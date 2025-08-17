Elecciones en PBA: cuál fue el nivel de participación en cada Sección Electoral desde 2013

Elegir en la pestaña de arriba qué año visualizar: 2021 o 2023

En el territorio bonaerense, entre 2013 y 2023, el promedio de participación electoral en la Provincia de Buenos Aires fue del 76%. Qué puede pasar este 7 de septiembre en las elecciones provinciales es el gran interrogante que atraviesa a las principales fuerzas políticas, ante una oferta polarizada que no satisface a sectores importantes del electorado.

El desdoblamiento electoral, el desconocimiento sobre los cargos a elegir, la apatía de los votantes y el descreimiento en la política son factores claves que pueden hacer que los comicios del mes próximo, en el principal distrito del país, tenga un nivel muy bajo de concurrencia.

En la Justicia Electoral estiman que la franja etaria menos interesada en ir a votar es la que va de los 30 a los 40 años. Se trata del segmento menos informado en cuanto a la política, que ya perdió la novedad de ejercer el voto, y estaría más desilusionado respecto del sistema electoral y la dirigencia actual.

En la provincia de Buenos Aires, según los últimos números de la Junta Electoral Bonaerense, suman 14.376.592 las personas habilitadas. Se eligen 46 diputados provinciales por la Segunda Sección, la Tercera, la Sexta y la Octava Sección, y 23 senadores por la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección. Ambas cámaras legislativas se renuevan por mitades cada dos años, alternando las secciones que eligen diputados y senadores.

Que pasó este año en otros distritos

En las ocho provincias que ya eligieron a sus candidatos a nivel local - Formosa, Jujuy, Salta, San Luis, Misiones, CABA, Chaco y Santa Fe - se registró una baja participación electoral que, en ningún caso, superó al 66%. Es el porcentaje más bajo desde el retorno democrático.

El promedio, entre todas, fue de 51,67% y el piso se dio en las elecciones municipales del 29 de junio en la provincia de Santa Fe, cuando la concurrencia fue del 52%. Pero, en el desagregado, registró números aún más bajos. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario, la concurrencia fue del 48,16%.

Para Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, el ausentismo refleja “un mensaje implícito de desconfianza, apatía y rebeldía contra las fuerzas políticas en general”.

Si bien el desinterés electoral , históricamente, tendió a favorecer a los oficialismos, por su mayor capacidad de movilizar los aparatos políticos y llevar gente a votar, en estas elecciones, este patrón podría no repetirse. La incógnita de puede suceder despierta preocupación también en la Alianza La Libertad Avanza, como en el peronismo-kirchnerismo de Fuerza Patria.

Las elecciones bonaerenses de 2023

Infobae analizó el comportamiento electoral en las legislativas bonaerenses generales de 2021 y 2023, para los cargos provinciales de diputado y senador, en cada sección electoral. En ambos comicios, entre el 25 y 30% no fue a votar. Esto significa que casi la tercera parte del electorado de la Provincia no se encuentra actualmente representado en la Legislatura bonaerense.

En números absolutos, en 2023, casi 3.400.000 bonaerenses no fueron a emitir su voto, cifra que equivale a casi al padrón de toda la provincia de Córdoba (3.125.183 electores). Estaban habilitados para hacerlo 14.059.933 bonaerenses, de los cuales concurrieron 10.670.480. La participación en las generales provinciales fue, hace dos años, del 76%.

En 2023 se votó para diputados provinciales en las secciones Primera, Cuarta, Quinta y Séptima, y para senadores en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava.

En octubre de 2023, además de gobernador, se eligieron legisladores provinciales

La Sección Electoral que registró el menor ausentismo en las elecciones bonaerenses de 2023 fue la Cuarta, con el 79,73% de concurrencia. No fueron a votar casi 110.000 electores, contra 431.769 que sí emitieron su voluntad. Fue un comportamiento similar al de las elecciones de 2021.

La Cuarta Sección comprende 19 municipios del interior agrícola-ganadero. Entre ellos, los de Bragado, Junín, 9 de Julio, Lincoln, Pehuajó, Alberti, Carlos Casares, Rivadavia y Trenque Lauquen. Este 7 de septiembre, elige 11 diputados provinciales.

Muy cerca en nivel de participación, se ubicó la Segunda Sección con el 79.40%. Se ausentaron 133.775 electores contra 515.467 votantes que sí concurrieron entre los que viven en Baradero, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate, entre los principales municipios de esta sección.

La sección de PBA que tuvo mayor ausentismo en 2023 fue la Quinta, con el 74,65% de participación: 332.168 electores decidieron no ir a las urnas mientras que 978.310 sí emitieron su voto. En 2021, había sido, también, la Sección con menor concurrencia de votantes.

La Quinta elige este año 5 senadores. Abarca a 27 municipios, entre los cuales están General Pueyrredón (Mar del Plata), la Costa, Dolores, Chascomús, Chascomús, Balcarce, Ayacucho, Monte, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita y Tandil.

Pero en números absolutos, en 2023, la mayor cantidad de ausentes se registraron en la Primera y en la Tercera, las dos secciones más pobladas, y las que miran con especial atención todas las fuerzas políticas.

Javier Milei presentó en una foto a sus candidatos para liderar cada sección electoral en Villa Celina, La Matanza, en la Tercera

En la Primera, 1.234.087 electores desistieron de ir a votar, el 24,74% del padrón seccional. Entre los municipios más importantes en esta sección están Escobar, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Y en la Tercera, sumaron 1.206.909 los ausentes, el 24,14% de los electores de esta sección. Comprende a La Matanza, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varel, La Matanz, Lanús, y Quilmes, entre otros.

Qué pasó en 2021

En las legislativas generales para cargos provinciales de 2021, no concurrieron a las urnas más de 4 millones de bonaerenses. La participación en toda la provincia fue del 70,23%. Del total del padrón de 13.584.694 electores, eligieron legisladores 9.540.391.

En ese año, se votó para diputados provinciales en las secciones Segunda, Tercera, Sexta y Octava y para senadores provinciales en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima.

Al analizar por Secciones, la participación más alta se dio también en la Cuarta (casi el 74%) y la más baja, en la Quinta (68,61%).

En las dos Secciones más populosas, la Primera y la Tercera, el comportamiento electoral fue casi idéntico, y la concurrencia no llegó al 70%.

En 2021, en la Primera Sección desistieron de votar 1.445.617 contra 3.341.000 que sí sufragaron. Y en la Tercera se ausentaron 1.462.767, mientras que los que fueron a las urnas sumaron 3.373.470.

