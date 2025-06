Santiago Cúneo rechazó el protagonismo de Máximo Kirchner en el PJ: “Es una mochila de plomo en el peronismo”

Santiago Cúneo será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en octubre. Foto: Adrián Escandar

La interna del peronismo pareció entrar en un paréntesis desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La prisión domiciliaria de la expresidenta sirvió como una especie de bálsamo a las disputas puerta adentro del PJ, y hasta amagó con ser una especie de amalgama que sirviera para unificar sectores que, hasta no hace mucho, estaban cada vez más alejados.

Sin embargo, con el correr de los días y mientras el departamento de San José 1111 del barrio porteño de Constitución, en el que Cristina Kirchner cumple con su prisión domiciliaria, se convirtió en una especie de unidad básica a cielo abierto, las pujas internas volvieron a flor de piel.

En ese marco, en las últimas horas se dieron dos hechos significativos: por un lado, el PJ y el Frente Renovador acordaron acelerar en el armado de listas de cara a las elecciones provinciales de septiembre y las nacionales de octubre. Por otro, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, amigo de toda la vida de Néstor Kirchner pero alejado de Cristina Kirchner desde hace años, valoró la figura de Máximo Kirchner y dijo que llegó el momento de que el hijo de los expresidentes sea protagonista dentro del peronismo.

Sin embargo, una de las voces disonantes dentro de ese panorama es la de Santiago Cúneo, quien será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires encabezando la lista del Movimiento Confederado.

Cúneo y una foto de campaña, durante una recorrida por la Ciudad de La Plata

En diálogo con Infobae, Cúneo apuntó contra Máximo Kirchner, y dijo que, pese a que es amigo de Julio De Vido, no coincide en el rol protagónico que el exministro propuso para el hijo de Cristina Kirchner.

“En lo político no comparto para nada que Máximo tenga que tener protagonismo, es una mochila de plomo en el peronismo bonaerense. Justamente es lo que hay que superar, dejar atrás, y los nuevos tiempos, después de la detención de Cristina Kirchner, tienen que ser tiempos en que la copa del árbol no tapen más las raíces”, afirmó Cúneo

La figura de Julio De Vido y su vínculo con la familia Kirchner también fue objeto de análisis por parte de Cúneo, quien reconoció el peso de las relaciones personales en las recientes declaraciones del exministro. “Las declaraciones de Julio De Vido tienen un alto componente de lo que significa su relación personal con la familia, con su amigo que era Néstor, y el afecto con su hijo”, explicó el dirigente, marcando la diferencia entre los afectos personales y las definiciones políticas.

Ayer, De Vido había dicho que la candidatura de Máximo Kirchner en la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires era "inevitable”, luego de la sentencia que bloqueó el plan electoral de Cristina Kirchner para ser ella misma quien encabece esa lista. Y consideró que su postulación sería competitiva en ese distrito. “Me parece sano que salga, hable y se manifieste. Me parece bueno para su futuro político.Creo que llegó su hora de protagonizar. Me parece que tiene un discurso interesante, bueno”, reforzó.

En el contexto de las próximas elecciones legislativas de septiembre, Cúneo subrayó la importancia de fortalecer la figura del gobernador Axel Kicillof y de los intendentes, evitando que la discusión nacional eclipse las necesidades locales.

Santiago Cúneo cuestionó un posible liderazgo de Máximo Kirchner y pidió renovar el peronismo bonaerense

“El peronismo llega a esta elección de septiembre con la necesidad de que el gobernador salga fortalecido de una elección donde las listas desgraciadamente no surgieron de la voluntad de los afiliados, pero que claramente debe ser la elección de los intendentes y del gobernador. Plantear cuestiones nacionales en la elección de septiembre es perjudicial para el peronismo”, sostuvo el dirigente.

Cúneo puso como ejemplo de lo que debe hacer el peronismo a la figura de Antonio Cafiero y la interna que perdió frente a Carlos Menem en la década del ‘80, que sirvió para que el dirigente riojano fuera el candidato peronista para los comicios presidenciales que finalmente terminó ganando en 1989.

“La esencia del peronismo en la provincia fue Antonio Cafiero, cuando convocó a la interna que perdió con Carlos Menem”, recordó.

Cúneo también rechazó de plano la posibilidad de que el gobernador deba enfrentar una elección con lista propia en un escenario de fragmentación. “Es un disparate plantear un escenario de dos listas para la provincia, y que el gobernador esté obligado a jugar una elección con lista propia sin unidad. Por eso, yo voy a ser candidato a diputado nacional por el Movimiento Confederado”, anunció el dirigente, quien propuso canalizar las diferencias internas a través de una competencia abierta y transparente.

Santiago Cúneo visitó el cuartel de bomberos de La Boca. Su padre fue bombero voluntario del cuartel Vuelta de Rocha. Foto: prensa Movimiento Confederado

La unidad, para Cúneo, solo puede construirse sobre la base de la democracia interna y el respeto a la diversidad de opiniones. “La unidad solo es cuando existe democracia interna, no podemos ir unidos si pensamos distinto. El peronismo tiene que estar unido detrás de la idea de terminar con este Gobierno, pero tenemos que saber qué vamos a ser cuando volvamos a ser gobierno”, expresó.

Consultado sobre la situación de Cristina Kirchner, Cúneo marcó una distancia clara respecto de su liderazgo. “Cristina tiene mi solidaridad, jamás tendría mi obediencia”, sentenció, dejando en claro que la lealtad personal no implica sumisión política. En ese sentido, advirtió que el futuro del peronismo depende de la capacidad de mirar hacia adelante y no de reeditar viejas fórmulas. “No va a haber unidad si, como dijo Cristina, pretenden volver. Acá hay que mirar al futuro, no al pasado”, enfatizó.

Cúneo habló con Infobae en el marco de la campaña electoral que ya realiza el Movimiento Confederado, con recorridas por distintas ciudades y un acompañamiento a los intendentes en septiembre. “Estamos de gira por la provincia de Buenos Aires. Hoy veníamos de La Plata. En septiembre vamos a acompañar a los intendentes y en octubre competimos por el Movimiento Confederado”, relató Cúneo, delineando el cronograma de actividades previsto para los próximos meses.

En relación a la posibilidad de impulsar proyectos alternativos en ausencia de unidad, Cúneo fue categórico: “Si no hay unidad, debemos llevar los proyectos alternativos como si fuera una interna abierta. Está claro que no va a haber ningún cambio hacia un peronismo revolucionario de la mano del reformismo cristinista”, afirmó.