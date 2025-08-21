Liberal vs opositor, la grieta del PRO: cómo se posiciona cada dirigente en la nueva etapa del partido

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal

El PRO atraviesa una de sus discusiones más profundas desde su creación. Bajo el liderazgo de Mauricio Macri, el partido se encuentra dividido en dos grandes corrientes: por un lado, los que defienden los acuerdos electorales con La Libertad Avanza (LLA) como forma de sostener el cambio impulsado por Javier Milei. Son los que ya hablan de un “PRO original, puro, liberal”. Por otro lado, están los que plantean que el partido debe mantener autonomía y proyectarse como una fuerza capaz de encarnar una alternativa “postmileísta”.

Es una discusión que se aceleró tras la decisión del PRO de habilitar libertad de acción en cada distrito, y se puso de relieve luego del cierre de listas del pasado domingo. Esa estrategia se tradujo en un mapa dispar: en 10 provincias, el partido amarillo selló acuerdos con LLA, todos con el denominador común de una impronta absolutamente libertaria. Pero en otras 14 provincias, compite directamente contra los candidatos del oficialismo y del kirchnerismo.

Esta división interna se hará cada vez expuesta en la etapa de campaña para las elecciones nacionales de octubre, aunque antes de esa cita están los comicios en la provincia de Buenos Aires, el próximo 7 de septiembre, primera prueba de fuego para testear la fortaleza del pacto PRO-LLA.

Vidal, la cara visible del sector opositor

En las últimas 48 horas, la exgobernadora María Eugenia Vidal adelantó que recorrerá el interior para respaldar a candidatos del PRO que se enfrenten al oficialismo libertario. “Voy a acompañar a nuestros candidatos en Corrientes, Santa Fe y Chubut, entre otros lugares. Hay un PRO que no está de acuerdo con el acuerdo electoral con la Libertad Avanza y que compite porque defiende sus diferencias”, aseguró.

La diputada nacional, que dejará su banca el próximo 10 de diciembre y volverá a la actividad privada, ya les había adelantado tanto a Mauricio Macri como a Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, que no iba a ser candidata ni participar de la campaña en CABA si el PRO suscribía un frente con LLA, algo que finalmente sucedió.

Ayer, y entrevistada en Infobae en Vivo, Vidal fue más allá y explicó que su postura “no es hacer antimileísmo”, sino “pensar cuál es la Argentina que vamos a necesitar cuando esta etapa de Milei termine”. “No puede ser el kirchnerismo, porque ya lo conocemos. Necesitamos una segunda fuerza racional, seria y madura que apoye lo que está bien y marque diferencias cuando corresponde”, remarcó, y amplió: “Eso es hacer lo que yo llamo postmileismo".

Desde el entorno de Vidal, y ante la consulta de Infobae, aseguraron que la idea de la exgobernadora no es armar un espacio nuevo, por afuera del PRO, sino “acompañar” a los dirigentes que piensan con ella.

Dentro este grupo “opositor”, Vidal incluye, entre otros, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, uno de los más enfáticos en rechazar el frente con LLA, y que impulsó la candidatura para octubre, y por el frente Despierta Chubut, de Ana Clara Romero; y a la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, que fue diputada nacional por el PRO entre 2013 y 2021 y que encabezará la lista del frente Provincias Unidas para la cámara Baja. En las próximas semanas, la exgobernadora visitará ambas provincias.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres (NA)

“Hay una parte del PRO que piensa que el acuerdo con Milei no es el mejor camino. Y esa parte hoy gobierna distritos y tiene responsabilidades ejecutivas”, indicó un importante dirigente amarillo. Ese argumento no es menor: mientras algunos de los aliados de Milei dentro del PRO no gestionan cargos ejecutivos, los críticos concentran poder territorial en provincias y municipios. La excepción, en este caso, es Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, que suscribió su propio acuerdo electoral con LLA.

Vidal anunció que también recorrerá Corrientes, donde la diputada Sofía Branbilla integra la lista del oficialismo provincial Despierta Corrientes, liderado el radical Gustavo Valdés. Otros dirigentes que Vidal se encargó de destacar son la intendenta de Vicente López, Soledad Acuña, reacia al firmar el acuerdo con LLA en territorio bonaerense, pero lo suscribió sin perder influencia en el armado de las listas locales.

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia

También, Facundo Massoni, intendente de Viamonte, en Córdoba, enfrentado al actual presidente del partido, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, que presentó una lista de PRO, aunque integre el bloque Encuentro Federal en el Congreso. Y los intendentes Esteban Alasino (Luján de Cuyo, Mendoza), Francisco Azcué (Concordia, Corrientes) y Pablo Cornet (Villa Allende, Córdoba).

“Es gente nueva, joven, que renueva el PRO y que nos expresa en valores. Yo estoy segura que hay PRO para rato, más allá de un acuerdo electoral o de una coyuntura”, graficó Vidal.

El rol de Macri y los “liberales” del PRO

Mauricio Macri se convirtió en el principal impulsor de la estrategia de acercamiento a Milei. Negoció con Karina Milei en CABA, a pesar de la resistencia inicial del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y habilitó a Cristian Ritondo para que lo haga en la provincia de Buenos Aires. Dirigentes como Diego Santilli, Guillermo Montenegro o Alejandro Finnochiaro, que competirán en las elecciones nacionales y bonaerenses dentro del frente LLA, son algunos que apoyaron el acuerdo desde un primer momento.

Cristian Ritondo, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal

Este es el grupo que, como graficó Fernando De Andreis, candidato en CABA, sostiene que el PRO debe acompañar al gobierno nacional y consolidar un frente liberal más amplio. La mirada de este sector es que romper con Milei ahora debilitaría al espacio y pondría en riesgo la continuidad del “cambio” iniciado en 2015 y retomado en 2023. Son los que impulsan una vuelta al “PRO original”, aunque eso implique una reducción de la estructura política, y los que rechazan los “murmullos socialistas internos”.

El dilema ahora es estratégico: consolidar la identidad opositora frente al oficialismo libertario o profundizar la alianza liberal con Milei. En esa definición se juega el futuro del partido que fundó Macri hace más de dos décadas.