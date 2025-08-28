Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes en la caravana: dos detenidos

Se registraron nuevos incidentes en otra recorrida de La Libertad Avanza en la previa de las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo en la provincia de Corrientes para elegir el próximo gobernador. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el candidato libertario Lisandro Almirón, fueron evacuados.

Según las imágenes que se registró en medios televisivos, en plena recorrida que llevaba la caravana libertaria, un grupo de manifestantes que estaban desde antes en la zona comenzaron a amedrentar con gritos y empujones en la zona donde estaba la hermana del presidente.

Rápidamente, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, en los últimos días, organizaciones que reclamaban por los recortes en discapacidad estaban realizando reclamos en la zona. Cuando supieron de la recorrida libertaria, decidieron interrumpir.

En un principio, todo habría escalado después de que seguidores libertarios respondieron a las provocaciones y comenzaron los incidentes. Todo el operativo estuvo a cargo de la Policía Federal.

Según pudo saber Infobae, por el momento hay dos personas detenidas que estarían vinculados con organizaciones kirchneristas.

Dos detenidos por los Incidentes en la caminata de La Libertad Avanza

El hecho se da a casi 24 horas de los enfrentamientos ocurridos en Lomas de Zamora, en donde también un grupo de militantes vinculados con organizaciones kirchneristas atacaron a la caravana que llevaba al presidente Javier Milei y a otros miembros del gobierno, con el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

Por los incidentes en el sur bonaerense, hubo dos personas detenidas. Un hombre fue aprehendido por tirarse sobre la camioneta de la comitiva, pero luego fue liberado. El otro hombre en cuestión quedó detenido por atentado a la autoridad tras arrojar piedras.

El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el Presidente y el resto de la comitiva. Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta, mientras queEspert se marchó en la moto de un militante.

Noticia en desarrollo.