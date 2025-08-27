Francos cuestionó el trabajo de Spagnuolo y advirtió: “Nos vamos a atener a lo que la Justicia investigue”

Francos habló ante empresarios

En un evento frente a empresarios, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a referirse al escándalo por las presuntas coimas en la ANDIS y aseguró que el Gobierno se va “a atener a lo que la justicia investigue”, aunque criticó duramente el trabajo del ex titular de esa agencia, Diego Spagnuolo.

“Ahora apareció este incidente que creemos que es un manejo político. No sabemos exactamente qué es lo que pasa con este señor tan famoso estos días”, expresó, en referencia al ex funcionario.

Al respecto, el ministro coordinador recordó que habló varias veces con el desplazado director del organismo, quien “tenía la misión de dar de baja todas las pensiones por discapacidad truchas”.

“Lo vienen demorando… que las cartas documento, que esto, que lo otro, y todavía no se llegó a dar de baja, solamente unas poquitas, pero la realidad es que nosotros pensamos que la mitad de ellas no deberían estar hoy existiendo”, agregó.

Francos cuestionó a Spagnuolo (ANDIS)

En este sentido, reconoció que la actual gestión del presidente Javier Milei no ha sido “totalmente eficiente en corregir” esas irregularidades, pero destacó que ahora sabe “dónde está el problema”.

”Nosotros nos vamos a atener a lo que la justicia investigue. No queremos emitir ninguna opinión“, aclaró.

Las declaraciones se dieron en el marco del Encuentro Red Acero, que reúne a los máximos referentes del sector de artículos para el hogar, y que se realizó en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

Para Francos, “todo el sistema de beneficios sociales de la Argentina, como el de jubilados o el de discapacitados, es poroso, por llamarlo de alguna manera suave y por ahí se han escapado cientos de millones de dólares”.

”Ustedes habrán visto que, como sabíamos que iba a pasar todo esto en los dos meses previos a las elecciones, tomamos medidas que son clásicas de cómo funcionan los banqueros, que es controlar la cantidad de moneda”, señaló.

Sin embargo, el jefe de Gabinete consideró que, “más allá de todas estas discusiones de estos últimos días, del ANDIS, del fentanilo, de todas estas cosas que quieren adjudicarle al Gobierno”, el oficialismo “va a generar una sorpresa en las elecciones”.

“Todo esto forma parte de una artillería política ya muy conocida en la Argentina y que la gente no compra. Cuando uno analiza un poco lo que se dice en las redes sociales, ves que la gente sabe que esto forma parte de la pirotecnia política histórica. Así que yo estoy convencido de que las elecciones nacionales las ganamos bien y que las provinciales de Buenos Aires la estamos peleando”, vaticinó.

Francos dijo que el Gobierno ganará las elecciones (REUTERS)

Para el funcionario, “acostumbrados a convivir con inflación, la gente nunca pensó que el equilibrio fiscal era un valor”.

“Yo creo que ahí va a haber muchas sorpresas en las elecciones próximas, porque seguramente la gente va a privilegiar a los gobiernos nacional y provinciales que llevan adelante este tipo de políticas. Pero claro, todavía ese cambio cultural en la política se tiene que dar. Entonces, hoy todavía la política está pensando con esa mente antigua en que tiene que apretarlo al gobierno para ponerlo en contra de la sociedad”, cuestionó.

Para el funcionario, la oposición busca hacer ver al oficialismo “como los crueles”, por no aumentar las “jubilaciones indignas o las pensiones de los discapacitados“.

Por último, también criticó el accionar del resto de los bloques en el Congreso, que en el último tiempo lograron aprobar proyectos que atentan, según el Poder Ejecutivo, contra las cuentas públicas.

“Claro, entonces, nos enfrentan a esa posición con un montón de leyes para pegarnos en el superávit, en el equilibrio fiscal que tenemos, porque todas esas leyes generan gastos o para que digamos que no, como lo estamos haciendo, no vamos a aprobar gastos que nos impongan déficit”, cerró.