La trastienda del cónclave de Milei en Olivos: la estrategia para octubre y las dos provincias a reforzar

Milei convocó a una reunión de campaña en Olivos

Tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei decidió ponerse en un rol decisorio para comenzar a impulsar la campaña nacional de La Libertad Avanza. En esa línea, el Presidente convocó para este jueves en la Quinta de Olivos a los presidentes partidarios de las 24 provincias, así como las ocho cabezas de lista en las pasadas elecciones bonaerenses, para comunicarles los principales ejes que guiarán el espacio libertario durante las semanas previas a octubre.

La reunión está prevista para las 11.30 horas y es una modalidad que Milei no suele realizar, salvo excepciones. Se pueden recordar casos como cuando juntó a los “87 héroes” que ratificaron el veto al financiamiento universitario el año pasado o cuando semanas atrás reunió a un grupo de diputados a explicarles las bases del programa económico. Para este caso, el libertario consideró necesario reunir a cada uno de los armadores libertarios en las provincias: remarca que no hay margen de error para repetir furcios como los de la elección bonaerense, y les comunicó a los suyos que estará inmerso en las actividades proselitistas. Y es que quedan cinco semanas para las Generales.

El panorama al que se llega dista de ser el mejor. Además de las complicaciones en el frente cambiario, el oficialismo viene de transitar fuertes reveses en las últimas sesiones de Diputados y el Senado que ni siquiera le permitieron juntar un tercio de los presentes para sostener los vetos presidenciales. Los gobernadores y bloques que en su momento fueron aliados ya no tienen incentivos para colaborar con los libertarios a semanas de competir con ellos en los comicios. Martín Menem ni siquiera se salvó de que la radical mendocina Pamela Verasay vote contra el Gobierno en el veto al financiamiento universitario siendo segunda candidata de La Libertad Avanza en Mendoza. “Hay convicciones”, explicaron en esa provincia.

Milei luego de la derrota en la provincia de Buenos Aires (REUTERS)

En la Casa Rosada consideran que precisan bajar una línea clara de cómo competir en los distritos. Milei les dirá hoy que buscará viajar a todas las provincias que pueda y que tratará de estar cerca de los candidatos para vincularlos al sello. Ese es uno de los principales problemas que diagnostican los asesores electorales de Santiago Caputo. “La Libertad Avanza mide mucho mejor que los candidatos. Milei mide mejor”, indicaron. El apellido Milei no figura en ninguna boleta.

Por el momento, la estrategia será mostrar a Milei cerca de la gente, con un discurso moderado, que lo muestre comprensivo ante los problemas económicos actuales, pero que incentive a seguir apoyando a su gestión para que el ajuste no haya sido en vano. Esa gestualidad ya se vio en el afiche de su actividad de campaña en Córdoba de mañana: el libertario figura abrazando a una niña y la consigna que escribió a puño y letra fue “no aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede!”.

Caputo sigue empoderado como el gran articulador comunicacional y electoral a nivel nacional, pero Karina tiene a través de su armador nacional Eduardo “Lule” Menem una fuerte impronta en la mayoría de las estructuras provinciales. En tanto, la ministra de Seguridad Nacional y primera candidata a senador por CABA, Patricia Bullrich, pidió tener un rol de articulación más nacional que le fue concedido. Aunque finalmente no se hará, las pretensiones federales de la funcionaria se iban a ver este viernes en una actividad en Mendoza junto a Luis Petri.

Patricia Bullrich

Volviendo a los dilemas electorales, las dudas entre los estrategas hace más acuciante en aquellas provincias con gran caudal, en los que hay mucho en juego y los candidatos son poco conocidos. Hay dos casos paradigmáticos: Córdoba y Santa Fe. Ambas ponen en juego nueve bancas, y las mediciones no dan buenos indicios. Al menos no en esta etapa preliminar de la campaña.

