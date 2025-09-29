Política

Ricardo López Murphy se quebró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija

El legislador nacional describió el impacto familiar de la pérdida y afirmó que su vocación política responde tanto a la memoria de su hija como a un deber con el país

Por Alejandro Caminos

Por primera vez, Ricardo López Murphy habló de la muerte de su hija.

El diputado nacional Ricardo López Murphy expresó públicamente el profundo impacto de la muerte de su hija, ocurrida en julio de 2024, y compartió cómo la tragedia personal influyó en su vida y su compromiso político. Durante una entrevista reciente, López Murphy calificó el episodio como “terriblemente traumático” y relató que, pese al dolor, mantiene su determinación de continuar en la vida pública.

“Era ejecutiva de un gran banco internacional, jefa en Asia, y siempre fue muy brillante académicamente y en los negocios. Además, era la preferida y la divina del padre”, describió López Murphy en el canal de streaming Ey!, refiriéndose a la destacada carrera y personalidad de la joven. En sus palabras, la pérdida no solo marcó a la familia, sino que afectó también su rutina y sus responsabilidades políticas.

Consultado sobre cómo sobrelleva la presión política tras una pérdida de tal magnitud, el legislador afirmó: “Sería más agradable a mí que poder estar con mis nietos, con los hijos de mi hija y acompañarlos; y no estar sometido a todas estas terribles presiones. Pero tengo un compromiso tremendamente genuino con mi patria y creo que estamos muy mal y que yo no puedo borrarme de este esfuerzo”.

López Murphy se refirió a la muerte de su hija.

Además, el dirigente de Republicanos Unidos reveló que tanto él como su hija enfrentaron diagnósticos de cáncer casi en simultáneo: “Nos enfermamos los dos. Desgraciadamente, el que sobrevivió fui yo”.

“Yo he servido a mi país de la forma que más y mejor he podido. A veces, desgraciadamente, no he tenido éxito electoral como me hubiera gustado, pero lo he hecho genuinamente. Lo he hecho con gran amor a la patria, convencido de que lo hacía de la mejor manera posible”, definió el parlamentario.

Y determinó: “He dado más allá de lo que tengo, he puesto todo, tratando de que las ideas, a las cuales he defendido a lo largo de mi vida, sigan adelante. Y aun mi hija sabía muy bien que yo hacía este sacrificio convencido que daba lo mejor por mi patria. En la vida uno tiene que superar la adversidad”.

El 25 de julio del año pasado, López Murphy anunció, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de Analía Elena, su hija de 47 años. El legislador ya había adelantado a finales de 2022, en una entrevista con Luis Novaresio, que un familiar cercano padecía una enfermedad muy delicada.

Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analía Elena López Murphy”, indicó el economista en X. Tras la publicación, dirigentes de diferentes espacios políticos le manifestaron su pesar, entre ellos, los diputados Juan Manuel López, Leandro Santoro, Cecilia Moreau, Cristian Ritondo, Fabio Quetglas, Graciela Ocaña, Soledad Carrizo, Itai Hagman, Julio Cobos, Carolina Píparo y Karina Banfi.

Analía López Murphy.

También dirigentes como Laura Alonso, Waldo Wollf, Lucas Llach, Paula Bertol, y Hernán Lombardi, Silvana Giucidi, Eduardo Toniolli y Elisa Trotta, entre otros.

En el mencionado reportaje televisivo, casi entre lágrimas, el legislador hablaba sobre su compleja situación personal, sobre todo porque tenía que desarrollar su tarea parlamentaria al mismo tiempo que debía sobrellevar la enfermedad de su hija. En ese momento, en octubre de 2022, se discutía el presupuesto 2023, y decidió participar de la sesión clave en el Congreso.

Egresada de la Di Tella, Analía Elena López Murphy desarrolló gran parte de su carrera profesional en la banca. Entre diciembre de 1998 y mayo de 2000 trabajó como analista financiera del Citi y luego emigró a los Estados Unidos, ya que desde mediados de ese año hasta la actualidad se desempeñó en diferentes cargos en el JP Morgan de New York. Su último cargo fue el de Managing Director.

Pero Analía no solo se dedicaba a las inversiones y los números. Parte de su tiempo lo repartía con su familia y con una actividad no remunerada, ya que durante los últimos seis años fue voluntaria de una organización que busca acercar el teatro a los niños, en especial a aquellos que no cuentan con los medios económicos para hacerlo.

La organización donde trabajaba de manera voluntaria es de TheaterWorksUSA, una entidad que tiene como objetivo crear experiencias teatrales “excepcionales y transformadoras que sean accesibles para audiencias jóvenes y familiares en diversas comunidades de la ciudad de Nueva York y América del Norte”.

