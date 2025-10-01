Política

Javier Milei visitará Entre Ríos y Santa Fe este viernes para apuntalar la campaña electoral

El Presidente arribará por la tarde, según las previsiones iniciales. Será recibido por el gobernador Rogelio Frigerio

Juan A. Bracco

Por Juan A. Bracco

Guardar
Una postal de la última
Una postal de la última visita de Milei a Entre Ríos, en 2023

Los malos antecedentes de las incursiones en el territorio bonaerense antes de los comicios provinciales de septiembre y del reciente viaje a Tierra del Fuego no amilanaron la intención del presidente Javier Milei de ponerse al frente de la campaña nacional de La Libertad Avanza.

El mandatario estará este viernes 3 de octubre en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Será la previa a la presentación de su nuevo libro, La Construcción del Milagro, el lunes 6 en el porteño Movistar Arena. Cinco días después, está previsto que viaje a Corrientes.

La actividad del 3 en las provincias de la Región Centro comenzó a considerarse durante la mañana del martes y terminó de tomar forma por la tarde. Se barajó hacer la actividad el sábado 4, pero ese día Milei ya tiene planeado recorrer San Isidro. Lo único que ha trascendido, por ahora, es que habrá un mano a mano con Rogelio Frigerio. El gobernador de Entre Ríos es su aliado en las elecciones del 26 de octubre.

No está claro aún en qué provincia descenderá del avión y cuál visitará en segundo turno. Las especulaciones daban cuenta de que realizaría una caminata en algún lugar de Paraná, la capital entrerriana.

La última vez que pisó Entre Ríos fue en la previa a las primarias de 2023. Había estado en junio, pero el 26 de julio realizó una visita sorpresa. Su figura generó un caos en la zona. Tuvo que caminar como pudo entre una muchedumbre que desbordó la peatonal. Además de su campaña personal, en esa oportunidad vino a reforzar la candidatura a la gobernación de Sebastián Etchevehere, hoy en un segundo plano del armado libertario provincial.

En aquella oportunidad, destacó la figura de Justo José de Urquiza. “Para mí, estar aquí en Entre Ríos es muy especial. Urquiza después de vencer al tirano de (Juan Manuel de) Rosas podría haberse convertido en otro tirano. (Pero) Urquiza, (en) su grandeza, se dedicó a impulsar la Constitución de (Juan Bautista) Alberdi. En 1860 se sumó a la provincia de Buenos Aires. Luego de eso, empezó el proceso liberal que hizo que Argentina, de ser un país de bárbaros, pasara a ser en 35 años el más rico del mundo. A toda esa casta maldita que dice que no se puede, acá hay un testimonio de que sí se puede y lo vamos a volver a lograr”.

Milei tendría planeado realizar una
Milei tendría planeado realizar una caminata por algún lugar de Paraná

La elección

Luego de un proceso con marchas y contramarchas, se pudo generar la confluencia entre LLA y Juntos por Entre Ríos. JxER es el conglomerado partidario que Frigerio forjó en 2021 y que lo llevó a ganar las legislativas de ese año y la gobernación en 2023. Incluye al PRO, a la UCR, fuerzas provinciales y desprendimientos del peronismo.

La provincia del litoral elegirá tres senadores y renovará 5 de sus 9 bancas en Diputados el próximo 26 de octubre. En el armado entre LLA y JxER, el oficialismo nacional logró imponer sus condiciones: el frente tendrá su nombre y el color violeta. Además, colocó a los dos candidatos con expectativa al Senado. Se trata de Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie, el legislador por Buenos Aires, y Romina Almeida, una empresaria entrerriana.

Además, LLA se quedó con la cabeza de la lista de aspirantes a la Cámara baja. Allí estará Andrés Laumann. Los otros dos lugares serán para JxER: Alicia Fregonese y Darío Schneider.

En la provincia estarán habilitadas a votar 1.053.652 personas.

