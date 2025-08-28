Política

Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes en la caravana: dos detenidos

Ocurrió en una recorrida antes de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo. La Secretaría General de la presidencia y el presidente de la Cámara de Diputados fueron evacuados

Guardar

Se registraron nuevos incidentes en otra recorrida de La Libertad Avanza en la previa de las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo en la provincia de Corrientes para elegir el próximo gobernador. La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el candidato libertario Lisandro Almirón, fueron evacuados.

Según las imágenes que se registró en medios televisivos, en plena recorrida que llevaba la caravana libertaria, un grupo de manifestantes que estaban desde antes en la zona comenzaron a amedrentar con gritos y empujones en la zona donde estaba la hermana del presidente.

Rápidamente, la custodia oficial decidió evacuar en un auto oficial a las autoridades que estaban presentes en el lugar.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, en los últimos días, organizaciones que reclamaban por los recortes en discapacidad estaban realizando reclamos en la zona. Cuando supieron de la recorrida libertaria, decidieron interrumpir.

En un principio, todo habría escalado después de que seguidores libertarios respondieron a las provocaciones y comenzaron los incidentes. Todo el operativo estuvo a cargo de la Policía Federal.

Según pudo saber Infobae, por el momento hay dos personas detenidas que estarían vinculados con organizaciones kirchneristas.

Dos detenidos por los Incidentes en la caminata de La Libertad Avanza

El hecho se da a casi 24 horas de los enfrentamientos ocurridos en Lomas de Zamora, en donde también un grupo de militantes vinculados con organizaciones kirchneristas atacaron a la caravana que llevaba al presidente Javier Milei y a otros miembros del gobierno, con el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

Por los incidentes en el sur bonaerense, hubo dos personas detenidas. Un hombre fue aprehendido por tirarse sobre la camioneta de la comitiva, pero luego fue liberado. El otro hombre en cuestión quedó detenido por atentado a la autoridad tras arrojar piedras.

El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el Presidente y el resto de la comitiva. Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta, mientras queEspert se marchó en la moto de un militante.

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaCorrientesElecciones 2025IncidentesKarina MileiMartín Menemúltimas noticias

Últimas Noticias

“Ataque organizado”: el Ministerio de Seguridad denunció la agresión a la caravana presidencial en Lomas de Zamora

El escrito se presentó por los delitos de intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal, y fue remitido a la justicia federal. Tres son los violentos identificados

“Ataque organizado”: el Ministerio de

La semana que viene el Senado buscará aprobar la insistencia de la emergencia en discapacidad

Sin pasar por las comisiones, la oposición asegura tener los dos tercios para aprobar la norma el jueves que viene en medio del escándalo de los audios y en plena campaña electoral

La semana que viene el

Diputados: Martín Menem activa un retiro voluntario general “con un tope de 200 vacantes”

Arrancará el 1 de septiembre y podrían ingresar más agentes según “disponibilidad presupuestaria”. El tope de bonificación será 20 años. Es para la planta permanente y temporal con 24 meses de trabajo acreditado. También plantea restricciones

Diputados: Martín Menem activa un

Violencia en la Facultad de Derecho: así fue la brutal pelea entre agrupaciones libertarias y peronistas en un pasillo

El hecho fue protagonizado por militantes de Somos Libres y Juventud Universitaria Peronista. Denunciaron pintadas y agresiones previas. El mensaje de Javier Milei

Violencia en la Facultad de

La oposición puso en funcionamiento la comisión $Libra: LLA se retiró y anunció que no participará

Los libertarios habían logrado bloquear la designación de un presidente y por lo tanto sólo hubo una reunión informativa en cinco meses. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue electo como titular del cuerpo

La oposición puso en funcionamiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alivio en los mercados: bajó

Alivio en los mercados: bajó el dólar y hubo un leve rebote de las acciones y los bonos

Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes en la caravana

El salto de Benson Boone al mundo del glamour: los looks que marcaron su carrera

“Ataque organizado”: el Ministerio de Seguridad denunció la agresión a la caravana presidencial en Lomas de Zamora

Chicho Serna sufrió un robo en Neuquén: detuvieron a un sospechoso y recuperaron sus pertenencias

INFOBAE AMÉRICA
Organizaciones latinoamericanas respaldaron el despliegue

Organizaciones latinoamericanas respaldaron el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Marco Rubio realizará su primera visita oficial a México y Ecuador para reforzar la agenda de seguridad y migración de Estados Unidos

Zelensky afirmó que la próxima semana se definirá el marco de garantías de seguridad para Ucrania

Guía para alojamientos seguros y confiables a la hora de viajar con tu mascota

Un piloto de un avión de combate F-16 murió en Polonia antes de una exhibición militar

TELESHOW
El abogado Alejandro Cipolla advirtió

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”

Charlotte Caniggia fue contundente y apuntó contra Wanda Nara: “Decorado”

Marley conmovió a sus seguidores con un tierno video de sus hijos: “Felices 8 meses, mi bebita hermosa”

Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a la China Suárez y estallaron las críticas por una frase que usó