia de Las Fuerzas del Cielo, a quienes agradeció por su rol en la campaña y la gestión.

“Quiero darle las gracias a cada uno de lo que pudieron hacer el esfuerzo para que yo esté aquí. Dar las gracias a cada uno de los funcionarios, diputados y senadores que están aquí. Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También a cada uno de los representantes de los partidos de LLA y las distintas alianzas que hoy se están haciendo presentes acá”, dijo.

Y agregó: "También quiero darle las gracias a los jóvenes de La Libertad Avanza de todo el país, a la agrupación de la púrpura y a Las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soledad sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

También, entre tema y tema, aprovechó para marcar el tono de la campaña y polarizó con el kirchnerismo: "¿Escuchaste kirchnerista? Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y muchos menos la guerra".

La lista de temas

Demoliendo Hoteles (Charly García)

El Rock del Gato (Los Ratones Paranoicos)

Blues del equipaje (La Missisipi)

No me arrepiento de este amor (Ataque 77)

Dame Fuego (Sandro)

Hava Nagila (canción popular judía)

Libre (Nino Bravo)

Tu vicio (Charly García) - Letra cambiada a “Soy capitalista”

