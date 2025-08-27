Política

El Gobierno atribuye el ataque en Lomas de Zamora al kirchnerismo y profundiza la polarización electoral

Javier Milei, los principales miembros del Gabinete y otros dirigentes cuestionaron duramente la agresión que la comitivia presidencial recibió a casi una semana de los comicios provinciales

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Guardar
José Luis Espert junto a
José Luis Espert junto a Javier y Karina Milei, luego del ataque

La caravana que encabezaba el presidente Javier Milei por Lomas de Zamora terminó de la peor manera luego de que un grupo de violentos comenzara a arrojar piedras contra la comitiva oficial, lo que obligó a suspender la actividad y evacuar al jefe de Estado de la zona, mientras se detenía a los responsables.

La agresión fue repudiada por los principales dirigentes tanto del Gobierno como del oficialismo, quienes responsabilizaron al kirchnerismo por los hechos y recordaron que todo sucedió a tan solo 11 días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Fue un delirio todo lo que pasó, pero a nosotros nos beneficia, de eso no hay dudas”, reconoció un integrante del oficialismo que competirá en septiembre, a los pocos minutos de conocerse la noticia.

La semana pasada, los organizadores de estas recorridas hicieron un informe sobre la seguridad en los lugares que iba a visitar el líder libertario y ya habían advertido sobre posibles incidentes en esta localidad bonaerense.

Al respecto, señalaron que “se recibieron todo tipo de amenazas anónimas contra la caravana que encabezará el Presidente, en un intento deliberado de intimidar y frenar la actividad”, que finalmente se mantuvo en pie.

Decenas de manifestantes se habían
Decenas de manifestantes se habían concentrado desde temprano en la zona (REUTERS/Agustin Marcarian)

“En Olivos, con el profe José Luis Espert y el jefe, Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo nunca más”, escribió el mandatario en su cuenta de X, tras la agresión.

Este mismo concepto siguieron los integrantes del Gabinete, como el ministro de Defensa, Luis Petri, quien remarcó que los hechos fueron una representación de “violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren”, y vaticinó que “en septiembre se termina y en octubre también”.

“El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, comentó, en tanto, su par de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el lugar también estuvieron algunos candidatos de La Libertad Avanza, como es el caso de Leila Gianni, aspirante a concejal en La Matanza, quien también recibió un piedrazo cuando se estaba retirando en su camioneta.

“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”, posteó el vocero Manuel Adorni.

El Presidente en la caravana
El Presidente en la caravana (REUTERS/Agustin Marcarian)

El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, opinó que “lo que acaba de pasar en Lomas de Zamora es un intento de magnicidio”, ya que -a su entender- “atentaron contra la vida” de Milei “tirándole un cascote en la cabeza”.

En la previa, el intendente de esta municipalidad, Federico Otermín, había cuestionado el operativo de seguridad y lamentó las expresiones en las redes sociales convocando “a repudiar” la llegada del Presidente.

“Me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”, escribió horas antes de los incidentes.

En este sentido, el representante de la oposición también había vinculado los acontecimientos con las elecciones: “Los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país, están las urnas el domingo 7 de septiembre”, instó.

Ese día, el oficialismo tendrá una primera prueba ante el electorado, en la que buscará dar el batacazo contra el peronismo como hizo en la ciudad de Buenos Aires, donde venció al PRO.

“Yo estoy convencido de que las elecciones nacionales las ganamos bien y que las provinciales la estamos peleando”, manifestó el martes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un encuentro con empresarios.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiLomas de ZamoraAtaqueElecciones 2025Provincia de Buenos AiresElecciones PBA 2025Últimas noticias

Últimas Noticias

La ironía de Cristina Kirchner por el escándalo en la ANDIS y las muertes del fentanilo contaminado: “La culpa siempre es de los kukas”

En un mensaje grabado para un acto en Pilar en el que participó Axel Kicillof, la ex presidenta criticó la política sanitaria del Gobierno, el colapso de los hospitales y vinculó la desregulación con las casi 100 muertes por la droga adulterada

La ironía de Cristina Kirchner

Escenario de paridad y dudas con la lista de LLA en Córdoba: Schiaretti sigue fuerte y la UCR se ilusiona

El candidato de Provincias Unidas reunió a 130 intendentes y despertó ruido entre los radicales. La irrupción de Natalia de la Sota amenaza al oficialismo

Escenario de paridad y dudas

Martín Menem defendió al chofer involucrado en el accidente de la diputada Rocío Bonacci en la ruta 9

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que el conductor cumplía con todos los requisitos y protocolos de seguridad. La legisladora y su padre sufrieron heridas y denunciaron que quien manejaba se quedó dormido

Martín Menem defendió al chofer

Espert se fue en la moto de un militante libertario tras el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora

El diputado y candidato nacional evacuó el lugar luego de que la comitiva sufriera agresiones de los militantes opositores. El Presidente y su hermana se fueron en otra camioneta

Espert se fue en la

El momento del ataque a Javier Milei y la comitiva presidencial en Lomas de Zamora

En medio de la campaña electoral rumbo al 7 de septiembre, una actividad de La Libertad Avanza terminó de forma abrupta cuando comenzaron los piedrazos contra el vehículo que integraban el Presidente, Karina Milei y José Luis Espert

El momento del ataque a
ÚLTIMAS NOTICIAS
La ironía de Cristina Kirchner

La ironía de Cristina Kirchner por el escándalo en la ANDIS y las muertes del fentanilo contaminado: “La culpa siempre es de los kukas”

La impactante historia de la mujer de 70 años que venció un grave problema de salud y levanta más de 100 kilos

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

Ajuste monetario: con tasas altas, el Gobierno colocó bonos para absorber $700.000 millones

Escenario de paridad y dudas con la lista de LLA en Córdoba: Schiaretti sigue fuerte y la UCR se ilusiona

INFOBAE AMÉRICA
Eusebio Poncela y Los Fabulosos

Eusebio Poncela y Los Fabulosos Cadillacs: la historia del videoclip de “Matador”, el superhit de los años 90

Dinamarca se disculpa tras el escándalo por el control de natalidad en Groenlandia

¿La Tierra late?: un pulso sísmico que se repite cada 26 segundos desde hace 60 años desconcierta a la ciencia

Cuáles son los 9 beneficios del repollo para la salud

Guyana: una nueva frontera agrícola en las Américas

TELESHOW
Que fue de la vida

Que fue de la vida de Ayelén Paleo: de vedette y protagonista de escándalos a CEO de una inmobiliaria

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

El sugestivo posteo del trapero español Kaydy Cain desde el departamento de Wanda Nara

El tierno momento que compartieron Momo y Arturo, los hijos de Jimena Barón

Daniela Celis y Thiago Medina enfrentaron el escándalo tras conocerse el affaire del joven con La Tana: “Vergüenza”