El armador cordobés Gabriel Bornoroni eligió a una persona de su extrema confianza para presidir la boleta: Gonzalo Roca, ambos con pasado en la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República. La responsable santafesina Romina Diez optó por llevar a una de sus figuras de la militancia provincial de LLA, Agustín Pellegrini, de tan solo 25 años.

Dado que ambos presidentes partidarios son del estrechísimo riñón del karinismo, las críticas se hacen detrás de los micrófonos, pero en otros sectores del Gobierno critican esas elecciones: la traslación de la imagen de Milei a esos candidatos llevaría más tiempo que el que se tiene y, del otro lado hay opositores muy competitivos. En Córdoba compite el último gobernador, Juan Schiaretti, por Provincias Unidas; y una de las principales figuras emergentes de la política local, la diputada nacional Natalia de la Sota, por Defendamos Córdoba. El oficialismo de Santa Fe optó por candidatear a la vicegobernadora Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y el peronismo kirchnerista por Caren Tepp, ligada al dirigente rosarino Juan Monteverde.

El diagnóstico del comando de campaña nacional es que Milei tendrá que reforzar ambos territorios si es que quiere aspirar a una composición legislativa más favorable para los próximos dos años.

Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca

Es por eso que Milei abrirá y cerrará la campaña nacional en Córdoba. Es una suerte de homenaje a la decisión que realizó en 2023, cuando la eligió para cerrar su campaña rumbo al balotaje de 2023. El primer acto será este viernes y el libertario ya le pidió a algunos funcionarios de alto perfil -como el vocero presidencial, Manuel Adorni- que lo acompañen para incrementar el atractivo de la actividad.

El Presidente también estará junto a Pellegrini en Rosario, aunque la fecha se desconoce. Ha pasado mucho tiempo desde que no hace un acto público en esa ciudad. Meses atrás eligió no ir al tradicional acto por el Día de la Bandera: terminó yendo la vicepresidenta Victoria Villarruel. En tanto, hay viajes previstos a Corrientes, donde la candidata es la modelo Virginia Gallardo; Mendoza, que tiene como cabeza de lista al ministro Luis Petri; y al interior de la provincia de Buenos Aires, con José Luis Espert como primer postulante.

No es menor lo que puede suceder en la Provincia. En la campaña consideran necesario dar un giro de 180 grados respecto a lo que se hizo en la elección bonaerense. El caputismo atribuye las culpas al jefe de campaña, Sebastián Pareja. El parejismo hace lo mismo con el asesor Santiago Caputo. El diálogo está cortado y solo hay intercambios en los encuentros que ambos presiden o a través de terceras personas.

Karina Milei y Santiago Caputo

Está prácticamente decidido que el primer acto de campaña en la Provincia sea en Mar del Plata, ciudad que está bajo la órbita del intendente Guillermo Montenegro. “Queremos que Milei esté en entornos más seguros, pero además comenzar en lugares donde nosotros performamos bien”, indicó un estratega. Lo que parecen coincidir prácticamente todos los integrantes del oficialismo es que Espert ya no es un dirigente de vitalidad absoluta para conseguir votos. “Era el que más medía, pero no igualaba el sello. Su discurso no nos sirve para juntar el voto en el Conurbano. Hemos visto que no permeó”, indicó. Su pasado amistoso con el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, tampoco contribuyó a subir sus acciones.

Estos asuntos van a ser conversados a las 15 horas de este jueves en el comando bonaerense en la Quinta de Olivos, donde Milei también eligió oficiar de mediador entre las tantas tribus que habitan esa flamante mesa. Esa instancia fue creada por Karina Milei y está la integran también el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente provincial del PRO, Cristian Ritondo; los candidatos a diputados nacionales, José Luis Espert y Diego Santilli; los intendentes Ramón Lanús (San Isidro), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); y el flamante diputado provincial electo, Maximiliano Bondarenko.

El parejismo no tiene en sus planes incorporar a Las Fuerzas del Cielo a la campaña territorial. Pero los integrantes de esta agrupación están planificando un acto para las últimas semanas de campaña que buscará demostrar fuerza e incentivar a la militancia.