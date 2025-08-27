Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a senadores provinciales en la Primera sección, frente por frente

Las elecciones legislativas programadas para el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se realizan de manera apartada del cronograma electoral nacional. Esta decisión ubica al electorado bonaerense en el foco de análisis para quienes observan el desarrollo político en Argentina. La jornada servirá para medir la fortaleza de cada fuerza política, sin el impacto directo de las disputas a nivel nacional.
En estas elecciones se renovarán tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados de la Legislatura bonaerense, lo que modificará la composición de los organismos encargados de aprobar leyes y supervisar al Ejecutivo provincial. En total, se elegirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
A nivel municipal, cada distrito definirá la nueva integración de sus concejos deliberantes, los órganos responsables de dictar normativas y controlar la gestión local. También se seleccionarán los integrantes de los consejos escolares, encargados de la gestión y el control de las políticas educativas en el ámbito municipal.
Cuál es la Primera sección de PBA y cuántos electores tiene
La provincia de Buenos Aires está organizada en ocho secciones electorales. La Primera Sección Electoral reúne a 24 municipios del norte y oeste del conurbano bonaerense y está compuesta por:
- Campana
- Escobar
- General Las Heras
- General Rodríguez
- General San Martín
- Hurlingham
- Ituzaingó
- José C. Paz
- Luján
- Malvinas Argentinas
- Marcos Paz
- Mercedes
- Merlo
- Moreno
- Morón
- Navarro
- Pilar
- San Fernando
- San Isidro
- San Miguel
- Suipacha
- Tigre
- Tres de Febrero
- Vicente López
La Primera Sección cuenta con 5.131.861 electores, de los cuales 4.732.831 son nativos y 399.030 extranjeros, lo que representa el 36% del padrón provincial.
Por primera vez, esta sección supera en cantidad de votantes a la Tercera, tradicional bastión del peronismo bonaerense donde Cristina Kirchner había anunciado su postulación antes de su condena a prisión e inhabilitación perpetua en la Causa Vialidad.
Este cambio demográfico desplaza el centro de la competencia política entre el oficialismo de Javier Milei y la oposición del PJ hacia la Primera Sección, modificando el escenario habitual de la disputa.
Todos los candidatos a senadores provinciales en la Primera sección, frente por frente
En cuatro secciones se elegirán senadores provinciales: Primera, Cuarta, Quinta y Séptima. En las otras cuatro, Segunda, Tercera, Sexta y Octava, se votará por diputados provinciales. En 2027 este esquema se invertirá y continuará de este modo en los siguientes turnos electorales.
En este sentido, los candidatos a senadores provinciales de la Primera sección son los siguientes:
Alianza La Libertad Avanza
- Diego Valenzuela
- María Luz Bambaci
- Luciano Emanuel Olivera
- Marisa Pirillo
- Luis Alberto Palomino
- Claudia Lorena Del Valle
- Roberto Raúl Costa
- Marina Alejandra Casaretto
Suplentes: Víctor Antonio Rumolo, Graciela Elizabeth Aguilar, Miguel Angel Alberto Nieto, Claudia Silva Sanabria, Ricardo Rufino Tejerina.
Fuerza Patria
- Gabriel Katopodis
- Malena Galmarini
- Mario Ishii
- Mónica Macha
- Roxana López
- Fernando Coronel
- Marina Salzmann
Suplentes: Mauro López García; Bernarda Meglia Vivares, Pablo Lombardi, Marisol Bireni, Ricardo Alvarez.
Somos Buenos Aires
- Julio Cesar Zamora
- Josefina Mendoza
- Emiliano Mansilla
- María Margarita Djedjeian
- Pablo Gabriel Navarro
- Fabiana Melina Avalos
- Esteban Fabricio Cheiro
- Carolina Mariel Sosa
Suplentes: Jose Maria De Dios Lima, Maria Victoria Moresi, Andrés Maximiliano Pérez, Nadia Soledad Olivieri , Luis Fernando Lauria.
Frente Potencia
- Félix Lonigro
- Mariangeles Boniface
- Alejandro Jose Bulacio
- Maria Ines Feldtmann
- Francisco Cardozo
- Dora Cristina Andrés
- Bruno De Nardo
- Claudia Elisabet Spoltore
- Jorge Alberto Lacovara
- Débora Elena Ruiz Zeballos
- Diego Ariel Barrios
- Salum Naiara Aylen Salum
- Nicolás Daniel Ponce
Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad
- Romina del Plá
- Alejandro Bodart
- Vanina Mancuso
- Cristian Duarte
- Garbino Morán María de los Ángeles
- Pitrola Néstor
- Paola Rodríguez Mariani
- Facundo Pilarche
Suplentes: Laura Bogado, Federico Matías Bertalot, Nora Iris Biaggio, Orlando Horacio Restivo y Lucía Carmen.
Nuevo MAS
- Lucas Correa
Alianza Unión Liberal
- Eduardo María Jose Humberto Bisognin
- Agustina Santillán
- Carlos Daniel Harendorf
- Delma Ricci
- Italo Benjamín Barra
- Tamara Anabel Carabajal
- Mariano Horacio Llorente
- Mónica Diana Cuevas
- Mariano Leonel Muñoz
- María Laura Lafuente
- Jose María Bandic
Política Obrera
- Pablo Busch
Nuevos Aires
- Gerónimo Benavides
- Adriana Mabel Ginnobili
- Daniel Enrique Quevedo
- Analia Verónica Borda
- Pablo Sebastián Giles
- Andrea Alejandra Repetto
- Darío Claudio Ruggiero
- Norma Beatriz Etcheverry
- Humberto Daniel Barros
- Aida Teresa Denis
- Jose Ernesto Ponce
- Mercedes Claudia Figueroa
- Javier Leandro Suárez
Unión y Libertad
- Enrique Luis De Rosa
- Romina Gerardina Moreyra
- Ignacio Martín De Jauregui
- Cintia Susana Machuca
- Julio Eduardo Flores
- Luisa Vega
- Sergio Gustavo Feito
- Patricia Zulema Isabel López
- Arnaldo Dario Bresciani
- Marta Edith Aguirre
- Jonatan Juan Marcelo Laprida
- Elba Graciela Ojeda
- Norberto Jose Gallafent
Es con Vos
- Miguel Martín Ayerbe Ortiz
- Romina Valeria Cortaberria
- Enrique Osvaldo Silva
- María Cristina Ballina
- Jorge Leonardo Cáceres
- Ximena Paula Montes
- Tomas Ramon Perinetti
- Gladis Soledad Iñiguez
- Ricardo Antonio Lujan
- Mariana Isabel López
- Gustavo Gabriel Roth
- Liliana M Del Valle López
- Edgardo Norberto Gallardo
Cómo se votará en las elecciones de Buenos Aires del 7 de septiembre
La votación provincial del 7 de septiembre se realizará con la tradicional boleta partidaria o “lista sábana”. Cada partido o frente electoral presenta una boleta de papel que incluye a todos sus candidatos, organizados por categoría de cargos en secciones horizontales.
El votante recibe un sobre firmado por las autoridades de mesa y accede al cuarto oscuro, donde se encuentran expuestas todas las boletas. Puede optar por seleccionar una boleta completa, apoyando a un mismo partido en todas las categorías, o combinar tramos de diferentes boletas para elegir candidatos de distintos espacios políticos.