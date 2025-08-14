Muertes por fentanilo: “Se aplicaron cerca de 40 mil dosis contaminadas”, alertó un diputado

Lo dijo el diputado Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Salud

Crece la conmoción por las muertes ocasionadas por la distribución de dosis de fentanilo contaminado en el sistema de salud del país. Tras la confirmación de, al menos 97 personas muertas por recibir tratamiento con el químico en mal estado, la cámara de Diputados avanza en la discusión del tema a fin de encontrar respuestas sobre el caso. En ese marco, el diputado Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Salud, se hizo eco de una información que trascendió en torno a la causa, la que da cuenta de que cerca de 40 mil ampollas contaminadas de se administraron en distintos puntos del país.

Según advirtió Yedlin durante una entrevista con Romina Manguel en el programa que conduce por Radio con Vos, existe preocupación por el número aún indeterminado de afectados tras la aplicación del analgésico. “Estamos hablando de más muertos que cualquiera de las grandes tragedias argentinas”, afirmó Yedlin, y subrayó que el caso será investigado a fondo.

El diputado contó que de acuerdo a la información conocida hasta el momento tuvo lugar la distribución de dos lotes, cada uno con 150 mil ampollas del medicamento. Uno no se distribuyó pero el otro sí fue repartido en diversas instituciones médicas. “Sabemos que uno de esos lotes no se distribuyó. El otro sí, de ese se logró recuperar sin aplicar más de 100 mil ampollas. Se aplicaron cerca de 40 y pico mil ampollas en distintos lugares del país, y eso es lo que generó este grupo de personas que se infectaron”, indicó el titular de la comisión de Salud.

Según el legislador, la alerta sobre la contaminación no surgió de una inspección ordinaria, sino de la observación médica realizada en el Hospital Italiano de La Plata. “Debemos este conocimiento a que el hospital Italiano de La Plata se percató que estas infecciones eran extrañas a las habituales que ellos tenían. Empezó a estudiar y encontró la contaminación”, relató Yedlin. Esta detección permitió que las autoridades sanitarias pudieran rastrear el problema hasta el origen y procedieran a la incautación de los lotes involucrados. Al detectarse la situación, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) acudió al laboratorio fabricante. “El ANMAT fue en ese momento al laboratorio y pidió la memoria de ese lote, porque esto es algo que se guarda. Esas ampollas de memorias estaban contaminadas”, explicó el legislador.

La comisión de Salud y ANMAT buscan esclarecer responsabilidades y sancionar a los responsables del siniestro sanitario

Aunque buena parte de las ampollas alcanzaron a ser recuperadas antes de su aplicación, el diputado confirmó que “se aplicaron cerca de 40 y pico mil ampollas” en diferentes jurisdicciones. La consecuencia inmediata fue un brote de infecciones graves en pacientes hospitalizados y una cifra alarmante de víctimas mortales que, según Yedlin, “supera la de cualquiera de las grandes tragedias argentinas”.

El diputado hizo especial énfasis en que, a pesar de la gravedad de la situación y de la presión que genera, la investigación debe ser transparente y exhaustiva, sin importar vínculos personales o partidarios. “Si hay alguna amistad que justifica esto, sea quien sea, tendrá que investigarse también, acá no hay nadie que pueda ampararse”, sostuvo Yedlin. El legislador negó que haya lugar para especulaciones con respecto a la posible afectación de gestiones o figuras del peronismo, e insistió en que se trata de un hecho grave que debe esclarecerse y sancionarse. “Da por descontado que vamos a investigar. Esto es algo gravísimo”, manifestó.

La consulta obedeció a que el caso tendría su origen en el último periodo de gobierno del peronismo en el país. Yedlin, dirigente de ese espacio, negó que existan segundas intenciones a la hora de abordar el caso.

En las últimas horas se conoció, asimismo, que el actual Poder Ejecutivo nacional evalúa recusar al juez de la causa, Ernesto Kreplak, por su vínculo familiar con el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.