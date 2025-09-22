Política

La Coalición Cívica presentará a sus candidatos para las elecciones de octubre con la participación de Elisa Carrió

La líder del espacio encabezará el acto que dará inicio a la campaña de cara a los comicios legislativos. Estarán los candidatos que encabezan las listas, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli

Guardar

Después de su alejamiento del Congreso en los últimos años, Elisa Carrió participará este lunes del lanzamiento de la campaña de la Coalición Cívica con vistas a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El acto se realizará en la Asociación Ucraniana Prosvita desde las 18 y contará con la presencia de Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, quienes encabezarán las listas para diputado y senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Carrió presenta a los candidatos
Carrió presenta a los candidatos de la Coalición Cívica en la Ciudad

Además, entre otras de las figuras representantes del espacio que construyó Carrió, estará el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Además, del resto de los nombres que integrarán las nóminas para competir por un espacio en el Congreso de la Nación por CABA: Cecilia Ferrero, Facundo del Gaiso y Claudio Cingolani.

También se espera la participación de los candidatos de la CC en territorio bonaerense, Juan Manuel López y Elsa Llenderrozas.

Así es el nuevo spot de Lilita Carró

Días atrás, la líder de la CC-ARI lanzó un spot de campaña junto a Reyes y retomó una broma que había dicho durante una entrevista sobre un nuevo noviazgo que tenía. Allí, acompañada por quien encabeza la lista a diputado nacional, remarcó: "Tengo novio y candidato“.

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como legislador de CABA por el bloque Vamos por Más.

“Quiero una Argentina republicana, transparente, próspera e igualitaria. Sin libertad nada vale la pena, por eso camino junto a Lilita hace tanto tiempo”, asegura en su presentación del sitio web de la Legislatura porteña. En la misma boleta se encuentra la candidata a senadora Campagnoli.

Elisa Carrió y Maximiliano Ferraro
Elisa Carrió y Maximiliano Ferraro

En ese sentido, durante las últimas semanas, la propia Carrió se mostró crítica de la gestión de Javier Milei y cuestionó al Poder Ejecutivo luego de los vetos que firmó el propio presidente a las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan.

"La identidad de la clase media es nuestro motor y el Gobierno debe entender el mensaje“, afirmó la ex diputada en diálogo con Infobae en Vivo.

A su entender, elementos como la salud pública, la escuela pública y la universidad representan “símbolos identitarios que nos construyeron como ciudadanos y que son la base para enfrentar cualquier modelo que busque desmontar la república y sus consensos”. En este sentido, subrayó: “No podemos perder nuestra identidad de clase media, aunque ahora sea un sueño, porque se está cayendo, se está perdiendo, esa identidad es nuestro motor”.

Para la líder de la CC, el avance del Gobierno sobre estos consensos resultó intolerable para vastos sectores de la población, motivando la reacción sindical, estudiantil, profesional y de usuarios que se visualizó en las calles y en el Congreso. “El Gobierno busca reducir el Estado a la mínima expresión, pero no entiende el tejido social argentino: la pertenencia de clase media es más fuerte que cualquier discurso de ajuste”, remarcó.

Por otro lado, calificó de “humillación” a las formas y fondos del recorte presupuestario, especialmente al hospital Garrahan: “Quitarle fondos al Garrahan no es solo un error administrativo, es una forma de desprecio por la Argentina real”.

“Milei gobierna con ignorancia por marginalidad; sólo le interesa la plata y los números, no conoce ni comprende los factores que hacen posible una nación cohesionada”, dijo. Para Carrió, este desconocimiento profundiza los riesgos de exclusión y de parálisis.

Por otro lado, describió una “Argentina en caída de su tejido productivo, con PYMES fundiéndose, salarios insuficientes para policías, empleados y comerciantes”, y pidió poner en el centro de la discusión la situación concreta de la clase media: “Hoy veo a empleados y comerciantes desesperados; la asfixia económica impacta más en la clase media, porque es motor, sostén y amortiguador de todas las crisis”.

“La Cámara de Diputados impidió, democráticamente, que el presidencialismo absorbiera todas las decisiones; la clase media y sus valores fueron el motor de esa reacción. Votaron las universidades, los hospitales, el futuro de sus hijos”, sostuvo.

Y completó: “No hay golpe, no dramaticen. Este gobierno dramatiza; pero si la sociedad y la política son republicanas, el sistema se sostiene. La defensa de la identidad de clase media es la defensa de la Argentina”.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones Argentina 2025Elisa CarrióCoalición CívicaMaximiliano FerraroHernán ReyesMarcela Campagnoliúltimas noticias

Últimas Noticias

Con el debut de Pilar Ramírez y el equipo de Santiago Caputo, la mesa bonaerense diseña la campaña en Casa Rosada

Los principales dirigentes de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO mantienen un encuentro para analizar los pasos a seguir de cara a las elecciones de octubre

Con el debut de Pilar

Santiago Cúneo hará un homenaje a José Ignacio Rucci, con críticas a Montoneros y un mensaje al peronismo

El candidato a diputado nacional por el partido Nuevo Buenos Aires encabezará un acto político en clave el electoral. Será la mañana del jueves, en el cementerio de Chacarita

Santiago Cúneo hará un homenaje

Alivio en el Gobierno por el contundente respaldo de EEUU: Milei reunió a su cúpula y cambió el ánimo en Casa Rosada

El Presidente mantuvo encuentros con los integrantes de la mesa política y del gabinete antes de viajar a Nueva York. Funcionarios exultantes tras el apoyo del secretario del Tesoro, Scott Bessent

Alivio en el Gobierno por

Ex legisladores libertarios armaron un interbloque opositor en la Cámara de Diputados

Llegaron a sus bancas en las boletas de La Libertad Avanza y hoy, alejados de la Casa Rosada, conformaron Desarrollo y Coherencia. Esperan sumar más desilusionados y ampliar el bloque

Ex legisladores libertarios armaron un

La oposición criticó las medidas del gobierno y las vinculó a una necesidad electoral

Referentes de distintos espacios políticos se refirieron a la eliminación de las retenciones a los granos y al apoyo que recibió Javier Milei por parte de Estados Unidos

La oposición criticó las medidas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las figuras del fútbol mundial

Las figuras del fútbol mundial deslumbran con sus looks en la gala del Balón de Oro

Merlo: dos hermanos golpearon a un joven hasta desfigurarlo y su hijo de siete años fue testigo del ataque

Con el debut de Pilar Ramírez y el equipo de Santiago Caputo, la mesa bonaerense diseña la campaña en Casa Rosada

Trump no hace nada gratis

Juicio por el crimen de Bastián: “El policía se parapetó, miró hacia donde disparaba y eligió seguir tirando”

INFOBAE AMÉRICA
La policía de Moldavia detuvo

La policía de Moldavia detuvo a 74 personas por el presunto plan ruso para desestabilizar el país

Protestas por Gaza en Italia: huelga general, disturbios y detenidos

Los peligros de la cultura de las consecuencias

Estados Unidos sancionó a la esposa del juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes por la condena a Jair Bolsonaro

Oracle asumirá el control del algoritmo de TikTok en Estados Unidos: qué cambia para los usuarios y cómo operará la aplicación

TELESHOW
Marcos Camino destacó cómo impactó

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”

Julieta Díaz destacó a Adrián Suar en su rol como director: “Nos lleva a dar lo máximo”

El desgarrador llanto de Pampita al contar que recuperó la caja fuerte que le robaron con recuerdos de su hija Blanca

Elena, la esposa de Mariano Grondona, dio detalles de la salud del periodista: “Está delicado”