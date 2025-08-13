Política

Fentanilo contaminado: el Gobierno analiza recusar al juez Ernesto Kreplak

El Ejecutivo estudia realizar la presentación por el vínculo familiar entre el magistrado y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Además, argumentan que todavía no se procesó a ninguno de los sospechosos. La sospecha sobre las compras del gobierno de PBA al laboratorio HLB Pharma

HLB Pharma es el laboratorio
HLB Pharma es el laboratorio de donde salió el fentanilo contaminado

En la causa que investiga al laboratorio HLB Pharma y Laboratorios Ramallo por el fentanilo contaminado, que ya tiene 96 muertes confirmadas por la bacteria que estaba dentro de la droga, el Gobierno analiza realizar una presentación para apartar al juez Ernesto Kreplak a cargo del proceso.

Según pudo saber Infobae, el Ejecutivo evalúa recusar al magistrado por sus vínculos familiares con el actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien es su hermano, Nicolás Krelpak.

Justamente, la administración bonaerense es el mayor comprador de fentanilo al laboratorio HLB Pharma, que está a cargo de Ariel García Furfaro, quien es el principal apuntado por la investigación como el responsable de los fallecimientos en los hospitales de diferentes partes del país.

Ernesto Kreplak
Ernesto Kreplak

Asimismo, algunos creen que el juez tiene “parcialidad” porque todavía no procesó a ninguno de los imputados. Sin embargo, el magistrado en diálogo con Infobae explicó el motivo por el que todavía no hay procesados y señaló que “uno no puede avanzar con todo cuando no tiene pruebas".

Y agregó: “Se supone que a mayor verosimilitud en el derecho, uno puede ir tomando medidas más gravosas respecto de los bienes, de los bienes o de los derechos de la libertad de una persona. Esto fue lo que se hizo cando hubo una sospecha medianamente firme de determinadas responsabilidades. Se prohibió la salida del país. Más adelante se prohibió y se dictó la inhibición general de bienes, es decir, se prohíbe que estas personas dispongan de su patrimonio".

Familiares de víctimas mortales por
Familiares de víctimas mortales por el uso de fentanilo asisten a una manifestación frente al Hospital Italiano de La Plata

“Nosotros necesitamos probar las cosas que hacemos. Y las tenemos que justificar para sostenerlas durante todo el proceso. Esto es actuar con seriedad. La acusación que se le realiza a una persona tiene que mantenerse esencialmente inalterada durante el proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo le digo a una persona estos son los cargos que tengo contra ella, lo escucho, tiene la posibilidad de defenderse y en ese momento tengo que tener más o menos claro o bastante claro qué es lo que hizo esa persona y cómo lo voy a probar", explicó el magistrado, que apuntó: “Tengo que tener reunida la prueba. Nosotros vamos con todo. No generamos expectativas falsas”.

Hasta el momento hay 24 personas sospechadas de haber tenido algún grado de responsabilidad en la fabricación y venta del medicamento adulterado. A todas se les trabó una inhibición general de bienes y se les prohibió la salida del país para evitar posibles fugas.

Los involucrados en la causa
Los involucrados en la causa

La decisión judicial sobre cada una de ellas se tomará una vez que finalicen los peritajes y se establezca —a eso se aspira— en qué parte del proceso se contaminaron las ampollas con las bacterias.

Por ahora, la causa por el fentanilo contaminado ya tiene confirmadas 96 muertes por la droga adulterada que se administró en más de 200 hospitales de todo el país.

Para los investigadores, el número, escalofriante, no es el techo, lo que habla de la magnitud de la tragedia a la que algunos ya llaman el “Cromañón sanitario”.

Qué dijo el principal sospechoso por el fentanilo contaminado

Ariel García Furfaro
Ariel García Furfaro

En diálogo con Infobae, el responsable de HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, Ariel García Furfaro, habló por primera vez desde que se conoció la cantidad de fallecidos por una bacteria que contaminó la droga.

"Se dicen muchas cosas que asustan a la gente. Esto hay que dejarlo en manos de los especialistas que están investigando, médicos, peritos, y me parece que se dijeron muchas cosas que son falsas.El fentanilo de HLB Pharma no mató a nadie y lo vamos a demostrar. Si las ampollas están contaminadas, alguien lo hizo. Alguien puso las bacterias.Hubo muchos medicamentos que quedaron sin poder usarse y pusieron en riesgo al sistema de salud del país. Nosotros vendíamos en todo el país. No hay ningún color político al que no le hayamos vendido. Simplemente quiero que se investigue y que se sepa qué pasó; y si realmente las ampollas están contaminadas, descubrir cómo pudo llegar ahí adentro esas bacterias, si fue negligencia, si fue un atentado”, señaló.

“Desde el quinto día que salió a la luz pública este tema, yo apunto contra la persona que manejaba HLB Pharma en San Isidro y Laboratorios Ramallo, que era Andrés Quinteros, que era el CEO del grupo, era una persona a la que alguna vez le tuve confianza pero que ahora no hace más que querer perjudicarme”, acusa.

García Furfaro, tal como publicó este medio, ya denunció a su ex empleado ante el juez Kreplak a través de un escrito en el que sostuvo que: “Se trata de una persona que he conocido cuando él trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como secretario del entonces ministro Eduardo Di Rocco. En ese entonces, cuando yo estaba pasando por un momento difícil, me ayudó mucho, y lo consideré alguien de profunda confianza. Con posterioridad, fue diputado provincial, y mantuvimos siempre una relación de cercanía, hasta que me enteré que quiso sustraer 30 ampollas de morfina del laboratorio de Ramallo a través de una tercera persona. Ahí se terminó nuestra relación”.

