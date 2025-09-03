Política

Milei en Moreno, en vivo: últimas noticias del cierre de campaña de LLA de las elecciones Buenos Aires 2025

Tras las advertencias del gobierno de Axel Kicillof, el Presidente encabezará esta tarde el último acto de La Libertad Avanza por los comicios legislativos del próximo 7 de septiembre. En la previa, hubo acusaciones cruzadas entre la Casa Rosada y el gobierno bonaerense por las condiciones de seguridad de la actividad

Guardar
Javier Milei encabezó varios actos
Javier Milei encabezó varios actos de campaña en la provincia de Buenos Aires. En la foto, el Presidente durante una actividad proselitista de La Libertad Avanza en Junín

El presidente Javier Milei tiene previsto encabezar hoy el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), ante las elecciones del domingo próximo 7 de septiembre.

El mandatario tendrá a su cargo las palabras finales de la actividad proselitista, que se desarrollará a partir de las 17 en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.

La expectativa del oficialismo nacional es reunir a más de 10.000 asistentes, luego de las últimas recorridas y caravanas de campaña, en la que hubo incidentes y hechos de violencia contra los candidatos y dirigentes libertarios en Lomas de Zamora y en la provincia de Corrientes.

En ese marco, el gobernador Axel Kicillof y su gabinete advirtieron sobre la falta de condiciones de seguridad en la convocatoria y alertó acerca de los riesgos de llevarla a cabo.

16:32 hsHoy

“Están ofreciéndole plata a los vecinos para que asistan al acto”

La intendenta Mariel Fernández denunció
La intendenta Mariel Fernández denunció que "hay compra de voluntades" en el municipio para asistir al acto de Milei

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, denunció que referentes de La Libertad Avanza (LLA) “están ofreciéndole plata y mercadería a los vecinos para que asistan al acto” de cierre de campaña de las elecciones legislativas bonaerenses en Moreno.

Las personas que están organizando el acto son impresentables, tienen denuncias por cómo se manejan en Moreno. Uno es un diputado de LLA que pagó para ser diputado, que es la información que siempre circuló”, señaló la jefa comunal peronista, encuadrada en el espacio de Fuerza Patria.

Según Fernández, hay un “malestar muy grande” en el Club Atlético Villa Ángela, ubicado en Villa Trujui, donde está prevista la actividad libertaria. “La mayoría en el club no está de acuerdo con eso”, dijo, y planteó que acudieron al municipio “personas que les pagaron (desde La Libertad Avanza) para organizar (el acto) en el club”. “Se acercaron a una funcionaria nuestra, (y le dijeron) que si ofrecíamos más plata, no les iban a dejar entrar al club”, puntualizó en declaraciones a Radio 10, sobre una presunta oferta para impedir a último momento que se haga la actividad de LLA. “Yo no me manejo así, no compro voluntades. De ninguna manera quiero estar involucrada, nada más quiero cuidar a la población de Moreno”, advirtió.

Finalmente, la intendenta lamentó que “no tuvimos ningún contacto” desde la Casa Rosada para coordinar la afluencia de personas al acto proselitista. “Presidencia no se comunicó con el municipio de Moreno”, concluyó.

16:40 hsHoy

El Gobierno cierra la campaña en Moreno y desafía a Kicillof: “Ellos deciden si les es redituable que se pudra o que haya paz”

Javier Milei irá al evento desde la Quinta de Olivos y luego se dirigirá hacia Aeroparque. Casa Militar refuerza la seguridad de la cúpula libertaria. “Si quieren venir, que vengan”, esgrimió un integrante de la mesa política. El gobernador bonaerense les pidió a los vecinos que no se acerquen al acto

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Javier y Karina Milei encabezan
Javier y Karina Milei encabezan la caravana en la provincia de Buenos Aires junto José Luis Espert (Foto: Reuters / Agustin Marcarian)

La Libertad Avanza cerrará su campaña de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires con un acto en la localidad de Moreno. El evento dejó de ser una celebración proselitista para oficiar de arena en donde están en una disputa abierta los libertarios y el peronismo kirchnerista de Fuerza Patria. Con los episodios de los piedrazos de la recorrida de LLA en Lomas de Zamora como antecedente, el gobernador Axel Kicillof indicó que la convocatoria “tiene aspectos muy sospechosos” y que hace responsable a Javier Milei de cualquier hecho de violencia “que pueda producirse”.

