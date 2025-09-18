El Mago sin Dientes fue a la Quinta de Olivos y volvió a pedir una reunión con Javier Milei

En un hecho que volvió a llamar la atención de los medios de comunicación, el Mago sin Dientes reiteró su pedido para que Javier Milei lo reciba en la Quinta de Olivos con el objetivo de tener una cumbre con el presidente. El reconocido personaje mediático habló con la prensa y sostuvo: “Quiero tener esa posibilidad como ciudadano”.

En diálogo con los canales de televisión que estaban cubriendo un nuevo encuentro de la mesa bonaerense y a los jefes de campaña de las provincias, Pablo Cabaleiro, el mago que ha pasado por diferentes programas y siempre se ha mostrado vinculado con el PRO, reclamó: “Que me escuche, porque yo quiero lo mejor para el país y hoy vi que estaban ingresando muchas personas, estaban ingresando influencers, tuiteros. Y yo humildemente quiero que me reciba como votante y la verdad quiero que me escuche".

El Mago sin Dientes se sentó en la puerta de la Quinta de Olivos y esperó a ser atendido por Milei

“Sinceramente, yo quiero que la Argentina salga adelante. Me gustaría que todos nos pongamos a trabajar, porque hoy por hoy yo lo que quiero es que haya consumo, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga para comer, que la gente llegue a fin de mes”, agregó.

Cabaleiro contó que mostró su documento ante la guardia de la residencia presidencial y estaba esperando la habilitación para juntarse con el mandatario. “El otro día también quise la posibilidad de poder transmitirle. Camino el conurbano, camino la provincia de Buenos Aires y yo lo voté y confío en lo que este gobierno estaría haciendo. Pero hay cosas que no me gustan”, señaló.

Y añadió: “Que la gente no pueda llegar a fin de mes no me gusta. Y esto con otro gobierno no pasaba”.

En tanto, sobre las presuntas propuestas que tendría para darle al mandatario pidió que “escuchen a la gente” y puntualizó: “Soy un ciudadano que lo votó, que puse mi voto de confianza, porque quiero ver la Argentina adelante, porque sé que si todos se unen, pero cada vez veo que están más desunidos y yo quiero que se unan”.

“Acá hay un presidente que fue electo también porque hubo un espacio que lo apoyó, el PRO. Yo soy del PRO de primera hora, cuando el PRO era un partido chiquitito. Y ese partido chiquito, yo empecé votándolo y en esta última elección entré al cuarto oscuro y no estaba la boleta”, comentó.

El Mago Sin Dientes se presentó en la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei (@nicolasmunafo)

Sobre la actualidad del partido que conduce Mauricio Macri, señaló: “Quiero unirlos porque los veo muy, muy separados a todos. Y la verdad que yo no soy ni funcionario ni político. Soy un simple ciudadano, un simple artista que trata de llevar diversión y alegría a la gente”.

Mientras que se refirió a su actualidad laboral, explicó que “ha bajado la cantidad de shows” y remarcó: “Ahora estoy haciendo un promedio de cinco o seis shows por fin de semana, pero antes hacía diez, y de diez bajó a seis, o sea, ya es un cuarenta por ciento menos. Y se nota. Pero a ver, yo hago ese esfuerzo. Ya lo hice un año. Ahora es el segundo año que estoy haciendo este esfuerzo”.

“Quiero empezar a ver ese cambio, pero me gustaría seguir apostando, pero quiero que me reciba. Están entrando muchas personas acá y yo no puedo como ciudadano, como votante”, sumó.

Insólito: el Mago "Sin Dientes" se presentó en la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei

Días atrás, luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, Cabaleiro estuvo presente en la Casa Rosada, donde también pidió reunirse con Milei, mientras dentro del edificio gubernamental estaban parte de la mesa política del Ejecutivo diseñando los pasos a seguir de cara al 26 de octubre.

En ese sentido, allí también se expresó sobre la situación del partido amarillo y la fallida alianza: “Siempre estuve bancando al PRO. Este fin de semana, en las urnas, yo no veía la boleta que me identifica ese color amarillo”.

“Hoy hay un presidente que a mí me dijeron: ‘Vamos a apoyar a este gobierno’, el partido del cual yo estoy afiliado. Y, hoy por hoy, lo que más quiero es que la Argentina salga adelante y que me escuche el presidente o alguna persona”, completó.