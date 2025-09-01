Política

Elecciones en Buenos Aires 2025: cómo será el operativo para los comicios y a qué hora se esperan los primeros resultados

Con un total de 41.189 mesas distribuidas en 1.934 escuelas y un despliegue de más de 34 mil efectivos, la provincia se prepara para la votación legislativa que se llevará a cabo este domingo

Guardar
El operativo electoral incluirá 1.934
El operativo electoral incluirá 1.934 locales de votación con más de 41.000 mesas distribuidas en toda la provincia (AP Photo/Matias Delacroix)

La provincia de Buenos Aires se prepara para llevar adelante las elecciones legislativas durante este domingo con un amplio despliegue logístico, tanto de seguridad como de control, que involucrará a miles de personas y organismos.

Según detalló este lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el objetivo es que los comicios se desarrollen “sin conmoción, de manera transparente y en paz”.

El operativo será coordinado por la Junta Electoral de la provincia, con la colaboración del Juzgado Federal 1, con competencia electoral, y la asistencia del Ministerio de Gobierno bonaerense. También intervendrán el Comando Electoral Provincial, las fuerzas de seguridad y el Correo Argentino, que será el encargado del despliegue del material.

En total, se habilitarán 1.934 locales de votación distribuidos en todo el territorio provincial. La mayoría de estos establecimientos serán escuelas pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación, y en ellos se distribuirán 41.189 mesas para la emisión del voto. El despliegue comenzará el sábado, cuando se entreguen los materiales electorales a los delegados electorales, es decir, personal directivo de las escuelas que trabajará en conjunto con las fuerzas de seguridad y el Correo.

El despliegue de materiales comenzará
El despliegue de materiales comenzará el sábado con la participación del Correo Argentino y los delegados escolares (EFE/Enrique García Medina)

Durante la noche previa a la votación, todos los locales quedarán bajo custodia del Comando Electoral Provincial. A las 7 del domingo, el Correo Argentino hará la entrega del material restante, incluyendo los bolsines. Una hora más tarde, se dará inicio formal a la apertura de las mesas en toda la provincia.

Para garantizar el cumplimiento de los horarios, se implementará un sistema de triple chequeo en cada local, y los delegados reportarán el estado de situación a la Junta Electoral. En simultáneo, los agentes de seguridad bonaerenses informarán al Comando Electoral, que operará desde su sede ubicada en el edificio de la Central de la Telefónica de Emergencias 911, en La Plata. Allí se montaron pantallas especiales para monitorear en tiempo real el desarrollo de la jornada.

El operativo de seguridad será significativo. Según explicó el ministro, se movilizarán 34.778 policías, de los cuales 28.778 pertenecen a la Policía bonaerense. De ese total, 9.775 agentes estarán apostados dentro de los locales de votación desde el sábado, mientras que 13.866 se ubicarán en el exterior. A ellos se suman 1.230 efectivos asignados a tareas de conducción y supervisión, y 1.500 que integrarán una reserva operativa, lista para ser activada en caso de necesidad.

Por fuera de la estructura provincial, el despliegue contará con el apoyo de 6.000 miembros de las Fuerzas Federales, divididos en 1.853 de Prefectura Naval Argentina, 2.065 de Gendarmería Nacional y 1.453 de la Policía Federal Argentina. Además, otros 629 efectivos federales estarán abocados a tareas logísticas y de supervisión, según precisó el ministro en conferencia de prensa.

Más de 34.000 agentes entre
Más de 34.000 agentes entre policías bonaerenses y fuerzas federales custodiarán los comicios del domingo (AP Photo/Rodrigo Abd)

La campaña electoral concluirá formalmente el viernes a las 8 de la mañana, 48 horas antes de la apertura de las mesas. Desde ese momento quedará prohibida la difusión de propaganda electoral y de encuestas, de acuerdo con la normativa vigente.