Leer la nota completa
16:25 hsHoy

Así arrancó el fuerte operativo de las fuerzas federales en Moreno

Operativo de Gendarmeria y fuerzas federales en Moreno por el acto de Milei

Desde el mediodía, comenzó el fuerte despliegue de las fuerzas federales a cargo del Ministerio de Seguridad nacional, con el objetivo de garantizar la custodia y resguardo de la integridad física del presidente Javier Milei y sus dirigentes, y los seguidores de La Libertad Avanza (LLA).

Se calcula que habrá más de 400 efectivos uniformados que dependen del Gobierno nacional, y otros 700 policías de la Provincia de Buenos Aires, que se encargarán de velar por el acto de campaña para evitar posibles incidentes.

15:55 hsHoy

Kicillof hizo responsable a Milei de cualquier hecho de violencia en el cierre de campaña y recomendó a los vecinos que “no se acerquen”

El gobernador escaló al máximo nivel la controversia por la actividad que encabezará el Presidente en Moreno en la previa de las elecciones del próximo domingo. “La convocatoria tiene aspectos extraños y sospechosos”, dijo

Axel Kicillof, gobernador bonaerense
Axel Kicillof, gobernador bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, difundió una carta pública con duras críticas al presidente Javier Milei mediante la cual lo hizo responsable de cualquier hecho de desorden o violencia que pudiera producirse esta tarde, en Moreno, en el acto de cierre de campaña convocado por la Libertad Avanza.

Leer la nota completa
15:55 hsHoy

El gobierno de Kicillof insistió con que es “muy peligroso” el acto de Milei en Moreno y Patricia Bullrich respondió

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reiteró que “no están dadas las condiciones de seguridad” en el barrio Villa Trujui. La ministra de Seguridad nacional acusó al gobernador de “incumplir sus obligaciones legales” y “estigmatizar” a los vecinos

A escasos días de las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la confrontación política entre el Gobierno nacional de Javier Milei y el Ejecutivo bonaerense encabezado por Axel Kicillof volvió a escalar. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, insistió hoy que “es muy peligroso” el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido de Moreno, y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, respondió acusando a la gestión bonaerense de “incumplir sus obligaciones legales” y “estigmatizar” a los vecinos.

Leer la nota completa
15:55 hsHoy

El club Villa Ángela contestó las críticas del gobierno bonaerense y garantizó el acto de Javier Milei en Moreno

La presidenta de la institución criticó al gobierno provincial y destacó el estado del club donde el mandatario hablará ante miles de militantes

Por Alejandro Caminos

Desde el club Villa Ángela de Moreno le contestaron a Javier Alonso

La presidenta del club Villa Ángela de Moreno, Roxana Ruiz, defendió la organización y las condiciones de la sede donde el presidente de la Nación, Javier Milei, celebrará esta tarde el cierre de campaña de La Libertad Avanza previo a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Leer la nota completa
15:54 hsHoy

Milei: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”

El presidente se lo dijo a Louis Sarkozy, hijo del ex mandatario francés. Habló de las próximas elecciones y advirtió: “Los K y sus aliados aplican la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves”

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Las declaraciones del presidente Milei sobre las próximas eleccioones y la idea del kirchnerismo

El presidente Javier Milei advirtió que la estrategia del kirchnerismo y sus aliados de cara a las próximas elecciones es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.