En Santa Fe, el panorama es otro. No hubo acuerdo electoral entre LLA y el gobernador Maximiliano Pullaro. El mandatario, que supo acompañar muchas de las políticas de Milei, se realineó con el espacio Provincias Unidas. El partido violeta irá con candidatos propios.

En el distrito, el tercero en importancia nacional por su padrón de 2.815.453 ciudadanos habilitados a sufragar, se elegirán 9 lugares para la Cámara de Diputados. Pullaro jugará fuerte: como cabeza de lista está su vicegobernadora, Gisela Scaglia. En el espacio libertario, el primer candidato es Agustín Pellegrini. Por el lado del peronismo, Caren Tepp lidera la oferta.

Temas Relacionados

Javier MileiEntre RíosRogelio FrigerioSanta FeElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Poder Ciudadano criticó al Gobierno por restringir el acceso a la información pública: “Ahora detectar prácticas corruptas es más difícil que antes”

Martín D’Alessandro, presidente de la Fundación, planteó que la administración de Javier Milei “asfixia un canal vital de la democracia”. Lo dijo en el marco de la cena anual que se realizó en el Hotel Sheraton y reunió a representes de la política, la justicia y la sociedad civil

Poder Ciudadano criticó al Gobierno

El PJ federal y el cristinismo convergieron en la presentación de un nuevo espacio que reivindica el liderazgo de CFK

Se trata de la presentación de “Primero la patria”, una agrupación que contiene a legisladores y ex gobernadores del peronismo. La ex presidenta envió un mensaje y estuvo presente Máximo Kirchner

El PJ federal y el

Preocupación en Washington por la apropiación de activos de una empresa de EEUU en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, decidió de manera arbitraria avanzar sobre la compañía pesquera Red Chamber, que ya planteó el caso ante la justicia federal

Preocupación en Washington por la

El Gobierno enfrenta otra vez perspectivas negativas ante los debates clave que se vienen en el Senado

La Casa Rosada no activó conversaciones con la oposición para los plenarios en comisión. “Está todo perdido”, dijeron, cabizbajos. Mañana se debaten en el recinto los vetos a las leyes de Universidades y Garrahan y el panorama no es alentador

El Gobierno enfrenta otra vez

Buscan prohibir el ingreso a los casinos a titulares de planes sociales en Salta

La medida fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora será debatido en el Senado provincial. Se espera que alcance a todos los que sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otro tipo de ayudas sociales

Buscan prohibir el ingreso a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuántos dólares tienen los argentinos

Cuántos dólares tienen los argentinos en el colchón

Inversiones en septiembre: cierra un mes malo para acciones y bonos, en medio de la presión cambiaria

Qué va a pasar con los precios y por qué algunas consultoras estiman que la inflación de septiembre podría superar el 2%

La bizarra saga en Dubai de Héctor Yrimia, el ex juez buscado por el caso Cositorto

Beneficios para jubilados: cuáles son los supermercados que ofrecen descuentos y cómo aprovecharlos

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán descartó producir el 50%

Taiwán descartó producir el 50% de sus semiconductores en Estados Unidos: “No discutimos ese tema”

Líderes de la UE se reúnen en Copenhague para reforzar la defensa frente a Rusia y debatir el financiamiento a Ucrania

Amnistía Internacional denunció que el régimen de China utiliza el poder judicial para reprimir a defensores de DDHH

Juan Gatti, el diseñador de Almodóvar y Spinetta: “Mis padres nunca supieron exactamente cuál era mi trabajo”

“Pilates, gordo”: lo que le dijo la mamá al Dibu tras su gloriosa atajada

TELESHOW
Valentina Otero, de La Voz

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”

Franco Masini: “Debí crecer de golpe y hoy me propongo vivir ‘ahora’ y sin tantos planes”

Muscari presentó Doradas, su obra creada con inteligencia artificial por sus 30 años de carrera: “Una aventura”

La China Suárez y su hija alentaron a Mauro Icardi en el triunfo del Galatasaray por Champions League

Lali, Soledad y Ale Sergi compartieron cuáles son sus hábitos para dormir: de “tipo bolita” a “como a un cadáver”