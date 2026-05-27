Política

Felipe Solá: “La justicia busca limitar el poder de Cristina por miedo político”

El excanciller analizó en Infobae al Regreso las internas del peronismo, la crisis de representación opositora y el impacto del “odio político” en causas judiciales emblemáticas

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El excanciller rechaza el dogmatismo del ajuste fiscal y cuestiona la metodología oficial para medir la inflación en la economía argentina

En una entrevista con Infobae al Regreso, el excanciller Felipe Solá aseguró que la situación judicial de Cristina Kirchner responde a “miedo político”, defendió la unidad partidaria de cara a 2027 y advirtió sobre la crisis de representación del peronismo en la oposición a Javier Milei.

Durante su participación, Solá se mostró tajante al analizar el presente del peronismo: “No le están hablando al pueblo argentino”. Al referirse a la situación de la exvicepresidenta, fue enfático: “Las condiciones hiperrestrictivas se deben al miedo político. Es miedo, miedo político a Cristina Kirchner”.

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Felipe Solá y la justicia frente a Cristina Kirchner

Solá relató sus visitas a Cristina Kirchner y rechazó la idea de prisión como castigo: “Las cárceles no son para castigo. La justicia no es castigo. Es preservar a los que no han delinquido”. Sostuvo que las restricciones impuestas a la exvicepresidenta tienen una motivación política: “Hace falta mostrarle el poder, el poder. La justicia le tiene que mostrar el poder para limitar el poder. Es miedo político a Cristina Kirchner”.

Felipe Solá sostiene que la situación judicial de Cristina Kirchner responde al miedo político entre los poderes del Estado (REUTERS/Martin Cossarini)
Felipe Solá sostiene que la situación judicial de Cristina Kirchner responde al miedo político entre los poderes del Estado (REUTERS/Martin Cossarini)

Según su análisis, el trato judicial hacia dirigentes como Julio De Vido y Héctor Timerman también estuvo atravesado por el odio político: “Eso es odio político. Contra De Vido hay odio político, contra Cristina hay odio político, y contra Timerman lo ocasionaron la muerte”. Comparó, además, los privilegios y limitaciones de la prisión domiciliaria respecto a otros casos y remarcó la desigualdad en el accionar de la justicia.

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La crisis del peronismo y la búsqueda de liderazgo

Al abordar el presente del peronismo, Solá fue autocrítico con la dirigencia: “El peronismo está tratando de encontrar el lenguaje para hablarle a los argentinos. Es difícil”.

Reconoció la crisis de comunicación y representación que atraviesa el principal partido opositor y señaló: “No le están hablando al pueblo argentino”.

Sobre Axel Kicillof, destacó su transparencia y honestidad: “Es un tipo absolutamente transparente. Nunca jamás le han encontrado nada, ni además se lo pueden buscar porque lo conozco”.

(Infobae en Vivo)
La crisis de representación del peronismo deja a la oposición de Javier Milei sin un lenguaje claro para llegar al pueblo argentino (Infobae en Vivo)

Consideró que es el candidato “más lanzado” de cara a 2027, aunque advirtió sobre los riesgos de una campaña prematura y la aparición de “outsiders”.

Respecto a las provincias y la coparticipación, Solá remarcó que la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada fiscalmente y defendió la gestión de Gildo Insfrán en Formosa: “Formosa es la provincia con mejor índice de Gini del país. Mejor índice de igualdad dentro de la sociedad, Formosa, ¿no? Así como Corea es en el mundo, bueno, es Formosa la Corea argentina”.

Frente a la discusión sobre la unidad partidaria, fue categórico: “Creo absolutamente en la unidad. Un fósforo se puede romper. Quince fósforos juntos ya es más difícil. Cien fósforos, andá a rompelos. Creo en la unidad”.

Economía, concentración de mercado y advertencias sobre inteligencia artificial

Solá puso el foco en la economía y la inflación, describiendo un panorama de mercados cautivos y concentración oligopólica: “¿Cuántas empresas alimentarias fuertes que pueden hacer acuerdos de precios crees que hay en el país? Muy poquitas”.

(Infobae en Vivo)
Solá destaca la honestidad y transparencia de Axel Kicillof como posible candidato presidencial para las elecciones de 2027 (Infobae en Vivo)

Advirtió sobre la falta de competencia y la ausencia de regulaciones: “Este es un mundo de mercados cautivos sin regulación. Está abandonado a los poderosos”. Sobre el ajuste fiscal, se diferenció de las posturas dogmáticas: “No creo en la regla de si tenés déficit cero, cueste lo que cueste, como ocurre en este momento”.

Planteó que la economía argentina requiere un abordaje flexible y criticó el método de medición de la inflación: “Seguimos con una inflación del treinta y pico por ciento. Y una inflación falsa, porque está medida con un modelo del 2004”.

En el cierre, alertó sobre el avance de la inteligencia artificial sin regulación estatal: “El uso de la inteligencia artificial sin ningún tipo de regulación ejemplificado por el señor Thiel, que vino a la Argentina con su empresa Palantir, le salió el Vaticano. Palantir la usa para la guerra, etcétera. Palantir entró a la Argentina y ahora nos avisan que va a ser la empresa que esté detrás del gemelo. El gemelo vendría a ser aquel que quiere reemplazar el pensamiento humano, ¿no es cierto? Esa es la noticia más fuerte”.

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