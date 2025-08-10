Política

Preocupado por la apatía, el Gobierno apela a los golpes de efecto y modera el exitismo para promover la participación en PBA

El principal objetivo de la tropa violeta será alentar a la gente a ir a las urnas y contrarrestar la falta de músculo territorial. Para eso apelarán al miedo y a las acciones de alto impacto, como la controversial aplicación de la frase Nunca Más para referirse al kirchnerismo

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Guardar
Javier Milei y Karina Milei
Javier Milei y Karina Milei

En la provincia de Buenos Aires no todo marcha acorde al plan, como reza el lema que los libertarios suelen plasmar en las redes sociales con las siglas TMAP. A las recientes derrotas en el Congreso y los vaivenes en la economía se le suma la preocupación por el nivel de participación ciudadana proyectado para las próximas elecciones legislativas.

En el laboratorio electoral violeta estiman que tanto en los comicios locales como en los nacionales, la tendencia a la apatía podría perjudicar al frente de LLA y PRO, en tanto fuerza opositora con músculo territorial inferior en comparación al poderoso PJ -K oficialista.

La alarma sobre la no concurrencia se disparó después del cierre de listas, mientras en Las Fuerzas del Cielo se relamían las heridas por la exclusión a la que los sometieron y el grupo de Karina Milei acudía a Santiago Caputo, por orden de “el Jefe”, para empezar a diseñar una estrategia electoral.

Hasta entonces no había planes delineados en el campamento violeta, que se había dedicado principalmente a la designación de candidatos.

Los primeros estudios de opinión pública les confirmaron lo que esperaban: que en la Provincia las intenciones de asistencia a sufragar son bajas y que los ciudadanos están desinteresados en la política. Factores que a la alianza violeta y amarilla podría jugarle particularmente en contra desde que se encuentran en desventaja frente a sus rivales en términos de llegada al territorio.

Desde entonces, en on contadas veces, y repetidamente en off, funcionarios y dirigentes libertarios empezar a advertir sobre el peligro de perder en el distrito más poblado en la próxima batalla. Saben que podrán apoyarse en el PRO para mover las boletas entre los vecinos, hacer campaña en la calle y animar a que vayan a las escuelas asignadas el 7 de septiembre, además de fiscalizar. Pero temen que no sea suficiente.

Sebastián Pareja, el titular de LLA en la Provincia y mano derecha de Karina Milei expuso sin anestesia inquietud sobre los resultados en la Provincia. ”Podemos perder, es un territorio hostil”, dijo en una entrevista con la señal LN+.

Javier Milei y su gabinete
Javier Milei y su gabinete

Días después, parado en un pasillo de la Casa Rosada, un importante miembro del círculo de Karina Milei insistió con las señales de inquietud. “En la Provincia no hay que confiarse, puede estar complicado”, dijo el viernes por la tarde, mientras los técnicos de grabación se preparaban para la grabación de la cadena nacional de Javier Milei. Unas horas después, rodeado de parte del equipo económico, el Presidente brindó un mensaje para defender sus vetos con carga proselitista, donde llamó a "elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico, entre hacer lo correcto aunque implique tener paciencia, o tomar el atajo e inevitablemente volver a chocar".

Detrás de esa serie de declaraciones subyace la necesidad. “Nuestro desafío principal es básicamente lograr que la gente vaya a votar. Y para eso tenemos que generar ganas”, dijeron desde el búnker de campaña libertaria. “La bajada de línea es dejar de lado el exitismo. No mueve a nadie decir que vamos a ganar. Promover la participación es un objetivo, sí”, dijo un estratega. Y agregó: “Todo depende de eso. Literalmente, los números van a depender de eso”.

Es una elección inédita, por primera vez desdoblada. Y a todos los partidos les cuesta hacer predicciones. “No hay referencias, es una elección donde todo puede pasar”, dijo un armador libertario. Y el oficialismo, que ya decidió apelar a la figura de Milei y la nacionalización de la campaña bonaerense, insistirá con las advertencias y apelará a los golpes de efecto.

El arranque de la campaña de Milei con el uso de la frase “Nunca Más” estuvo orientada en ese sentido, y lo logró. La comparación entre el kirchnerismo y el golpe militar generó controversia, más allá de la foto. Los libertarios, criticados por doquier, lejos de arrepentirse, estaban más que satisfechos. En su balance, lograron unificar “la conversación” en torno a la foto del Presidente con los candidatos bonaerenses y la pancarta con el lema de la CONADEP sobre el terrorismo de Estado.

