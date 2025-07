Kicillof se pondrá al frente de la campaña y busca aplacar la interna, en medio de una convivencia compleja

Kicillof y las dos principales candidatas a diputadas por la Tercera sección electoral, Verónica Magario y Mayra Mendoza

“Nos estamos jugando la gobernabilidad de los próximos dos años”. La frase, contundente, emana desde el entorno del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En La Plata entienden que la elección del próximo 7 de septiembre podría ser un punto de inflexión a nivel provincial y tácitamente de proyección del propio gobernador. Por eso, Kicillof estará al frente de la campaña para la elección que decidió desdoblar. El desdoblamiento obliga al mandatario a poner el cuerpo en la contienda proselitista. Esta semana arrancó el rally tras lo que fue el trabajoso y complejo cierre de listas de Fuerza Patria.

Hay una hoja de ruta que empieza a completarse: Tercera, Primera e interior y así en loop hasta que lo permita el cronograma electoral. Esta semana, el gobernador recorrió distintos puntos de la Tercera sección electoral, en modo de campaña. Lo hizo siempre escoltado por la vicegobernadora, Verónica Magario, que además es la cabeza de lista por la Tercera. Por dicha sección se eligen 18 diputados provinciales y el peronismo pondrá en juego de esas bancas. Los primeros días acompañado por referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Estuvo en Almirante Brown, con su intendente -y cuarto candidato a diputado provincial- Mariano Cascallares y cuando fue a Berazategui, los recibió el intendente anfitrión, Juan José Mussi. El legendario intendente será candidato testimonial en el concejo deliberante.

Kicillof en Berazategui con el intendente, Juan José Mussi

Hay allí una primera diferenciación entre la estrategia del kirchnerismo y el sector del MDF respecto de lo que fue el cierre de listas en el tramo local. En La Cámpora se ufanan de no recurrir a esta modalidad de candidaturas testimoniales. En rigor, en los municipios meramente camporistas en las cabezas de listas de los concejos aparecen los intendentes. Aunque sí hay intendentes que responden a CFK que están al frente de las nóminas locales en sus distritos. A saber: Pablo Zurro en Pehuajó y Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas.

En el MDF le restan importancia a la objeción por las candidaturas testimoniales. “Lo dejó en claro Mussi el otro día, es para que la gente sepa qué se juega en esta elección”, reconocen cerca de Kicillof. El intendente de Berazategui dijo esta semana: “Voy como candidato para que la gente sepa dónde estamos, en qué estamos y que nos diga sí o no”. Fue durante la entrega de viviendas en su distrito.

La próxima semana Kicillof hará hincapié en la Primera sección electoral y la Cuarta. En la Primera, estará en el distrito de Pilar junto al intendente Federico Achával. Mientras que para la Cuarta sección —región oeste del territorio bonaerense— prepara recorridas por General Pinto y Chacabuco. El plan es mostrar o inaugurar obras hasta que lo permita el calendario electoral. La Primera sección reúne 5.131.861 de electores y es el 36% del total del padrón bonaerense. Este año elegirá ocho senadores, de los cuales cuatro pondrá en juego el peronismo.

Como contó Infobae, en el gobierno nacional pondrán a Kicillof en el centro del ring electoral. El caso de los policías desafectados fue la primera muestra. Patricia Bullrich, Sebastián Pareja y otros dirigentes libertarios salieron rápidamente al cruce contra Kicillof ante el apartamiento de los efectivos acusados de promover acciones de carácter político en pos de un candidato de La Libertad Avanza y de confabulación contra la conducción de la fuerza.

Al cierre de la semana, Fuerza Patria consiguió la foto que la interna del peronismo venía trabando desde hace meses y en distintos contextos. Esta vez, la campaña y los preacuerdos conversados luego del cierre de listas oficiaron de garantía para que Kicillof comparta una actividad con la camporista Mayra Mendoza y sus pares, Julián Álvarez de Lanús y Fernando Raitelli de Brandsen. Ambos intendentes en municipios de la Tercera sección electoral y referentes de La Cámpora. También se sumó el responsable de la organización K en la provincia de Buenos Aires, Facundo Tignanelli. Del lado del llamado kicillofismo estuvieron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; de Trabajo, Walter Correa; de Producción, Augusto Costa y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Fue en el cierre del Encuentro Bonaerense de Ciencia y Universidad, que se llevó adelante en la sede de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui).

El cierre del acto con varios candidatos

“Es mucho tiempo de sufrimiento para una persona, es lamentable el camino que ha tomado Argentina desde 2015 a hoy, pero de ninguna manera nos podemos resignar. Tenemos que asumir las responsabilidades de representar: no importa una candidatura o un lugar en la lista", matizó la intendenta para bajar la espuma internista. Tanto en el cristinismo como el MDF se ocuparon de hacer notar las fotos de este viernes.

CFK sí

Otro factor que pareció generar cierta interferencia en los primeros días de la campaña de Fuerza Patria es qué lugar se le asignará a la situación de Cristina Kirchner, detenida en su domicilio de San José 1111, producto de la causa Vialidad y vetada de toda participación en la función pública producto de la condena confirmada por la Corte Suprema. “Hay que darle un componente de militancia que pueda plantear la inocencia de Cristina”, dijo Mayra Mendoza esta semana en una entrevista con el streaming Laca. En La Plata ratifican.

“Cristina libre es parte del contenido”, dicen y detallan que documento inaugural de Fuerza Patria la situación de la expresidenta está explícitamente referenciada. “Además, para que haya Cristina libre antes tenemos que ponerle un freno a Milei, si no el objetivo va a estar más lejos. No vamos a lograr Cristina libre si no frenamos a Milei.”, detallan. El documento naciente de Fuerza Patria fue impulsado desde La Plata, visado por Sergio Massa y observado por Cristina Kirchner antes de su difusión.