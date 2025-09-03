Milei en Moreno, en vivo: últimas noticias del cierre de campaña de LLA de las elecciones Buenos Aires 2025

El presidente Javier Milei tiene previsto encabezar hoy el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), ante las elecciones del domingo próximo 7 de septiembre.
El mandatario tendrá a su cargo las palabras finales de la actividad proselitista, que se desarrollará a partir de las 17 en la sede del Club Villa Ángela, ubicado en una de las zonas más populares del municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández.
La expectativa del oficialismo nacional es reunir a más de 10.000 asistentes, luego de las últimas recorridas y caravanas de campaña, en la que hubo incidentes y hechos de violencia contra los candidatos y dirigentes libertarios en Lomas de Zamora y en la provincia de Corrientes.
En ese marco, el gobernador Axel Kicillof y su gabinete advirtieron sobre la falta de condiciones de seguridad en la convocatoria y alertó acerca de los riesgos de llevarla a cabo.
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, denunció que referentes de La Libertad Avanza (LLA) “están ofreciéndole plata y mercadería a los vecinos para que asistan al acto” de cierre de campaña de las elecciones legislativas bonaerenses en Moreno.
“Las personas que están organizando el acto son impresentables, tienen denuncias por cómo se manejan en Moreno. Uno es un diputado de LLA que pagó para ser diputado, que es la información que siempre circuló”, señaló la jefa comunal peronista, encuadrada en el espacio de Fuerza Patria.
Según Fernández, hay un “malestar muy grande” en el Club Atlético Villa Ángela, ubicado en Villa Trujui, donde está prevista la actividad libertaria. “La mayoría en el club no está de acuerdo con eso”, dijo, y planteó que acudieron al municipio “personas que les pagaron (desde La Libertad Avanza) para organizar (el acto) en el club”. “Se acercaron a una funcionaria nuestra, (y le dijeron) que si ofrecíamos más plata, no les iban a dejar entrar al club”, puntualizó en declaraciones a Radio 10, sobre una presunta oferta para impedir a último momento que se haga la actividad de LLA. “Yo no me manejo así, no compro voluntades. De ninguna manera quiero estar involucrada, nada más quiero cuidar a la población de Moreno”, advirtió.
Finalmente, la intendenta lamentó que “no tuvimos ningún contacto” desde la Casa Rosada para coordinar la afluencia de personas al acto proselitista. “Presidencia no se comunicó con el municipio de Moreno”, concluyó.
Desde el mediodía, comenzó el fuerte despliegue de las fuerzas federales a cargo del Ministerio de Seguridad nacional, con el objetivo de garantizar la custodia y resguardo de la integridad física del presidente Javier Milei y sus dirigentes, y los seguidores de La Libertad Avanza (LLA).
Se calcula que habrá más de 400 efectivos uniformados que dependen del Gobierno nacional, y otros 700 policías de la Provincia de Buenos Aires, que se encargarán de velar por el acto de campaña para evitar posibles incidentes.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, difundió una carta pública con duras críticas al presidente Javier Milei mediante la cual lo hizo responsable de cualquier hecho de desorden o violencia que pudiera producirse esta tarde, en Moreno, en el acto de cierre de campaña convocado por la Libertad Avanza.
A escasos días de las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la confrontación política entre el Gobierno nacional de Javier Milei y el Ejecutivo bonaerense encabezado por Axel Kicillof volvió a escalar. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, insistió hoy que “es muy peligroso” el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en el partido de Moreno, y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, respondió acusando a la gestión bonaerense de “incumplir sus obligaciones legales” y “estigmatizar” a los vecinos.
La presidenta del club Villa Ángela de Moreno, Roxana Ruiz, defendió la organización y las condiciones de la sede donde el presidente de la Nación, Javier Milei, celebrará esta tarde el cierre de campaña de La Libertad Avanza previo a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
El presidente Javier Milei advirtió que la estrategia del kirchnerismo y sus aliados de cara a las próximas elecciones es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará este jueves del cierre de campaña que Fuerza Patria preparó para la Octava sección electoral y así dará por concluido el raid proselitista hacia la elección del próximo domingo. La modalidad y locación elegida es conocida: será con una “mateada” junto a militante en la plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata.