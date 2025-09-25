Política

Antes de regresar a Buenos Aires, Milei se encuentra con Netanyahu para ratificar su apoyo a Israel frente a Hamas

El presidente argentino y el premier israelí tratarán la situación de los rehenes secuestrados por la organización terrorista y la crisis geopolítica que afecta a Medio Oriente

Román Lejtman

Enviado especial a New York, Estados Unidos

Milei sale para la reunión con Netanyahu

(Enviado especial a New York, Estados Unidos) Bajo estrictas medidas de seguridad, Javier Milei y Benjamín Netanyahu se reúnen en un hotel de Manhattan para analizar la situación de los rehenes secuestrados por Hamas en Gaza y la crisis geopolítica en Medio Oriente, tras la derrota de Irán frente a Israel en la Guerra de los 12 días.

Cerca de las 16.00 (hora de New York), el presidente abordó una van negra que lo llevaría hasta las cercanías de Central Park. En otro vehículo oficial se subieron Luis Caputo -ministro de Economía-, Manuel Adorni -portavoz de gobierno- y el titular de la cartera de Defensa, Luis Petri.

Milei encabeza una lista corta de jefes de Estado que apoyan la estrategia bélica de Netanyahu en Gaza, junto a Donald Trump y Santiago Peña. De hecho, Trump recibirá al premier israelí en la Casa Blanca, el próximo lunes.

La organización terrorista financiada por Irán mantiene secuestrados a tres argentinos que están vivos: Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, mientras que esconde el cadáver de Lior Rudaeff.

“Seguimos demandando la devolución incondicional de los 4 argentinos aún secuestrados en poder de la organización terrorista Hamas. No desistiremos en nuestra demanda de la liberación de todos los secuestrados aún cautivos”, exigió el presidente su último viaje a Jerusalén.

Y este planteo institucional de Milei, que ya repitió ayer en su discurso en al ONU, también será reiterado en el cónclave que protagonizará con Netanyahu.

Eitan Horn, Ariel Cunio, David
Eitan Horn, Ariel Cunio, David Cunio y Lior Rudaeff, los cuatro argentinos secuestrados por Hamas en Gaza

Antes de su reunión con Netanyahu, Milei fue a “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”.

Schneerson fue el séptimo líder de la dinastía de Jabad Lubavitch y se lo define como “la más grandiosa personalidad judía”, porque tomó un reducido grupo jasídico que casi desapareció con el Holocausto y lo transformó en uno de los movimientos más influyentes del judaísmo religioso.

El rebe de la Lubavitch se destacó por su enfoque de la Torá y el judaísmo como una guía para la vida cotidiana. Schneerson enseñó que la Torá es relevante para todos los aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta los asuntos globales.

Javier Milei visita la tumba
Javier Milei visita la tumba del rabino Menachem M. Schneerson en el Viejo Cementerio Montefiore, (Queens, Estados Unidos)