Axel Kicillof en Presidente Perón
Axel Kicillof en Presidente Perón

En las filas de los más fieles mileistas algunos no dejan de resaltar su desconfianza en los candidatos, que fueron elegidos, todos, por Karina Milei. Creen que es un factor de base, inamovible, que podría jugarles en contra a la hora de promover la asistencia a las urnas. “Vamos a jugar el segundo tiempo con lo mejor que tenemos, pero es importante destacar que la mitad está jugada. Tenemos que hacer que la gente salga de su casa a votar a Pablo Morillo”, dijo un cabizbajo militante, en alusión al candidato a diputado provincial en la Segunda Sección que hasta 2023 ocupó cargos en el gobierno peronista y, como trascendió en un video, militaba a Axel Kicillof.

Fue un esbozo de otros tiempos: desde el caos interno desatado en el cierre de listas bonaerenses, los libertarios de la esfera de la militancia virtual procuran mantener activado el “modo tolerancia”. Lo mismo ocurre del lado de los Menem, donde hicieron la vista gorda sobre temas molestos -como las críticas de referentes del ala digital al islam-. Nadie quiere sulfurar al “Jefe” con más internas, al menos durante la campaña.

Temas Relacionados

Javier MileiKarina MileiLLAGobiernoLa Libertad AvanzaPROElecciones PBA 2025Elecciones 2025 Provincia de Buenos AiresÚltimas noticiasSantiago CaputoMenem

Últimas Noticias

Polémica en el Senado por un mail que presionaba por jubilaciones anticipadas y luego pidieron descartar

“No podemos garantizarle la permanencia”, indicaba la misiva enviada por Recursos Humanos. Al día siguiente apareció otro correo para “descartar” el mensaje. Villarruel volvió a emitir un decreto con recategorizaciones sin incluir el anexo

Polémica en el Senado por

Cómo será la estrategia de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y a qué referentes empoderarán

El lanzamiento de la campaña bonaerense apuesta por la confrontación directa contra el kirchnerismo y Axel Kicillof. Cómo piensan los primeros pasos desde el Gobierno en los distritos clave

Cómo será la estrategia de

Círculo rojo: hermetismo de campaña, apuntes cordobeses y un “turco” candidato

Karina Milei mueve en secreto los hilos de LLA. Versiones de la interna. Federico Sturzenegger al teléfono. Córdoba al rojo vivo. Fútbol y política

Círculo rojo: hermetismo de campaña,

La debacle final del PRO, la poca atracción de la oferta moderada y un gobierno que busca oxígeno

Los libertarios tiñeron de violeta al partido amarillo y Macri quedó relegado. El antecedente Duhalde. La crisis de la casa matriz y la crítica eterna al desdoblamiento. La dispersión en la opción de centro y los aliados. Luces de alarma en la gestión y signos de agotamiento. La presión por un relanzamiento post electoral

La debacle final del PRO,

Desde el peronismo buscan derogar en Diputados el aumento de aportes a los clubes del fútbol

El Gobierno incrementó el monto que deben transferir los clubes al sistema. Aseguran que es un intento de imponer las sociedades anónimas

Desde el peronismo buscan derogar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial del León: las

Día Mundial del León: las razones por las que está más amenazado que nunca, según expertos de la Universidad de Oxford

Cuál es el nuevo bono que prefieren los inversores con el dólar cerca del techo de la banda

Polémica en el Senado por un mail que presionaba por jubilaciones anticipadas y luego pidieron descartar

La dieta 90/10 de Clint Eastwood y su lema para alcanzar la longevidad: “Nunca dejes entrar al viejo”

Endeudómetro argentino: cómo evolucionó la deuda estatal neta durante los últimos 4 gobiernos

INFOBAE AMÉRICA
Día Mundial del León: las

Día Mundial del León: las razones por las que está más amenazado que nunca, según expertos de la Universidad de Oxford

“Estoy en un lugar soñado”: Indira Sas, la bailarina argentina que brilla en la Ópera de París

Juan José Becerra: “Como escritor, no llego ni a rozar la sombra de lo que quise alcanzar”

Cómo ver hoy en vivo la última transmisión del streaming de los científicos del Conicet en Mar del Plata y a qué hora empieza

El documental sobre Jeff Buckley pone el foco en la breve vida de un artista sensible

TELESHOW
Diva de blanco: el vestido

Diva de blanco: el vestido de ensueño de Mirtha Legrand para su programa

La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift

Eugenia Tobal se sinceró sobre su divorcio de Nicolás Cabré frente a Laurita Fernández: “Después mi vida fue bárbara”

Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández explicó por qué no quiere casarse: “Soy pesimista”

Pampita celebró el cumpleaños de su hija Anita y se reencontró con Roberto García Moritán: todas las fotos de la fiesta