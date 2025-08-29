El PRO le pidió al diputado Damián Arabia que renuncie a su cargo como vicepresidente del partido por “libertario”

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Director de Integridad de las Fuerzas, Damián Arabia en la presentación del nuevo Registro

En medio de las internas y el reacomodamiento que vive el PRO, el diputado nacional Damián Arabia aseguró hoy que desde el partido que lidera el expresidente Mauricio Macri le pidieron que deje su cargo de vicepresidente segundo por ser “libertario”.

El propio legislador relató en su cuenta de X cómo le comunicaron el pedido de renuncia e hizo referencia a un llamado telefónico del secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti. “Me pidió que renuncie a la vicepresidencia del partido. El argumento fue que ‘consideraban’ que yo ya no participaba y había elegido otro camino”, señaló Arabia.

“Le señalé que nunca fui invitado a participar en las decisiones, le recordé que, pese a que en su distrito decidió ir solo, en el 70% del padrón del país el PRO acompaña a La Libertad Avanza, decisión que promoví y apoyo fervientemente para que todos juntos venzamos al kirchnerismo. También remarqué que en el Congreso siempre voté en conjunto con mi bloque. Me insultó y me cortó. Lo cuento abiertamente y con transparencia porque sé que esto traerá consecuencias sobre mi pertenencia partidaria”, agregó Arabia.

El diputado, a su vez, alertó sobre una “crisis profunda de los partidos políticos” y ratificó la necesidad modificar la normativa nacional, al considerar que hay muchos “sellos de goma” o “feudos cerrados”, esta última caracterización en alusión al expresidente Macri.

Desde el entorno del diputado señalaron que no tiene pensado presentar la renuncia y hasta respondieron haciendo referencia a una frase histórica de la política, ya que aseguran que Arabia dijo: “No renunciaré, no me suicidaré, no me iré del país”, la famosa frase del ex presidente Arturo Frondizi cuando en 1962 era derrocado por un nuevo golpe de Estado llevado adelante por las fuerzas armadas.

La pregunta que queda flotando es qué pasará con el resto de los legisladores que responden a la ex candidata a presidenta de la Nación y hoy miembro de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich y que están más cerca del presente libertario. “No sabemos si llamaron a otros, Arabia es el único de ese grupo que tiene cargo en el partido”, explicaron.

Pérez Carletti es concejal en Santiago del Estero y presidente del PRO en esa provincia que responde a Mauricio Macri directamente. Aunque no tiene una gran presencia mediática en sus últimas apariciones públicas, hizo referencia a una renovación del partido apostando a gente joven y de fuerte pertenencia al partido fundado por Macri. Tanto es así que propuso a Martín Yeza, diputado y ex intendente de Pinamar, para encabezar la lista de su partido en la provincia de Buenos Aires.

La decisión de “renunciar” a Arabia podría traer implicancias dentro del bloque del PRO en la Cámara de Diputados que hoy se encuentra dividido en tres sectores. Los macristas, los que libertarios y los sectores que a sabiendas de que no renuevan sus bancas están delineando su futuro. Tanto es así que rápidamente comenzaron las repercusiones. El diputado Fernando Iglesias escribió en su cuenta de X “La calidad institucional bien entendida empieza por casa. EMHO (En Mi Humilde Opinión)”, lo que hace suponer que este cisma que muestra el PRO podría continuar con la salida anticipada de varios de sus legisladores.