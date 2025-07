Francos aseguró que el Gobierno no está en guerra con los gobernadores y dijo que Milei irá a La Rural: “Va a ser aplaudido”

Guillermo Francos, jefe de Gabinete (Foto: Gustavo Gavotti)

La relación entre el gobierno nacional, los gobernadores y el campo vive un momento ambivalente: va de una tensa calma al reclamo directo por las retenciones y las políticas que -aducen los referentes del campo y los mandatarios provinciales- afectan la gestión y la rentabilidad del sector agropecuario.

En ese contexto, la administración libertaria busca recomponer el vínculo con los gobernadores (desgastado por una discusión intensa sobre el reparto de recursos) e intenta acercarse a los dirigentes agropecuarios. Y para ello envió a Guillermo Francos a participar de la inauguración de la Expo Rural 2025 que se realiza en el barrio de Palermo.

El jefe de Gabinete estuvo junto a Jorge Macri en el corte de cintas de la 137° edición de la muestra ganadera. Y antes de realizar la ceremonia accedió a hablar brevemente con la prensa para confirmar que Milei estará en el predio de la Sociedad Rural el próximo 26 de julio.

"El Presidente va a venir“, afirmó Francos, quien se sorprendió al ser consultado sobre si en el gobierno nacional temen que el mandatario sufra un recibimiento hostil. “¿Por qué va a ser abucheado? Va a ser aplaudido, no le quepa duda”, desafió ante la consulta de un cronista que lo entrevistaba.

En cuanto al vínculo con los gobernadores (se espera que esta tarde haya un acercamiento en La Rural), el jefe de Gabinete apuntó: “No estamos en una guerra, estamos en una situación que es dura y difícil”.

“Tenemos que acordar demandas de los gobernadores con situaciones que tiene el gobierno central; son los ajustes que hemos hecho, con el ajuste que no han hecho muchos gobernadores”, apuntó el coordinador de ministros.

La expectativa sobre la presencia de Milei en La Rural es grande porque se especula (una vez más) con la posibilidad de que realice algún anuncio vinculado a las retenciones. De todos modos, el mandatario ya estuvo el martes en el predio ferial de Palermo, donde se reunió durante más de una hora con los integrantes de la Mesa de Enlace.

En ese encuentro, el jefe de Estado les aseguró a los dirigentes del campo que las retenciones serán el próximo impuesto que bajará el Gobierno, pero no dio precisiones sobre cuándo lo hará.

El presidente Javier Milei se reunió con Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina y con representantes de la Mesa de Enlace, en el predio de la Sociedad Rural Argentina

En la charla, Milei estuvo acompañado por su hermana Karina y analizó la realidad del campo con Nicolás Pino (SRA), Lucas Magnano (Coninagro), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas) y Andrea Sarnari (Federación Agraria).

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) dio detalles del encuentro: “Hablamos de varios temas, pero el Presidente hizo mucho hincapié en la apertura de Argentina al mundo y en la responsabilidad que tenemos como productores de encarar este desafío”.

Sobre las retenciones habló Andrea Sarnari (Federación Agraria): “El compromiso del presidente Milei fue que las tiene en la mira, esos fueron los términos que él usó, que va a ser el próximo impuesto que va a bajar para el sector productivo. También, el compromiso de que la próxima rebaja de retenciones sea definitiva y no transitoria como ha sido hasta ahora”.

También habló el titular de Coninagro, Lucas Magnano, quien sostuvo que Milei “está muy empapado en el tema” del campo, y tiene identificadas tanto las dificultades en la estructura de costos como el impacto de los tributos. Esas inquietudes vinculadas a las retenciones continúan bajo análisis, y Magnano aseguró que, en cuanto se disponga de las condiciones necesarias, el mandatario no dudará en avanzar hacia su reducción o eliminación.

El dirigente del campo valoró la disposición del jefe de Estado para dialogar con los actores rurales, pero señaló que el encuentro concluyó sin anuncios concretos dirigidos al sector. “El análisis es el hecho en sí mismo, más allá de que uno puede sentirse vacío porque no se vino con ninguna medida”, expresó. Consultado sobre las expectativas, consideró que quizás la intención no era lograr decisiones inmediatas, sino evaluar positivamente el acercamiento.

La incertidumbre condiciona a los productores rurales, que analizan día a día hasta cuándo podrán sostener su actividad frente a escenarios económicos cambiantes. Según Magnano, el campo no cuenta con un margen ilimitado de resistencia: “Eso depende de cada productor, pero no podemos aguantar eternamente”.

En su análisis, subrayó que la macroeconomía impone restricciones inamovibles: no hay lugar para ilusiones ni soluciones intempestivas. “En economía no existen los milagros, allí las cosas son frías y son tan nobles como lo que dice el papel. Los tiempos no son infinitos, pero por ahora tenemos que ser criteriosos y ver las variables macroeconómicas para ver de qué recursos podría disponer el Gobierno para más adelante tomar decisiones”, concluyó.