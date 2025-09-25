En medio de rumores de acercamiento, Guillermo Francos se mostró con Mauricio Macri

Mauricio Macri y Guillermo Francos

En medio de las negociaciones de las Casa Rodada para lograr mayor gobernabilidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dio un primer paso de acercamiento al PRO al sacarse una foto con Mauricio Macri en un evento diplomático.

El funcionario se encontró con el ex mandatario en un acto organizado por la Embajada de Arabia Saudita que se realizó en el Hotel Four Season de Buenos Aires.

En ese marco, los dirigentes se saludaron afectuosamente y ambos acordaron posar para el fotógrafo oficial, en un nuevo gesto de alineamiento entre los dos espacios.

Además, cruzaron algunas palabras durante unos minutos, de acuerdo con lo que detallaron a este medio personas del entorno de los dos.

“Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi. Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés común y exploramos nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países“, escribió el jefe de Gabinete en su cuenta de X.

El encuentro se dio en el Hotel Four Seasons

Y agregó: “Allí, también mantuve un cordial intercambio con el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une”.

Tal como anticipó Infobae, luego del apoyo que recibió del gobierno de los Estados Unidos, la administración libertaria decidió intensificar las conversaciones con otros sectores políticos.

Además de retomar el vínculo con los gobernadores, también se analizan diferentes estrategias en el Congreso para evitar nuevas derrotas parlamentarias, pero también para poder avanzar con las reformas que la actual gestión tiene en mente.

La relación entre Milei y Macri no está pasando por su mejor momento. Incluso el ex mandatario reconoció recientemente que hace un año no tienen diálogo, pero ratificó que siempre está “a disposición para ayudar”.

“Es un momento para ser muy prudentes”, indicó el ex mandatario en un breve diálogo con la prensa minutos antes de las 10 de la mañana, cuando llegó a la sede partidaria. “Nunca fui de los que creyeron que ‘cuanto peor, mejor’”, enfatizó antes de ingresar a una reunión con dirigentes de su partido.

El líder del partido amarillo regresó a la Argentina esta mañana luego de realizar un viaje relámpago a Perú y llegó a tiempo para el evento en el Four Seasons, donde se vio con Francos.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes del entorno del ex jefe de Estado, no está previsto que se reúnan tampoco en las próximas semanas: “No hay milanesas en el horizonte”, resumieron.

La Casa Rosada también retoma el diálogo con los gobernadores

Las negociaciones para una mayor gobernabilidad, por otra parte, están cruzadas por la interna en el oficialismo.

Al respecto, un sector libertario considera que no sería imprescindible negociar una eventual coalición con el PRO o con los “radicales con peluca”, porque con ellos “ya hay un acuerdo, pero que no alcanza”.

“No estoy hablando del Gabinete, eso puede servir, por supuesto, pero lo primero es encaminar de alguna forma el desmadre que hay en el Congreso. En los últimos 70 días estuvo fuera de control, nos ganaron siempre y por goleada”, señaló una fuente consultada.

En tanto, en el bloque macrista reconocen que estarían dispuestos a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados, como se barajó a finales del 2023, luego del triunfo de Milei en las elecciones.

Sin embargo, aclaran que solamente ocuparían ese rol “si el Presidente lo decide y es a través de un acuerdo amplio”, que incluya también una participación en la gestión, por ejemplo, mediante los Ministerios de Defensa y de Seguridad, que en los próximos meses quedarían acéfalos por las salidas de Luis Petri y Patricia Bullrich, respectivamente, ambos candidatos en octubre.