Leer la nota completa
15:54 hsHoy

Kicillof repite fórmula y cierra la campaña de Fuerza Patria en La Plata

Será el jueves por la tarde con una “mateada con vecinos” en la plaza Islas Malvinas de la capital bonaerense. Antes, tendrá más actividades por el conurbano

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Kicillof con los ministros Martín
Kicillof con los ministros Martín Marinucci (Transporte), Gabriel Katopodis (Infraestructura); el intendente de La Plata, Julio Alak; el presidente de Aubasa, José Arteaga y la titular del OPISU, Romina Barrios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará este jueves del cierre de campaña que Fuerza Patria preparó para la Octava sección electoral y así dará por concluido el raid proselitista hacia la elección del próximo domingo. La modalidad y locación elegida es conocida: será con una “mateada” junto a militante en la plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Javier MileiElecciones Buenos Aires 2025Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticias

Últimas noticias

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a senadores provinciales en la Quinta sección

Los habitantes de la Quinta sección bonaerense elegirán este domingo a cinco senadores provinciales entre más de una decena de listas, en medio de un calendario electoral desdoblado y con un sistema de reparto proporcional de bancas

Elecciones Buenos Aires 2025: los

Senado: la oposición insistirá mañana con la Ley de Discapacidad vetada por Milei y buscará la forma de rechazar los DNU

Legisladores alineados con el kirchnerismo contarían con los votos para revertir el veto presidencial y modificar el régimen de decretos. Se anticipan objeciones a Patricia Bullrich por su accionar contra la prensa

Senado: la oposición insistirá mañana

El Gobierno cierra la campaña en Moreno y desafía a Kicillof: “Ellos deciden si les es redituable que se pudra o que haya paz”

Javier Milei irá al evento desde la Quinta de Olivos y luego se dirigirá hacia Aeroparque. Casa Militar refuerza la seguridad de la cúpula libertaria. “Si quieren venir, que vengan”, esgrimió un integrante de la mesa política. El gobernador bonaerense les pidió a los vecinos que no se acerquen al acto

El Gobierno cierra la campaña

Por primera vez después de los audios, Milei reunió a todo su Gabinete en Casa Rosada para alinear la gestión antes de irse a los EEUU

Estuvo presente prácticamente toda la plana mayor de la administración libertaria. A la tarde estará en Moreno para el cierre de campaña en la Provincia y luego partirá para Estados Unidos

Por primera vez después de

Elecciones Buenos Aires 2025: cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

El cronograma electoral bonaerense prevé la implementación de una estricta veda previa a la votación, con restricciones a la propaganda, la difusión de encuestas y la apertura de bares y boliches el día de los comicios

Elecciones Buenos Aires 2025: cuándo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Baños desintoxicantes de pies, promesas

Baños desintoxicantes de pies, promesas virales y la advertencia de la ciencia

Senado: la oposición insistirá mañana con la Ley de Discapacidad vetada por Milei y buscará la forma de rechazar los DNU

Netflix estrena ‘Momentos’, la función ideal para compartir tus escenas favoritas con amigos: cómo funciona

Cuáles son los beneficios de tomar jugo de zanahoria y cúrcuma a diario

Tres estrategias sencillas que ayudan a reducir la ansiedad

INFOBAE AMÉRICA

El final de una era:

El final de una era: el director Michael Chaves presenta la historia más oscura de la saga del Conjuro

El terremoto en Afganistán: una tragedia que desnuda la vulnerabilidad estructural de un país en crisis

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un creen que los hombres van a poder vivir 150 años y hablaron de “alcanzar la inmortalidad”

Dwayne “La Roca” Johnson sorprende en Venecia con “The Smashing Machine”

El sorprendente destino de las turbinas eólicas desechadas: viviendas únicas y sostenibles

DEPORTES

Uno de los futbolistas marginados

Uno de los futbolistas marginados en el River Plate de Marcelo Gallardo rescindió contrato y firmará con un club de Turquía

Lionel Scaloni se refirió al último partido de Messi por Eliminatorias en Argentina y elogió a Mastantuono por su nivel en Real Madrid

Las lágrimas de un periodista que emocionaron a Lionel Scaloni en la conferencia: “Me diste la alegría más grande de mi vida”

Aseguran que la empleada que denunció a Christian Horner en Red Bull por “conducta inapropiada” se sumó a otro equipo de la F1

Djokovic logró un triunfo récord en el US Open: tensión con el público, el particular baile para su hija y una desafiante frase