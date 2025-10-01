Los primeros gestos del Gobierno al PRO tras la reunión privada entre Javier Milei y Mauricio Macri

Guillermo Francos, Jorge Macri y el titular de CAF, Sergio Díaz Granados (@GAFrancosOk)

“Todo tiene que ver con todo”. Así resumió a Infobae un importante funcionario porteño el significado de la foto que publicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, y el titular del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz Granados, a 24 horas de la confirmación oficial del encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri en la quinta presidencial de Olivos.

Tanto en La Libertad Avanza como en el PRO entienden que no se trató de una foto de ocasión, sino de un gesto del gobierno nacional para destrabar una serie de préstamos internacionales para la ciudad de Buenos Aires que necesitan el aval de la Casa Rosada y que se pusieron en la mesa de negociación, además de un pacto de no agresión en la Legislatura porteña, cuando se hizo el acuerdo electoral con LLA.

“En ese acuerdo nunca escrito, entre las cosas que se hablaron había tres préstamos con organismos multilaterales de crédito que la Ciudad ya tenía muy avanzados, y que estaban de alguna manera demorados en el gobierno nacional. Toda provincia, si quiere acceder a un préstamo con un organismo multilaterales de crédito, tiene que tener el aval del Ministerio de Economía Nacional primero, y después el decreto del presidente autorizándolo. Eso estaba demorado”, señalaron a Infobae desde el gobierno porteño.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo

Según supo este medio, hace 15 días, después de la derrota electoral del oficialismo nacional en las elecciones bonaerenses del 7S y con la idea de comenzar a recomponer las relaciones políticas, “Toto” Caputo destrabó un préstamo del BID por 85 millones de dólares, destinado para modernizar el sistema sanitario de la Ciudad. Solo resta la firma del decreto por parte de Milei.

Tanto Jorge Macri como Mauricio Macri siguen de cerca cómo avanzan los pasos administrativos. También esperan que se libere otro préstamo que puede resultar clave para la segunda mitad de la gestión del jefe de Gobierno porteño, y que hoy está “más demorado”: se trata de dos desembolsos de la CAF por 365 millones de dólares.

Según informaron a Infobae, el de 300 millones de dólares es para cambiar todos los vagones del Subte B y el de 65 millones es para obras de paso a bajo nivel, la eliminación de barreras y la ampliación de la AU Dellepiane.

Jorge Macri, Sergio Díaz-Granados, y Guillermo Francos (@GAFrancosOk)

“Estamos a la espera de que se destrabe la CAF y de que Milei firme el decreto autorizando el préstamo del BID; mientras tanto, la Ciudad ya empezó a hacer las obras. Por ejemplo, en la compra de vagones de subte B dimos anticipos y las otras obras de infraestructura también comenzaron con recursos propios, producto del superávit que tuvimos el 2024 y el buen manejo de las finanzas”, destacaron desde la sede de Gobierno de Uspallata.

El rol de Francos

En esta línea de acercar posiciones está Francos, que fue artífice y participó de la reunión entre Milei y Macri en Olivos del pasado domingo. En los últimos 15 días, el funcionario nacional acumula una foto ¿casual? con Mauricio Macri en un evento diplomático, la invitación al encuentro en la quinta presidencial y una imagen con Jorge Macri, que mantenía una relación distante con la Casa Rosada, sobre todo por la virulencia de la campaña para las elecciones porteñas. A modo de recordatorio, el propio Milei le negó el saludo al mandatario porteño al comienzo del Tedeum en Buenos Aires por el 25 de mayo.

Desde el entorno de Francos hablan de “gestos”. “Podrían no haberse sacado una foto, podría no haber habido onda o haber estado cado uno por su lado, pero decidieron sacarse esa foto”, señalaron a Infobae. “Guillermo es va a tener buena relación con todos los que pueda tener relación, eso incluye a ambos Macri. Fue un gesto, sí, pero él siempre fue el ala dialoguista. En este marco donde el Gobierno hizo un giro hacia la moderación, por lo menos en las formas, es lógico que tome un poco más de notoriedad”, ampliaron.

Mauricio Macri y Guillermo Francos

En la publicación que hizo en sus redes sociales, Francos destacó el rol de la CAF: “El proceso de descentralización ocurrido en las últimas décadas en nuestra región, y específicamente en Argentina, ha puesto en relieve cómo se han transferido funciones de los gobiernos nacionales a las provincias y los municipios. Desde el Gobierno nacional, tenemos como objetivo central que nuestro país pueda convertirse en un país federal”.

Y señaló: “Mis felicitaciones a todo el equipo de CAF por su compromiso con la integración regional, acompañando a los gobiernos locales en proyectos que promueven la transparencia, la eficiencia y la competitividad. Su apoyo crediticio y financiero contribuye a impulsar la productividad y el desarrollo en cada uno de los estados provinciales y municipales”.

Con relación al encuentro entre Milei y Macri, cerca del expresidente destacaron fue una reunión de tres horas, donde habló “con sinceridad” de la situación general y sugirió medidas para el día después de la elección. “Milei tomó algunos puntos, otros no, quedaron en volver a verse”, señalaron a este medio.

Más allá de que avance la liberación de los créditos internacionales para CABA, en el PRO son escépticos sobre la apertura política del gobierno libertario, aunque algunos actores, cercanos al diputado nacional Cristian Ritondo, celebraron que se hayan descongelado las relaciones.

“Es una muy buena noticia y, sobre todo, un gesto de responsabilidad de ambos. Demuestra que entienden el momento histórico que vive la Argentina. Lo que quedó claro es que, por encima de cualquier diferencia, la prioridad es una sola: consolidar el cambio. El PRO tiene para aportar toda su experiencia, sus equipos y su firmeza para que las transformaciones que hoy lidera Milei sean sostenibles en el tiempo”, remarcaron desde el entorno del diputado nacional.