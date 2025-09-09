Política

Insólito: el Mago sin Dientes fue a la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei

Pablo Cabaleiro, reconocido personaje de los medios, pidió tener una reunión con el Presidente y cuestionó el rumbo del PRO tras los resultados en las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Guardar
Insólito: el Mago "Sin Dientes" se presentó en la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei

En medio de las reuniones que se llevaron a cabo en la Casa Rosada durante este martes, el Mago sin Dientes, reconocido personaje que tiene trayectoria en los medios de comunicación, se presentó en la puerta del edificio gubernamental y pidió hablar con Javier Milei.

Pablo Cabaleiro, el nombre real del artista que ha tenido apariciones en programas como Showmatch, es un reconocido militante del PRO y se lo ha visto vinculado con la política en los últimos años. Esta vez, su aparición se da tras la derrota electoral que sufrió el Gobierno en la provincia de Buenos Aires y con la alianza que se llevó a cabo con el partido que sigue.

Frente a los medios que se congregaron en la puerta de la casa de gobierno, el mago pidió una cumbre con el propio Presidente y señaló: "Quiero que me escuche, quiero hablar“.

“Yo soy una persona, muchos me conocen públicamente, que siempre estuve en el búnker del PRO, siempre. Y este fin de semana el PRO no estaba, el PRO no lo veía. Y digo, ¿dónde está ese partido político que tuvo en un momento el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, la nación? Hoy quiero que me escuchen, porque yo quiero que la Argentina salga adelante", agregó.

Insólito: el Mago "Sin Dientes" se presentó en la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei

En ese sentido, se expresó sobre la situación que tiene al partido comanda Mauricio Macri y la fallida alianza para intentar quedarse con las elecciones legislativas bonaerenses. “Siempre estuve bancando al PRO. Este fin de semana, en las urnas, yo no veía la boleta que me identifica ese color amarillo”, continuó el mediático.

“¿A dónde está el PRO? ¿A dónde está el partido del cual, desde hace veinte años, siempre me representó? Y hoy me siento mal, me siento triste", cuestionó.

Y sostuvo: “Hoy hay un presidente que a mí me dijeron: ‘Vamos a apoyar a este gobierno’, el partido del cual yo estoy afiliado. Y, hoy por hoy, lo que más quiero es que la Argentina salga adelante y que me escuche el presidente o alguna persona”.

El Mago Sin Dientes se
El Mago Sin Dientes se presentó en la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei (@nicolasmunafo)

Todo este escenario se dio mientras dentro de la Casa Rosada finalizaba la segunda reunión crucial que llevó adelante la cúpula del Gobierno. Allí, Karina Milei recibió a la mesa bonaerense, de la cual también participaron representantes amarillos como Diego Santilli o Cristian Ritondo.

“Fue un encuentro largo, cordial, con espacio para la autocrítica: se reconoció haber subestimado el aparato del PJ, no haber logrado movilizar al electorado y haber perdido de vista la necesidad de explicarle a la gente el sentido del esfuerzo que está haciendo”, señaló una fuente oficial a Infobae.

Además, se resolvió que el grupo “se reunirá todos los martes y que la campaña bonaerense adoptará un formato distinto al territorial que se había desplegado antes”.

Participaron el asesor Santiago Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; los intendentes Ramón Lanús, Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro; el flamante legislador electo Maximiliano Bondarenko, y el armador Sebastián Pareja.

Karina Milei reunió a la
Karina Milei reunió a la primera mesa bonaerense en la Casa Rosada. REUTERS/Tomas Cuesta

En los hechos, antes de las elecciones locales del 7 de septiembre, esta mesa de coordinación ya existía, aunque con menos integrantes. Hasta ese momento estaban solo Karina, Santiago Caputo y Pareja, además del armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem, y el primer candidato en octubre, José Luis Espert.

