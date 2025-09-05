Milei se recluirá en Olivos y decidirá sobre la hora si se suma al búnker de este domingo en La Plata

Javier Milei durante el cierre de campaña en Moreno (REUTERS)

Mientras Javier Milei vuela de regreso al país, esta tarde, luego de su viaje relámpago a Los Ángeles, el devenir de su agenda para un fin de semana clave por las elecciones en la provincia de Buenos Aires, no está decidido. Sobre todo, hay incertidumbre en torno a los movimientos del Presidente el domingo de los comicios, cuando La Libertad Avanza enfrentará, en una pelea que se perfila cabeza a cabeza, con Fuerza Patria.

En principio, el jefe de Estado no tiene ninguna actividad en agenda para mañana, sábado, luego del aterrizaje en Aeroparque previsto para las 4 de la madrugada. Mientras esté en vigor la veda electoral, que arrancó el viernes por la mañana, el jefe de Estado permanecería recluido en la residencia oficial de Olivos.

La abstención de hacer apariciones públicas es habitual en los jefes de Estado en la previa de los comicios. Pero en la Casa Rosada deslizan, también, que no está definido si el jefe de Estado estará en el búnker de la capital bonaerense, a pesar de que le puso el cuerpo, la cara y la voz a la campaña para apuntalar a sus candidatos.

Es que en la mayor parte de los casos, los postulantes libertarios en las ocho secciones electorales, incluso las cabezas de nómina, tienen escaso nivel de conocimiento, y carecen de territorio y aparato (excepto los ex PRO Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero que compite por la Primera Sección; y Guillermo Montenegro, jefe municipal de General Pueyrredón que va como candidato por la Quinta).

El peronismo y los libertarios se disputarán la provincia de Buenos Aires

Según aseguran en el círculo presidencial, las dudas en torno a su presencia el día D, en el distrito más poblado, no se deben a una especulación sobre los resultados, que según varias encuestas podrían resultar adversos para el oficialismo nacional y según el propio mandatario, derivar en un “empate técnico”. En cambio, juran, las vacilaciones responden a la voluntad de evitar “discriminar” a las otras secciones electorales. En el Gabinete, en los entornos de distintos ministros dijeron que probablemente tampoco ellos se sumen a la espera de los resultados en el búnker oficial. Aunque sí es probable que esté Karina Milei, la presidenta de La Libertad Avanza.

La Plata constituye la cabecera de la Octava, donde lidera la boleta Francisco Adorni. Milei arrancó la campaña de manera informal allí, en la ciudad capital, con el Congreso bonaerense que organizó el presidente del partido y armador de Karina Milei, Sebastián Pareja, en julio. Después regresó al territorio capitalino, cuando la carrera estaba lanzada oficialmente. Y durante el resto del mes proselitista visitó dos veces la Tercera - se tomó una foto en Villa Celina, La Matanza; y lideró una fallida caravana en Lomas de Zampora-; una vez la Cuarta, cuando visitó Junín; y otra en la Primera (con el acto de cierre de campaña del miércoles pasado, en Villa Trujui, Moreno).

“Depende de lo que él tenga ganas, y está el tema de que si va a La Plata estaría discriminando al resto de las secciones”, dijo un funcionario que lo frecuenta como a su hermana, Karina Milei, pero insistió en que no estaba decidido. Un importante asesor fue menos optimista: dijo que es probable que no vaya a Vonharv, el salón de eventos platense donde los libertarios esperarán los resultados.

Milei no suele participar en los cierres de ninguna provincia, pero el caso de PBA es particular porque la batalla contra el kirchnerismo del 7 de septiembre se percibe en los mercados como un botón de muestra sobre los estados de ánimo frente al Gobierno en medio de los vaivenes económicos, los reveses políticos en el Congreso y los escándalos por los audios que denotarían supuestos hechos de corrupción bajo presunta supervisión de Karina Milei.

En el Gobierno insisten en que cualquiera sea el resultado en PBA, no será representativo del sentir de la opinión pública hacia el oficialismo nacional. No sólo porque se trata de un solo distrito, sino porque la participación se prevé muy baja y porque primará el empuje de los intendentes, que se juegan la continuidad de su poder local. De cara a la batalla del 26 de octubre se ven más fuertes.