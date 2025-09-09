Insólito: el Mago sin Dientes fue a la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei

Insólito: el Mago "Sin Dientes" se presentó en la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei

En medio de las reuniones que se llevaron a cabo en la Casa Rosada durante este martes, el Mago sin Dientes, reconocido personaje que tiene trayectoria en los medios de comunicación, se presentó en la puerta del edificio gubernamental y pidió hablar con Javier Milei.

Pablo Cabaleiro, el nombre real del artista que ha tenido apariciones en programas como Showmatch, es un reconocido militante del PRO y se lo ha visto vinculado con la política en los últimos años. Esta vez, su aparición se da tras la derrota electoral que sufrió el Gobierno en la provincia de Buenos Aires y con la alianza que se llevó a cabo con el partido que sigue.

Frente a los medios que se congregaron en la puerta de la casa de gobierno, el mago pidió una cumbre con el propio Presidente y señaló: "Quiero que me escuche, quiero hablar“.

“Yo soy una persona, muchos me conocen públicamente, que siempre estuve en el búnker del PRO, siempre. Y este fin de semana el PRO no estaba, el PRO no lo veía. Y digo, ¿dónde está ese partido político que tuvo en un momento el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, la nación? Hoy quiero que me escuchen, porque yo quiero que la Argentina salga adelante", agregó.

En ese sentido, se expresó sobre la situación que tiene al partido comanda Mauricio Macri y la fallida alianza para intentar quedarse con las elecciones legislativas bonaerenses. “Siempre estuve bancando al PRO. Este fin de semana, en las urnas, yo no veía la boleta que me identifica ese color amarillo”, continuó el mediático.

“¿A dónde está el PRO? ¿A dónde está el partido del cual, desde hace veinte años, siempre me representó? Y hoy me siento mal, me siento triste", cuestionó.

Y sostuvo: “Hoy hay un presidente que a mí me dijeron: ‘Vamos a apoyar a este gobierno’, el partido del cual yo estoy afiliado. Y, hoy por hoy, lo que más quiero es que la Argentina salga adelante y que me escuche el presidente o alguna persona”.

Todo este escenario se dio mientras dentro de la Casa Rosada finalizaba la segunda reunión crucial que llevó adelante la cúpula del Gobierno. Allí, Karina Milei recibió a la mesa bonaerense, de la cual también participaron representantes amarillos como Diego Santilli o Cristian Ritondo.

“Fue un encuentro largo, cordial, con espacio para la autocrítica: se reconoció haber subestimado el aparato del PJ, no haber logrado movilizar al electorado y haber perdido de vista la necesidad de explicarle a la gente el sentido del esfuerzo que está haciendo”, señaló una fuente oficial a Infobae.

Además, se resolvió que el grupo “se reunirá todos los martes y que la campaña bonaerense adoptará un formato distinto al territorial que se había desplegado antes”.

Participaron el asesor Santiago Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; los intendentes Ramón Lanús, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro; el flamante legislador electo Maximiliano Bondarenko, y el armador Sebastián Pareja.

En los hechos, antes de las elecciones locales del 7 de septiembre, esta mesa de coordinación ya existía, aunque con menos integrantes. Hasta ese momento estaban solo Karina, Santiago Caputo y Pareja, además del armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem, y el primer candidato en octubre, José Luis Espert.

El apartamiento de estos últimos fue la primera novedad de la jornada, aunque al diputado se lo vio más temprano ingresando a Balcarce 50 para mantener reuniones con diferentes funcionarios.

Sin embargo, Espert se retiró antes del inicio de la mesa política, porque tenía compromisos asumidos en el Congreso. Algo similar ocurrió con Ritondo y Santilli que, si bien participaron del inicio de la reunión, se fueron cerca de las 15:30 para participar de la comisión investigadora del caso Libra.