El apartamiento de estos últimos fue la primera novedad de la jornada, aunque al diputado se lo vio más temprano ingresando a Balcarce 50 para mantener reuniones con diferentes funcionarios.

Sin embargo, Espert se retiró antes del inicio de la mesa política, porque tenía compromisos asumidos en el Congreso. Algo similar ocurrió con Ritondo y Santilli que, si bien participaron del inicio de la reunión, se fueron cerca de las 15:30 para participar de la comisión investigadora del caso Libra.

Temas Relacionados

Mago sin DientesPablo CabaleiroCasa RosadaJavier MileiKarina MileiPatricia BullrichPROMauricio Macriúltimas noticias

Últimas Noticias

Avanza en Diputados la investigación del caso $Libra: los funcionarios citados no fueron a declarar

El titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la ex titular de la UTI $Libra, María Florencia Zicavo, argumentaron que el Congreso está “duplicando” el trabajo de la Justicia

Avanza en Diputados la investigación

Discapacidad y fentanilo: el Congreso le demanda a la AGN que revise la actuación de la ANDIS y la ANMAT

La nota fue presentada días atrás por la senadora Guadalupe Tagliaferri a la comisión mixta Revisora de Cuentas. La bicameral es el enlace parlamentario con el organismo de control externo de las cuentas del Estado, que maneja Juan Manuel Olmos

Discapacidad y fentanilo: el Congreso

Elecciones Argentina 2025, en vivo: las últimas noticias antes de los comicios legislativos nacionales

El próximo 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas para renovar los representantes en el Congreso de la Nación. Todos los detalles que hay que saber

Elecciones Argentina 2025, en vivo:

Karina Milei encabezó la primera reunión de la mesa bonaerense con el PRO: quiénes estuvieron

La secretaria general de la Presidencia recibió en la Casa Rosada a dirigentes, diputados e intendentes, para empezar a planificar la estrategia de cara a octubre

Karina Milei encabezó la primera

El peronismo recuperó el quorum en el Senado bonaerense y Kicillof tendrá más alfiles en la Legislatura

Los resultados del domingo presentan un nuevo escenario parlamentario para los dos años que le quedan al gobernador. El cristinismo —junto a los intendentes que forman parte del PJ— sostiene su representación en Diputados

El peronismo recuperó el quorum
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avanza en Diputados la investigación

Avanza en Diputados la investigación del caso $Libra: los funcionarios citados no fueron a declarar

El “perejil” del caso Dalmasso quedó más complicado en la causa por matar a un hombre tras un partido de fútbol

Las impactantes imágenes de la nevada que duró más de 24 horas en Bariloche

Discapacidad y fentanilo: el Congreso le demanda a la AGN que revise la actuación de la ANDIS y la ANMAT

El riesgo país se mantiene cerca de los 1.100 puntos, su nivel más alto en los últimos once meses

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador capturó a 26 guerrilleros

Ecuador capturó a 26 guerrilleros y embargó una cifra récord en bienes a un grupo disidente de las FARC

Estados Unidos afirmó que aplicará “medidas fuertes” contra Rusia y exigió un mayor compromiso europeo por la paz en Ucrania

El misterioso origen del nombre “Europa” y las distintas versiones en disputa

Con el voto del magistrado Flávio Dino, ya son dos los jueces que respaldan la condena contra Bolsonaro

Los asistentes de voz con IA revolucionan el control de la presión arterial en adultos mayores

TELESHOW
Juanita Tinelli subió la primera

Juanita Tinelli subió la primera foto junto a su nuevo novio

El descargo del exesposo de Jimena Buttigliengo tras la denuncia del secuestro de los hijos que hizo la modelo

El enigmático video de Juana Repetto para anunciar el sexo del bebé

Mauro Icardi mostró el proceso para borrar el tatuaje de Wanda Nara de su brazo y despertó críticas en las redes

El día de campo de Wanda y Zaira Nara: fotos a caballo, risas entre hermanas y un picnic provocativo