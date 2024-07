Voluntaria teatral y economista: quién era Analía López Murphy, la hija del diputado nacional

Ricardo López Murphy confirmó la muerte de su hija

El diputado nacional Ricardo López Murphy comunicó el fallecimiento de su hija, Analía, e inmediatamente recibió el apoyo y el pésame en las redes sociales de varios de sus colegas de los diferentes sectores de la política argentina.

Muy pocas veces el economista se detuvo a hablar de su familia. El hombre que suele llegar al Congreso de la Nación en colectivo y que supo tener como sobrenombre “el bulldog” mantuvo siempre un bajo perfil respecto de su estructura familiar. Sin embargo, hace un tiempo, señaló que un familiar estaba pasando un momento delicado de salud. Se refería a su única hija, quien desde hace muchos años vivía en los Estados Unidos.

Economista como su padre - y sus hermanos Pablo y Ezequiel- desde hace un tiempo transitaba una enfermedad y había empeorado su salud. El diputado había hecho referencia al delicado estado de salud de un familiar muy cercano en octubre del 2022 en una entrevista con Luis Novaresio. En ese momento el legislador explicaba que el Parlamento estaba “muy parejo” en lo que se refiere a los votos y que, a partir de eso, una ausencia es problemática. En esa instancia hizo referencia que “a pesar de que he tenido muchos problemas personales puse por delante poder concurrir a las votaciones”.

El apoyo de Jorge Macri

En el reportaje televisivo, casi entre lágrimas, el legislador hablaba sobre su compleja situación personal, sobre todo porque tenía que desarrollar su tarea parlamentaria al mismo tiempo que debía sobrellevar la enfermedad de su hija. En ese momento, en octubre de 2022, se discutía el Presupuesto, y decidió participar de la sesión clave en el Congreso.

Esto también lo demostró en la última sesión en la que se votó en la Cámara de Diputados la Ley Bases en donde Ricardo López Murphy, que había viajado a los Estados Unidos a ver a su hija, regresó para el debate de la Ley y volvió a irse a los Estados Unidos para acompañarla en su lucha

Egresada de la Di Tella, Analía Elena López Murphy desarrolló gran parte de su carrera profesional en la banca. Entre diciembre de 1998 y mayo de 2000 trabajó como analista financiera del Citi y luego emigró a los Estados Unidos ya que desde mediados de ese año hasta la actualidad se desempeñó en diferentes cargos en el JP Morgan de New York. Su último cargo fue el de Managing Director.

Pero Analía no sólo se dedicaba a las inversiones y los números. Parte de su tiempo lo repartía con su familia y con una actividad no remunerada ya que durante los últimos seis años fue voluntaria de una organización que busca acercar el teatro a los niños, en especial a aquellos que no cuentan con los medios económicos para hacerlo.

La organización donde trabajaba de manera voluntaria es de TheaterWorksUSA, una entidad que tiene como objetivo crear experiencias teatrales “excepcionales y transformadoras que sean accesibles para audiencias jóvenes y familiares en diversas comunidades de la ciudad de Nueva York y América del Norte”.

El fallecimiento de Analía López Murphy se conoció a través de un posteo que hizo su padre en la red social X. “Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analia Elena López Murphy”, indicó el economista.

Tras la publicación, dirigentes de diferentes espacios políticos le manifestaron su pesar, entre ellos, los diputados Juan Manuel López, Leandro Santoro, Cecilia Moreau, Cristian Ritondo, Fabio Quetglas, Graciela Ocaña, Soledad Carrizo, Itai Hagman, Julio Cobos, Carolina Píparo y Karina Banfi.

También dirigentes como Laura Alonso, Waldo Wolff, Lucas Llach, Paula Bertol, y Hernán Lombardi, Silvana Giucidi, Eduardo Toniolli, Elisa Trotta, entre otros.