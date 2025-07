A contrarreloj, el peronismo discute apoderados para la alianza electoral y detalles para el Congreso partidario

El consejo del PJ bonaerense se reunió este martes en San Vicente y convocó al congreso partidario para constituir alianzas

“Desde acá hasta el cierre de listas, todas las reuniones van a ser picantes”, resume un dirigente peronismo que orbita cerca del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y está cerca de las conversaciones que vienen dándose entre los distintos sectores que intentan llegar a la presentación de candidatos con listas en conjunto. Lo cierto es que por estas horas, las reuniones y conversaciones avanzan y son más de una a la vez. Hay ciertos puntos inmediatos a resolver.

En principio, el sábado es el congreso del Partido Justicialista bonaerense. Será en Merlo. La locación elegida no se dio sin tensión interna. El presidente del congreso peronista es el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y es una habitualidad que haga las veces de anfitrión. El último congreso partidario de hecho fue en González Catán. El tema se discutió largo y tendido este martes antes de la reunión del consejo del partido a la que convocó Máximo Kirchner, titular del PJ bonaerense. Pero en ese encuentro previo hubo más temas sobre la mesa.

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner

Aunque las partes coinciden en que las definiciones finales y macro pasarán por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el propio Máximo Kirchner, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; hay un grupo de dirigentes encargados de las conversaciones accesorias. Una de ellas es cómo se constituirán y repartirán los apoderados en el frente a electoral a constituirse, si es que esa instancia se efectiviza.

Para el espacio de Kicillof es una condición sine qua non que haya representantes del Movimiento Derecho al Futuro en la tira de apoderados. En el cierre de listas del 2023, los intendentes que responden a Cristina Kirchner, el sector y enviados del Frente Renovador, cierta potestad en este esquema.

El 9 de julio es la fecha límite para la constitución de frentes electorales. Los distintos partidos están organizando sus propios congresos y actos formales para autorizar ir en alianza. El sábado será el turno del justicialismo. El domingo, está planeado que lo haga el Frente Renovador.

Si bien la atención pesa sobre el devenir del PJ, un dirigente de peso de peronismo aclara que “al congreso hay que llegar con todo más o menos ordenado o al menos acuerdos básicos. El acto en sí mismo será una formalidad. Votaremos autorizar al partido a constituir alianzas y no mucho más”.

Un tema que se abordará en el congreso, más allá de aprobar que el partido haga acuerdo con otros sectores, será una defensa a la figura de la expresidenta, Cristina Kirchner, en el marco de su detención domiciliaria e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública tras la condena por la causa Vialidad. El asunto era uno a debatirse en la reunión del consejo del PJ bonaerense en San Vicente este martes; pero la reunión previa fue tan larga que se optó por pasar esa moción al congreso del próximo sábado. Menciones a la situación por las detenciones a la concejal de Quilmes, Eva Mieri y la funcionaria del ministerio de las mujeres de PBA, Alexia Abaigar, por el escrache a la casa del diputado José Luis Espert también aparecerán sobre la mesa.

Alexia Abaigar, la funcionaria del ministerio de Mujeres de PBA detenida en Ezeiza por la protesta frente a la casa de Espert

El caso rompió matices la discusión interna del peronismo. “Todo completamente ilegal y antidemocrático, dentro de “la investigación” que tiene detenida a Alessia en Ezeiza, desde hace una semana, por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado. No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar. Espert, deja en paz a las pibas, sos un verdadero cagón. Si tan macho sos, si tanto te la bancas, ¡nos vemos en las urnas!”, cruzó la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza este miércoles.

En la misma sintonía se pronunció el ministro de Infraestructura bonaerense y hombre del MDF, Gabriel Katopodis. “Acompañamos el reclamo de Mayra Mendoza por la presidenta del Concejo Deliberante de Quilmes, Eva Mieri, a quien tienen incomunicada hace horas. Lo que está pasando es totalmente ilegal y peligrosamente autoritario. Vamos a enfrentar estos ataques a la participación política y la convivencia ciudadana”, deslizó el funcionario de Kicillof.

Otro tema que por estas horas hay que resolver es cómo será el reglamento interno de la alianza electoral que vaya a constituirse. Allí, apunta un dirigente que participó de la reunión en La Plata el domingo último, debería explicitarse cómo va a ser la composición de las listas seccionales y a concejales. No se trata de nombres, pero sí como ordenar la contención de todos los sectores.

Es que además de La Cámpora, el MDF o el massismo también se buscará incluir —siempre en el plano ideal de listas en conjuntos— a otros sectores y partidos políticos como Nuevo Encuentro, los movimientos sociales o la pata sindical, que también buscará tener participación en la discusión y presenta sus propias particularidades: hay algunos encolumnados en el cristinismo, mientras que otros son parte activa del MDF.

Para las negociaciones ya hay algunos nombres que se repiten en cada sector. Corren algunos bocetos y versiones de la estrategia electoral para cada sección.

Otro tema a solucionar es la situación particular de algunos municipios en la estrategia del peronismo, sobre todo aquellos donde no gobierna el peronismo; por ejemplo, quién encabezará la lista a concejales en dichas localidades. En tanto que en los distritos donde sí gobierna el peronismo, hay —en principio— una línea que será el o la intendente la que arme las listas a concejales, aunque hay casos complejos. Por ejemplo, el municipio de Morón, donde el titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, busca disputarle internamente al intendente, Lucas Ghi.

El intendente de Morón, Lucas Ghi

El esquema de entendimiento es frágil. Algunos integrantes del MDF adelantan que en caso de que no haya acuerdo, el espacio de Kicillof presentará listas en los 135 municipios. En La Cámpora avisan que si alguien rompe será el gobernador y que Máximo Kirchner está dando todos los pasos para garantizar y materializar la unidad.

“Parece que estamos en un esquema de postas y que todo es paso a paso”; planteó un ministro provincial en las últimas horas. “Ahora lo que tenemos es el sábado. Antes del congreso tenemos que tener encaminada las conversaciones. Una vez que haya alguna especie de acuerdo macro, pasaremos a las listas. Para el peronismo 17 días -fecha del cierre de listas- es una eternidad”, agregó.