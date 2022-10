Video: López Murphy se quebró al aire al hablar de un duro momento personal

Video: Lopez Murphy habla de la enfermedad de su hija

El diputado Ricardo López Murphy es conocido popularmente como el “bulldog”, en alusión a su habitual rostro adusto y la seriedad con la que encara temas de la agenda pública y económica. Sin embargo, esta vez sorprendió en una entrevista televisiva al mostrar su costado más sensible al referirse a un tema de su intimidad.

Entrevistado por el periodista Luis Novaresio en el canal de noticias LN+, el legislador nacional de Juntos por el Cambio reconoció que le costó mucho tomar la decisión de participar del debate por el Presupuesto en el Congreso en virtud de una situación familiar muy delicada.

Al analizar la actitud de Javier Milei, cuya ausencia fue clave a la hora de que el oficialismo impusiera un nuevo impuesto a los pasajes de aviones, el ex ministro de Economía desarrolló: “Como está nuestro Parlamento, están muy parejas las votaciones y yo por problemas personales he tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones, pero voy abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato que seamos una esponja y no un herizo”.

“¿Son problemas personales superados?”, interrogó Novaresio.

“Una parte muy delicada de eso y muy dolorosa, sí. Otra parte, no. Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado”, respondió López Murphy.

Ante las repreguntas, el ex candidato a Presidente en 2003 contestó notablemente afectado: “Tengo un familiar enfermo, en términos muy delicados, y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustitur lo que debió haber sido mi rol”. Ante la consulta de Infobae, fuentes cercanas al diputado nacional explicaron -y autorizaron a publicar- que la hija de López Murphy es la familiar que atraviesa un momento complejo.

Hay otra integrante del bloque de Juntos por el Cambio que hizo un esfuerzo muy grande para participar del debate. Se trata de Camila Crescimbeni, quien recientemente perdió un hijo y tiene a otro internado. Su historia fue revelada por Silvia Lospennato en el final de la sesión.

Video: Silvia Lospennato habló de Camila Crescimbeni

Milei fue muy criticado por su actitud durante el debate. Su “faltazo” en un momento determinante de la sesión, permitió que el Frente de Todos impusiera el nuevo tributo en una votación que terminó con un solo voto de diferencia. En un comunicado de prensa, su partido intentó fundamentar la decisión: “Como regla, el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general. Como en este caso rechazamos la iniciativa (el Presupuesto 2023) nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las tranzas de la casta”.

En el tramo final, el mensaje apuntó de lleno contra Juntos por el Cambio: “A la votación del mencionado artículo faltaron cuatro diputados de Cambiemos; ellos fueron un legislador de Martín Lousteau, uno del gobernador radical de Corrientes, la progresista Margarita Stolbizer y el ex ministro de Mauricio Macri, Gustavo Santos. Tampoco estuvieron dos del PTS - FIT, entre ellos el ex candidato presidencial, Nicolás Del Caño; además de dos del Frente de Todos”.

“Pero lo más grave es que el voto clave fue de un diputado nacional tucumano aliado de Juntos por el Cambio. Es el caso de Domingo Amaya, candidato a vicegobernador en 2015 del radical José Cano y funcionario del gobierno del PRO/ Cambiemos en el ministerio del Interior de la Nación”, remata el comunicado.