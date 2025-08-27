Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a senadores provinciales en la Primera sección, frente por frente

La Primera sección electoral bonaerense es una de las más importantes para estas elecciones (REUTERS/Agustin Marcarian).

Las elecciones legislativas programadas para el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se realizan de manera apartada del cronograma electoral nacional. Esta decisión ubica al electorado bonaerense en el foco de análisis para quienes observan el desarrollo político en Argentina. La jornada servirá para medir la fortaleza de cada fuerza política, sin el impacto directo de las disputas a nivel nacional.

En estas elecciones se renovarán tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados de la Legislatura bonaerense, lo que modificará la composición de los organismos encargados de aprobar leyes y supervisar al Ejecutivo provincial. En total, se elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

A nivel municipal, cada distrito definirá la nueva integración de sus concejos deliberantes, los órganos responsables de dictar normativas y controlar la gestión local. También se seleccionarán los integrantes de los consejos escolares, encargados de la gestión y el control de las políticas educativas en el ámbito municipal.

Cuál es la Primera sección de PBA y cuántos electores tiene

La provincia de Buenos Aires está organizada en ocho secciones electorales. La Primera Sección Electoral reúne a 24 municipios del norte y oeste del conurbano bonaerense y está compuesta por:

Campana

Escobar

General Las Heras

General Rodríguez

General San Martín

Hurlingham

Ituzaingó

José C. Paz

Luján

Malvinas Argentinas

Marcos Paz

Mercedes

Merlo

Moreno

Morón

Navarro

Pilar

San Fernando

San Isidro

San Miguel

Suipacha

Tigre

Tres de Febrero

Vicente López

La Primera Sección cuenta con 5.131.861 electores, de los cuales 4.732.831 son nativos y 399.030 extranjeros, lo que representa el 36% del padrón provincial.

Por primera vez, esta sección supera en cantidad de votantes a la Tercera, tradicional bastión del peronismo bonaerense donde Cristina Kirchner había anunciado su postulación antes de su condena a prisión e inhabilitación perpetua en la Causa Vialidad.

Este cambio demográfico desplaza el centro de la competencia política entre el oficialismo de Javier Milei y la oposición del PJ hacia la Primera Sección, modificando el escenario habitual de la disputa.

Todos los candidatos a senadores provinciales en la Primera sección, frente por frente

En cuatro secciones se elegirán senadores provinciales: Primera, Cuarta, Quinta y Séptima. En las otras cuatro, Segunda, Tercera, Sexta y Octava, se votará por diputados provinciales. En 2027 este esquema se invertirá y continuará de este modo en los siguientes turnos electorales.

En este sentido, los candidatos a senadores provinciales de la Primera sección son los siguientes:

Alianza La Libertad Avanza

Diego Valenzuela, primer candidato a senador (Candela Teicheira).

Diego Valenzuela

María Luz Bambaci

Luciano Emanuel Olivera

Marisa Pirillo

Luis Alberto Palomino

Claudia Lorena Del Valle

Roberto Raúl Costa

Marina Alejandra Casaretto

Suplentes: Víctor Antonio Rumolo, Graciela Elizabeth Aguilar, Miguel Angel Alberto Nieto, Claudia Silva Sanabria, Ricardo Rufino Tejerina.

Fuerza Patria

Gabriel Katopodis, primer candidato a senador.

Gabriel Katopodis

Malena Galmarini

Mario Ishii

Mónica Macha

Roxana López

Fernando Coronel

Marina Salzmann

Suplentes: Mauro López García; Bernarda Meglia Vivares, Pablo Lombardi, Marisol Bireni, Ricardo Alvarez.

Somos Buenos Aires

Julio Zamora, primer candidato a senador.

Julio Cesar Zamora

Josefina Mendoza

Emiliano Mansilla

María Margarita Djedjeian

Pablo Gabriel Navarro

Fabiana Melina Avalos

Esteban Fabricio Cheiro

Carolina Mariel Sosa

Suplentes: Jose Maria De Dios Lima, Maria Victoria Moresi, Andrés Maximiliano Pérez, Nadia Soledad Olivieri , Luis Fernando Lauria.

Frente Potencia

Félix Lonigro, primer candidato a senador.

Félix Lonigro

Mariangeles Boniface

Alejandro Jose Bulacio

Maria Ines Feldtmann

Francisco Cardozo

Dora Cristina Andrés

Bruno De Nardo

Claudia Elisabet Spoltore

Jorge Alberto Lacovara

Débora Elena Ruiz Zeballos

Diego Ariel Barrios

Salum Naiara Aylen Salum

Nicolás Daniel Ponce

Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad

Romina del Pla, primera candidata a senadora.

Romina del Plá

Alejandro Bodart

Vanina Mancuso

Cristian Duarte

Garbino Morán María de los Ángeles

Pitrola Néstor

Paola Rodríguez Mariani

Facundo Pilarche

Suplentes: Laura Bogado, Federico Matías Bertalot, Nora Iris Biaggio, Orlando Horacio Restivo y Lucía Carmen.

Nuevo MAS

Lucas Correa, primer candidato a senador.

Lucas Correa

Alianza Unión Liberal

Eduardo María Jose Humberto Bisognin

Agustina Santillán

Carlos Daniel Harendorf

Delma Ricci

Italo Benjamín Barra

Tamara Anabel Carabajal

Mariano Horacio Llorente

Mónica Diana Cuevas

Mariano Leonel Muñoz

María Laura Lafuente

Jose María Bandic

Política Obrera

Pablo Busch, primer candidato a senador.

Pablo Busch

Nuevos Aires

Gerónimo Benavides

Adriana Mabel Ginnobili

Daniel Enrique Quevedo

Analia Verónica Borda

Pablo Sebastián Giles

Andrea Alejandra Repetto

Darío Claudio Ruggiero

Norma Beatriz Etcheverry

Humberto Daniel Barros

Aida Teresa Denis

Jose Ernesto Ponce

Mercedes Claudia Figueroa

Javier Leandro Suárez

Unión y Libertad

Enrique de la Rosa, primer candidato a senador.

Enrique Luis De Rosa

Romina Gerardina Moreyra

Ignacio Martín De Jauregui

Cintia Susana Machuca

Julio Eduardo Flores

Luisa Vega

Sergio Gustavo Feito

Patricia Zulema Isabel López

Arnaldo Dario Bresciani

Marta Edith Aguirre

Jonatan Juan Marcelo Laprida

Elba Graciela Ojeda

Norberto Jose Gallafent

Es con Vos

Miguel Martín Ayerbe, primer candidato a senador.

Miguel Martín Ayerbe Ortiz

Romina Valeria Cortaberria

Enrique Osvaldo Silva

María Cristina Ballina

Jorge Leonardo Cáceres

Ximena Paula Montes

Tomas Ramon Perinetti

Gladis Soledad Iñiguez

Ricardo Antonio Lujan

Mariana Isabel López

Gustavo Gabriel Roth

Liliana M Del Valle López

Edgardo Norberto Gallardo

Cómo se votará en las elecciones de Buenos Aires del 7 de septiembre

La votación provincial del 7 de septiembre se realizará con la tradicional boleta partidaria o “lista sábana”. Cada partido o frente electoral presenta una boleta de papel que incluye a todos sus candidatos, organizados por categoría de cargos en secciones horizontales.

El votante recibe un sobre firmado por las autoridades de mesa y accede al cuarto oscuro, donde se encuentran expuestas todas las boletas. Puede optar por seleccionar una boleta completa, apoyando a un mismo partido en todas las categorías, o combinar tramos de diferentes boletas para elegir candidatos de distintos espacios políticos.