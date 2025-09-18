Elisa Carrió denunció que secuestraron a su novio: “Lo llamé al fiscal Stornelli”

Elisa Carrió habló de su novio

“Está secuestrado pero igual le soy fiel”, respondió Elisa Carrió entre risas al ser consultada por su relación amorosa. La líder de la Coalición Cívica relacionó la desaparición de su novio con la “denucia conspirativa” de Patricia Bullrich, quien acusó a la inteligencia rusa de participar en una grabación en la Casa Rosada, en medio del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Me da mucha gracia”, remató.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo conInfobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

“Vieron que hay una denuncia de conspiración rusa y lo llamé al fiscal Carlos Stornelli pero no me creyó”, relató Carrió. Tras la filtración de audios del Gobierno, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py. El escrito, firmado por el abogado Fernando Soto, sostuvo que existió “una operación de inteligencia no institucional ilegal, cuidadosamente planificada para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”. La presentación recayó en el juzgado de Julián Ercolini y fue impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli.

En ese sentido, Carrió bromeó con el secuestro de su novio y agregó: “Me da mucha gracia todo esto de las denuncias conspirativas y lo llamé a Stornelli y le dije: ‘Te aviso que dentro de la conspiración está el secuestro de mi novio”. Y Stornelli se rió. Pero es cierto porque fui a la esquina, donde yo lo encuentro, y no está. O se asustó por la popularidad".

Días atrás, Carrió sorprendió al compartir que mantenía un vínculo con un hombre de 95 años. Sin embargo, con el correr de las horas, la dirigente reveló que era todo mentira: “Me pareció una historia fantástica”.

“Él está un poco perdido”, reconoció Carrió entrerisas al considerar que la dinámica entre ambos resulta adecuada para su situación actual: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

Durante una entrevista en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, la líder de Coalición Cívica describió la naturaleza de este lazo, subrayando que “la relación se reduce a la ternura”.

Elisa Carrió anunció que está de novia

La exdiputada enfatizó que se siente a gusto con este nuevo vínculo y precisó la frecuencia de sus encuentros: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya”.

La dirigente política había reamarcado que la relación se basa exclusivamente en el afecto, sin mayores pretensiones: “La relación se reduce a la ternura, nada más”. Añadió que su pareja es “muy famoso” y que han decidido evitar el uso de aplicaciones como Tinder o WhatsApp para comunicarse, ya que, según sus palabras, “genera ansiedad”. Además, explicó que no suelen reunirse en lugares públicos como cafeterías, dado que ambos son figuras reconocidas y podrían ser vistos.

Sin embargo, la dirigente reveló que toda la historia era de mentira. “Era una broma de VideoMatch. Viste como hay falsas narrativas y dice que estamos en la pos realidad. Yo digo la verdad a la política. Y me pareció una historia fascinante esto que me encuentro en una esquina con un famoso de noventa y cinco años, me pareció divino”, dijo la líder de la coalición cívica.

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.La entrevista completa a Elisa Carrió la podés encontrar en este enlace.