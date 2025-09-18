Fentanilo mortal: advierten que se había detectado la contaminación y se liberó para vender igual

La contaminación habría sido detectada en el laboratorio de microbiología pero la jefa del lugar no lo advirtió a sus superiores (Fuente)

El expediente que investiga el fentanilo contaminado, asociado a la muerte de 96 pacientes, presentó en las últimas horas novedades de importancia. Al menos dos imputados en la causa señalan a la jefa de Control Microbiológico de Laboratorios Ramallo SA, Adriana Iudica, como la persona que detectó contaminación bacteriana en al menos el lote 31202 del medicamento elaborado el 18 de diciembre de 2024 y que, a pesar de eso, no repitió el análisis microbiológico, tal como está previsto en las normas internacionales y locales, y no evitó que el medicamento se liberara al mercado después de los “14 días de cuarentena”. El primero en declarar ese hecho fue Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Laboratorios Ramallo SA, elaborador exclusivo de HLB Pharma Group SA. El 3 de septiembre, ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, declaró que Iudica, en una reunión que se realizó en mayo, pocos días después de que se difundieran las muertes de pacientes del Hospital Italiano de La Plata al ser tratados con ese medicamento, la ingeniera química reconoció ante los presentes que la muestra del fentanilo elaborado ‘me dio positivo’.

Manifestantes se concentran en las inmediaciones del Hospital Italiano para reclamar justicia por las personas fallecidas luego de haber recibido fentanilo contaminado mientras estaban hospitalizadas, en La Plata, (AP Foto/Gustavo Garello)

Según ese mismo relato, la profesional manifestó que solicitó una nueva muestra para “sembrar” y así corroborar el resultado del cultivo, pero “no me la dieron en el momento y después me olvidé”. El cónclave en las oficinas de Laboratorios Ramallo había sido convocado por quien se mostraba como responsable máximo del lugar, Diego García, hermano menor de Ariel García, propietario de esa sociedad y de HLB Pharma. Los dos, junto al también hermano Damián, están presos a la espera de la decisión que el magistrado tomará en los próximos días sobre la situación procesal de los 17 imputados.

Según esta versión de los hechos, que de corroborarse sería muy grave, la ingeniera química que debía controlar la calidad de los remedios que salían a la venta no advirtió sobre el desvío de calidad en el fentanilo que se utiliza en pacientes graves, por lo general internados en terapia intensiva.

El momento exacto de los dichos de Eduardo Darchuk, de nacionalidad ucraniana, están volcados en la foja 50 de su declaración testimonial, a la cual Infobae accedió de manera exclusiva. El párrafo más saliente de su indagatoria es el siguiente: “Preguntado por su defensa para que diga si conoce si hubo alguna reunión en la que se trató la posible existencia de un positivo o un falso positivo en el control microbiológico: ‘Hubo una reunión cuando se hizo público, vino Diego García, reunió a todos los jefes y algunos supervisores. Comunicó que la planta iba a cerrar porque aparentemente había una contaminación de fentanilo. Que el laboratorio cierra. Nos comunicó eso a todos y nos tomó en shock (…) Preguntado por SS sobre la fecha en que ocurrió esa reunión: ‘no recuerdo, fue en mayo. Cuando se hizo público todo. Me enteré en esa reunión’”.

En otro tramo de la indagatoria, su abogado volvió a insistir con el tema de la contaminación del fentanilo y el caso omiso que habría realizado Iudica. “Consultado por su defensa sobre si puede contar algún pormenor de esa reunión: lo que nos llamó la atención, es algo que la jefa de control microbiológico dijo: ‘me dio positivo’. Adriana Iudica dijo eso. Ahí (Javier Martín) Tchukran -técnico químico- empezó a los gritos, Diego (García) también empezó a las puteadas. Nosotros nos quedamos mudos. Le dijimos ‘¿cómo no dijiste a nadie?’, a lo que respondió ‘la verdad me olvidé’. Fue así. Nosotros nos quedamos todos mal. Diego le dijo ‘por qué no dijiste, boluda, lo tiró todo a la mierda, si nosotros levantamos lotes y listo’, a lo que dijo: ‘bueno, yo pedí la muestra, no me la dieron en el momento y después me olvidé’”.

Eduardo Darchuk declaró que de esa reunión también participaron la directora técnica Carolina Ansaldi, el jefe de Mantenimiento Guillermo Musante, el jefe de Depósito Ezequiel Herrera y la supervisora Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar.

El juez investiga la muerte de pacientes tratados con fentanilo de HLB Pharma

Hoy, ante el juez Kreplak, amplió su declaración indagatoria Javier Tchukran, de profesión técnico químico. En primer lugar, el empleado de Laboratorios Ramallo confirmó que existió la reunión referida por Eduardo Darchuk. Aseveró que el cónclave se realizó con personal jerárquico de producción y calidad, y mencionó como asistentes a “Diego García, Victoria García, Adriana Iúdica, Wilson Pons, Guillermo Musante y Eduardo Darchuk”. Tchukran describió de esta manera el encuentro:

“El clima era bastante depresivo, porque se hablaba de estos efectos del producto, y se analizaba qué había podido salir mal. En concreto, se comunicó la poca información que había sobre un lote de fentanilo (por el 31202) que generaba efectos adversos. En el intercambio, Adriana Iudica dijo espontáneamente que le había dado un positivo, no solo ese lote, sino el otro que se fabricó esa noche. La verdad es que después de que dijo eso, todo fue un poco un caos. Yo recuerdo comenzar a los gritos, también Diego. Se le cuestionaba a Adriana si le había avisado a alguien y a quién. Ella dijo que no, que se olvidó de avisar. Diego casi colapsó porque decía que hubiera tirado todo el lote si sabía, y yo estaba en una situación similar. La reunión no se pudo continuar, por el estado de ánimo de todos. Yo seguí hablando con algunos por separado, todos bastante devastados por lo que escuchamos”.

Al final de su descargo, Tchukran opinó que si la ingeniera química “hubiera cumplido su trabajo, ese lote no habría salido a distribución, nadie se hubiera enfermado, ni yo ni nadie estaría preso, y esto simplemente no hubiera pasado”.

El laboratorio fue allanado dos veces

Iudica, quien decidió no declarar en su indagatoria, presentó un escrito a través de su abogado defensor, Augusto Carlos Perroni, en el cual reconoce que una muestra de fentanilo dio positivo, pero lo adjudicó a un “falso positivo”, que pidió una contramuestra, pero como no se la enviaron, no volvió a chequear la esterilidad del medicamento que finalmente terminó en clínicas y hospitales.

En su declaración busca minimizar su posible responsabilidad y los efectos que derivaron de ella. En su exposición escrita, la jefa de microbiología de Ramallo SA expresó:

• “En oportunidad de realizar los ensayos y tomar conocimiento acerca de la posibilidad de que un ensayo podía arrojar un resultado desfavorable, inmediatamente solicité al jefe de Depósito, el señor Ezequiel Herrera, muestras de algunos lotes, entre los que se encontraban los lotes referidos, procedimiento, reitero, que se realizaba comúnmente cuando una muestra presentaba alguna duda en el análisis en el producto. Esas muestras nunca fueron enviadas. Por lo cual, al no contar con las muestras del depósito, no pude realizar los análisis sobre las mismas, y así poder determinar si la muestra efectivamente se encontraba en condiciones o no daba buen resultado, y en ese caso, avisar a la cadena de mandos. Circunstancia que no ocurrió, ya que necesitaba de las muestras para determinar efectivamente que el producto se encontraba en condiciones.” Es decir, la profesional reconoce que el fentanilo dio positivo y descarga la responsabilidad en la supuesta persona que no le llevó una nueva muestra para analizar.

• “Al momento de la fabricación de los lotes nos encontrábamos capacitando a una analista principiante, la que realiza el análisis bajo supervisión de una analista experimentada, y, en simultáneo, a su vez, lo realizaba otra analista experimentada. Lo que ocurrió fue que la analista que estaba con la analista principiante me comenta que cometió involuntariamente errores al realizar la muestra, por lo que era probable que dentro de los catorce días de incubación iba a dar mal el resultado de la indicada muestra. Eso fue en ese caso de la muestra de la analista principiante, pero, de todas maneras, la realizada por la analista experimentada arrojó resultado que cumple, es decir, que no había ningún problema con la muestra.”

• La jefa de microbiología también escribió en su descargo: “Destaco que yo no firmé el aprobado de producto terminado, debido a que nunca me habían enviado de depósito las muestras que oportunamente había solicitado y reclamado.”

Los relatos obligan, una vez más, citar a la literatura de Gabriel García Márquez. La crisis del fentanilo contaminado es una crónica anunciada que derivó en lo que ya se conoce como el “Cromañón sanitario”.