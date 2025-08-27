El Gobierno atribuye el ataque en Lomas de Zamora al kirchnerismo y profundiza la polarización electoral

José Luis Espert junto a Javier y Karina Milei, luego del ataque

La caravana que encabezaba el presidente Javier Milei por Lomas de Zamora terminó de la peor manera luego de que un grupo de violentos comenzara a arrojar piedras contra la comitiva oficial, lo que obligó a suspender la actividad y evacuar al jefe de Estado de la zona, mientras se detenía a los responsables.

La agresión fue repudiada por los principales dirigentes tanto del Gobierno como del oficialismo, quienes responsabilizaron al kirchnerismo por los hechos y recordaron que todo sucedió a tan solo 11 días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

“Fue un delirio todo lo que pasó, pero a nosotros nos beneficia, de eso no hay dudas”, reconoció un integrante del oficialismo que competirá en septiembre, a los pocos minutos de conocerse la noticia.

La semana pasada, los organizadores de estas recorridas hicieron un informe sobre la seguridad en los lugares que iba a visitar el líder libertario y ya habían advertido sobre posibles incidentes en esta localidad bonaerense.

Al respecto, señalaron que “se recibieron todo tipo de amenazas anónimas contra la caravana que encabezará el Presidente, en un intento deliberado de intimidar y frenar la actividad”, que finalmente se mantuvo en pie.

Decenas de manifestantes se habían concentrado desde temprano en la zona (REUTERS/Agustin Marcarian)

“En Olivos, con el profe José Luis Espert y el jefe, Karina Milei, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo nunca más”, escribió el mandatario en su cuenta de X, tras la agresión.

Este mismo concepto siguieron los integrantes del Gabinete, como el ministro de Defensa, Luis Petri, quien remarcó que los hechos fueron una representación de “violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren”, y vaticinó que “en septiembre se termina y en octubre también”.

“El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, comentó, en tanto, su par de Seguridad, Patricia Bullrich.

En el lugar también estuvieron algunos candidatos de La Libertad Avanza, como es el caso de Leila Gianni, aspirante a concejal en La Matanza, quien también recibió un piedrazo cuando se estaba retirando en su camioneta.

“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más”, posteó el vocero Manuel Adorni.

El Presidente en la caravana (REUTERS/Agustin Marcarian)

El subsecretario de Prensa, Javier Lanari, opinó que “lo que acaba de pasar en Lomas de Zamora es un intento de magnicidio”, ya que -a su entender- “atentaron contra la vida” de Milei “tirándole un cascote en la cabeza”.

En la previa, el intendente de esta municipalidad, Federico Otermín, había cuestionado el operativo de seguridad y lamentó las expresiones en las redes sociales convocando “a repudiar” la llegada del Presidente.

“Me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”, escribió horas antes de los incidentes.

En este sentido, el representante de la oposición también había vinculado los acontecimientos con las elecciones: “Los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país, están las urnas el domingo 7 de septiembre”, instó.

Ese día, el oficialismo tendrá una primera prueba ante el electorado, en la que buscará dar el batacazo contra el peronismo como hizo en la ciudad de Buenos Aires, donde venció al PRO.

“Yo estoy convencido de que las elecciones nacionales las ganamos bien y que las provinciales la estamos peleando”, manifestó el martes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un encuentro con empresarios.