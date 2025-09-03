Milei en Moreno, en vivo: últimas noticias del cierre de campaña de LLA de las elecciones Buenos Aires 2025

Javier Milei encabezó varios actos de campaña en la provincia de Buenos Aires. En la foto, el Presidente durante una actividad proselitista de La Libertad Avanza en Junín

El presidente Javier Milei tiene previsto encabezar hoy el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), ante las elecciones del domingo próximo 7 de septiembre.

El mandatario tendrá a su cargo las palabras finales de la actividad proselitista, que se desarrollará a partir de las 17 en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

La expectativa del oficialismo nacional es reunir a más de 10.000 asistentes, luego de las últimas recorridas y caravanas de campaña, en la que hubo incidentes y hechos de violencia contra los candidatos y dirigentes libertarios en Lomas de Zamora y en la provincia de Corrientes.

En ese marco, el gobernador Axel Kicillof y su gabinete advirtieron sobre la falta de condiciones de seguridad en la convocatoria y alertó acerca de los riesgos de llevarla a cabo.