El cierre de los comicios está previsto para las 18 del domingo. Sin embargo, Bianco aclaró que quienes estén esperando en la fila a esa hora podrán ingresar al establecimiento para ejercer su voto. “Se los hará ingresar al establecimiento hasta que voten todos los que estaban esperando”, puntualizó.

En cuanto a los resultados, se espera que el escrutinio provisorio comience a conocerse a partir de las 21 del domingo, tal como lo estableció el cronograma. En tanto, el escrutinio definitivo tendrá una diferencia con respecto al procedimiento nacional: mientras a nivel país comienza dos días después de la elección, en la provincia de Buenos Aires se iniciará cinco días más tarde, y estará a cargo de la Junta Electoral Provincial.

Por último, Carlos Bianco recordó que, según la resolución 231.2025 del Ministerio de Transporte, el transporte público será gratuito durante toda la jornada del domingo. La medida incluye tanto al transporte automotor como al fluvial de pasajeros y busca facilitar la concurrencia de los ciudadanos a los lugares de votación.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaÚltimas noticiasElecciones Buenos Aires 2025

Últimas Noticias

La estrategia del Gobierno frente a la filtración de audios de Karina Milei: qué dice la denuncia

El Ejecutivo inició acciones legales por grabaciones hechas a la hermana del Presidente y recibió un fallo a favor que impide circular material. Mientras tanto, se instala el temor a una crisis política creciente

La estrategia del Gobierno frente

El Gobierno denunció una operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas de Karina Milei

El vocero Manuel Adorni anunció que realizaron la presentación ante la Justicia Federal luego de que el viernes pasado trascendieran audios de la Secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de Estado Javier Milei. El Gobierno ya tiene a los primeros apuntados

El Gobierno denunció una operación

El Gobierno retira a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y no se postulará para el próximo período

La administración que encabeza Javier Milei decidió no presentar la candidatura del país para integrar el organismo internacional, una medida que responde a la política de reducir la presencia en agencias de Naciones Unidas. El trasfondo de la medida

El Gobierno retira a la

Violencia política: el hijo de un concejal de Fuerza Patria le fracturó la mandíbula a un vecino porque creyó que era un militante libertario

Thomas Hidalgo, la víctima, fue agredido el jueves pasado en la ciudad de Baradero, luego de colgar un letrero en la vía pública para promocionar su nuevo emprendimiento. A pocos días de los comicios bonaerenses, preocupa la creciente cantidad de ataques en plena contienda electoral

Violencia política: el hijo de

Advierten que la abstención alta podría perjudicar al Gobierno en las elecciones bonaerenses del próximo domingo

El consultor Manuel Zunino analizó el escenario previo a las elecciones locales en la provincia de Buenos Aires. Alertó que son muy pocas las personas que saben realmente qué se vota

Advierten que la abstención alta
ÚLTIMAS NOTICIAS
La recaudación tributaria aumentó por

La recaudación tributaria aumentó por debajo de la inflación por la baja de retenciones y la eliminación del impuesto PAIS

La estrategia del Gobierno frente a la filtración de audios de Karina Milei: qué dice la denuncia

Sigue la búsqueda del violador de Mariano Acosta que agarró de los pelos a una mujer y la abusó en un baldío

Desde eclipses hasta un equinoccio: cuáles serán los eventos astronómicos más sorprendentes en septiembre

Varias automotrices ya aumentaron más de un 4% los precios de los 0 km a partir de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Carvallo Spalding recibió la

Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibirá al secretario de Estado de EEUU Marco Rubio

Crisis política en Francia: la ultraderecha francesa dijo que están listos para unos potenciales comicios anticipados

Guía completa para una experiencia mágica en los Disney Resort Hotels

India recortará el impuesto al consumo en 175 productos para estimular la economía interna

TELESHOW
Christian Sancho contó por qué

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizi Tagliani: tres imputados

Georgina Barbarossa mostró su travesía por Tailandia: templos, sabores exóticos y una aventura de colores

Nicola Payne recuerda a Liam Payne: “Hoy hace un año estábamos tan llenos de esperanza y emoción por lo que los años venideros te traerían”