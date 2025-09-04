Abstención y “voto aparato”, los temores del Gobierno de cara a las elecciones bonaerenses

Foto archivo, cuando Javier Milei votó en el balotaje de la elección de 2023

Hay un denominador común en todas las elecciones que se realizaron a lo largo del año, una tendencia que diversos analistas prevén que se replique el 7S, los comicios de la provincia de Buenos Aires: la baja participación electoral. Es un fenómeno que preocupa a la Casa Rosada, que nacionalizó al máximo la campaña, con una muy alta participación del presidente Javier Milei. El razonamiento, aseguran, es simple: si vota menos gente, predominan los “aparatos” de los intendentes, y se beneficia el peronismo.

“Entiendo perfectamente la jugada de ellos. Las encuestas les daban tres o cuatro puntos debajo, entonces hacen estas operaciones, como las denuncias o las agresiones y la violencia, para llevar al asqueo de la gente. Entonces, el que no va en remís o en colectivo no va a votar, y ese asqueo lleva a que ellos ganen con el voto aparato”, señaló a Infobae un importante dirigente del PRO, que competirá en una de las listas del frente LLA en los comicios del domingo.

Por este motivo, el propio Presidente reiteró en numerosas ocasiones durante el acto que encabezó ayer, en Moreno, en medio de un importante operativo de seguridad y de acusaciones cruzadas con el gobierno de Axel Kicillof por la responsabilidad de los incidentes violentos, la necesidad de que la gente vaya a votar.

“Si vos no vas a votar, ellos ganan. Por cada bonaerense honesto que no vaya a votar, votan los ñoquis, hasta los presos”, afirmó Milei. Insistió con el concepto: “Todas las encuestas coinciden que estamos en condiciones de empate técnico, significa que cada voto vale muchísimo más que en una elección normal. Los kirchneristas están dispuestos a todo para inclinar la balanza en este último tramo, por eso operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien. El día de la elección van a redoblar las prácticas mafiosas".

“No podemos quedarnos de brazos cruzados. Este domingo andá a votar, hacelo por tu familia, amigos, seres queridos; hay que ir como si el futuro de la provincia dependiera de esta elección. Si querés terminar con el kirchnerismo, andá a votar. Si querés terminar con los chorros, andá a votar”, ratificó.

En este contexto, los índices de participación en las elecciones de 2025 se ubicaron -en promedio- en torno al 58%, casi veinte puntos por debajo de la media histórica, algo que marca un escenario inédito e imprevisible.

Informes de consultoras privadas, observatorios académicos y la propia Junta Electoral bonaerense coinciden en que el ausentismo podría superar los niveles de 2021. Esta semana, el consultor Manuel Zunino advirtió que “hay poco conocimiento ciudadano sobre qué se vota, y eso agrava el riesgo de abstención” y alertó sobre un proceso de fatiga electoral.

“La mitad desconoce a la mayoría de los postulantes de su propia sección, y muchos creen que son las PASO cuando en realidad están por renovar la legislatura provincial”, sostuvo el sociólogo de la consultora Proyección, entrevistado en Infobae en Vivo.

La indecisión, la apatía y el desapego político son, según Zunino, uno de los “ingredientes centrales” de la campaña. “El cuarenta y cinco por ciento está de acuerdo con la afirmación de que su voto no cambiará nada; y el cincuenta por ciento confiesa no saber con precisión qué se vota el domingo”, afirmó. Además, puntualizó: “Tal confusión se agudiza porque la elección legislativa es seccional, muchos candidatos son desconocidos y la polarización satura el espacio público”.

Una muestra gráfica de esta situación. En los últimos días, el Observatorio Electoral de la Universidad de Mar del Plata presentó un relevamiento donde se señala que los primeros votantes, aquellas personas que tienen entre 16 y 18 años, en un 40% no está interesado en la participación electoral, cuando históricamente se trataba de un sector con alta presencia a la hora de votar por el factor de la novedad.

La semana pasada se realizó un simulacro electoral en Buenos Aires

Antecedentes

En el territorio bonaerense, entre 2013 y 2023, el promedio de participación electoral en la Provincia de Buenos Aires fue del 76%. En ambos casos fueron comicios simultáneos con los nacionales. Según los últimos números de la Junta Electoral Bonaerense, suman 14.376.592 las personas habilitadas. Se eligen 46 diputados provinciales por la Segunda Sección, la Tercera, la Sexta y la Octava Sección, y 23 senadores por la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección. Ambas cámaras legislativas se renuevan por mitades cada dos años, alternando las secciones que eligen diputados y senadores.

Según un análisis que realizaron Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli para Infobae, sumados los comicios de 2021 y 2023, entre el 25 y 30% de las personas habilitadas no fue a votar. A su vez, la Sección Electoral que registró el menor ausentismo en 2023 fue la Cuarta, con el 79,73% de concurrencia. No fueron a votar casi 110.000 electores, contra 431.769 que sí emitieron su voluntad. Fue un comportamiento similar al de las elecciones de 2021. La de mayor ausentismo en 2023 fue la Quinta, con el 74,65% de participación. En 2021, había sido, también, la Sección con menor concurrencia de votantes.

Qué pasó en el resto del país

En Salta, las elecciones provinciales del 11 de mayo registraron una participación del 62,41%, lo que significó que casi 4 de cada 10 votantes habilitados no concurrieran a las urnas. Ese mismo día, en Jujuy, la concurrencia fue algo mayor, con un 64% de participación, aunque todavía por debajo del promedio histórico cercano al 75%.

En Chaco, también el 11 de mayo, se dio uno de los índices más bajos del año: apenas el 52,26% del padrón emitió su voto, reflejando un fuerte ausentismo.

En San Luis, los comicios provinciales de esa jornada marcaron un 60% de asistencia, con un 40% de electores que optaron por no participar.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires votó el 18 de mayo y alcanzó un nivel de participación del 53,30%, confirmando la tendencia de apatía electoral en los distritos urbanos.

En Misiones, el 8 de junio, la concurrencia a las urnas se ubicó en 55,41%, con un ausentismo que superó el 44%, uno de los más altos en la provincia en las últimas décadas.

En Formosa, el 29 de junio, se eligieron convencionales constituyentes con una participación más robusta: 65,80%, cifra que quedó, no obstante, algo por debajo de los registros históricos locales.

Ese mismo día, la provincia de Santa Fe celebró elecciones municipales: en la capital provincial apenas votó el 46% del padrón, y en la ciudad de Rosario el 48%, convirtiéndose en las elecciones con menor participación del año.

Finalmente, en Corrientes, el 31 de agosto, se registró la concurrencia más alta de 2025 hasta ahora: un 70,77% del padrón, lo que mostró una diferencia marcada respecto de la media nacional y provincial. A diferencia del resto, en esta ocasión traccionó el hecho de que se haya tratado una elección ejecutiva: se votó como nuevo gobernador provincial a Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario.