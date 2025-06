Tras la condena a Cristina Kirchner, Julio De Vido aseguró que “llegó la hora de Máximo de protagonizar”

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, consideró que "llegó la hora de Máximo de protagonizar" y consideró que su candidatura es inevitable

Después de que la Corte Suprema ratificó la condena contra Cristina Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner empezó a tomar mayor centralidad y, para algunos, como una consecuencia natural de la inhabilitación política y el arresto domiciliario de su madre. Una de esas voces es la del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, que evaluó como positivo que el hijo de la expresidenta tenga “protagonismo” en esta etapa.

El exfuncionario, hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner, sostuvo sobre Máximo Kirchner que “su candidatura en la Tercera Sección me parece inevitable”, luego de la sentencia que bloqueó el plan electoral de Cristina Kirchner para ser ella misma quien encabece esa lista. Y consideró que su postulación sería competitiva en ese distrito. “Me parece sano que salga, hable y se manifieste. Me parece bueno para su futuro político. Creo que llegó su hora de protagonizar. Me parece que tiene un discurso interesante, bueno”, reforzó.

De Vido, que fue absuelto en la “causa Vialidad”, reconoció que sigue en contacto con Máximo, pero no con la exmandataria, con quien no habla desde 2017. “La relación con Cristina se cortó por situaciones personales, cosas que sucedieron en el momento que fui detenido, y quedó así. No hay voluntad de retomar el diálogo”, consideró en declaraciones a AM 750.

Sin embargo, remarcó que la considera “una gran dirigente”. “La marcha del miércoles me pareció muy importante, revalida su liderazgo”, sostuvo.

Con la resolución de la Corte Suprema, se renovaron las discusiones al interior del peronismo, y el rumbo que adoptará la fuerza política ante las próximas elecciones legislativas. En ese sentido, De Vido enfatizó la necesidad de abrir el proceso de armado de candidaturas, priorizando la inclusión y la democratización del movimiento. “La lapicera es uno de los estigmas del peronismo en esta etapa, ha significado y explica mucho de las derrotas. Es un tema que hay que superar. Hay que darle al peronismo una posibilidad de democratizar definitivamente la constitución de las listas, más allá de la potencia del gobernador o de Máximo Kirchner para intentar tener representantes”, evaluó.

Para De Vido, es preciso revisar las numerosas derrotas electorales que tuvo el peronismo desde 2013. “Hay que abrir, hay que oxigenar, y dar virtualidad política en esa mesa tan heterogénea en dirigentes que no son del partido”, señaló. La reflexión sobre el impacto del último ciclo de gobierno del Frente de Todos fue contundente: “La consecuencia peor del gobierno de Alberto Fernández es Milei y su gobierno, el que no puede analizar eso está en problemas”.

El debate por el armado de las listas

A la luz del debate sobre el escenario electoral que se avecina, el propio Máximo Kirchner se pronunció sobre su eventual postulación en las próximas elecciones bonaerenses. El líder de La Cámpora evitó definirse categóricamente. “No me resultaría simpático ser candidato por la proscripción de Cristina”, dijo, aunque aclaró: “Siempre estaré a disposición de la organización política que represento”.

En ese marco, De Vido sugirió recordar el costo en términos de cohesión partidaria cuando los sectores internos no participan en la conformación de la oferta electoral. “Si no nos sentimos parte de cómo se arman las listas, después los compañeros no la militan. Por eso, me parece interesante a Máximo en la calle, o viendo al gobernador defendiendo su posición”, remarcó. Puntualmente, se refirió a la interna del kirchnerismo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “No me parece bueno que el gobernador no tenga espacio. Tengo en la historia diferencias con Axel cuando estuvimos en el gobierno, pero da para el análisis histórico que el político actual”, puntualizó.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner son protagonistas de las definiciones electorales en la provincia de Buenos Aires

De cara a los próximos desafíos electorales, según De Vido, la movilización del miércoles pasado en la Plaza de Mayo, en rechazo al fallo que condenó a CFK, necesita traducirse en la conformación de alianzas. “Creo que se va a reordenar la discusión. Esperemos que la presencia que se manifestó en la plaza tenga un reflejo electoral en los resultados de septiembre y octubre. Eso va a ser posible si en el armado de listas se percibe universalidad, y todo el colectivo se sienta integrado y motivado para ir a votar, que es uno de los problemas gravísimos que estamos teniendo”, concluyó.

La causa Vialidad y el rol de los funcionarios

El fallo contra Cristina Kirchner —seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— fue notificado el martes pasado, cuando el juez Jorge Gorini, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, oficializó su arresto domiciliario.

De Vido estuvo acusado en la causa, pero resultó absuelto. Sin embargo, evitó pronunciarse al respecto sobre los detalles de la última sentencia. “No soy comentarista de mis causas penales”, indicó, aunque expresó su “absoluta solidaridad con los compañeros detenidos, y con Cristina”. “Tengo la convicción de que son inocentes”, expresó.

Julio De Vido, Cristina Kirchner y José López (Télam)

En su análisis sobre el desenlace judicial, el exministro planteó que “me extrañó mucho la ausencia de la causa del ministro de Economía, que es el que pagaban los certificados de obra, lo dijimos en su momento”, y recordó “la prueba fue muy acotada” porque “no se permitió peritar toda la obra pública”. Y se refirió a su situación particular, en la que no percibió una condena. “Tengo cuatro juicios orales, no es que dejaron de perseguirme. Hace 10 años que estamos peleando una situación totalmente injusta”, consideró.

Finalmente, se expresó en duros términos sobre el exsecretario de Obras Públicas, José López, quien era su segundo en jerarquía en su ministerio. “El problema de López muestra en toda su potencia lo que es. No lo voy a calificar. Me parece más o tan repudiable su condición de arrepentido en la causa Cuadernos, que sus bolsos de mugre. Pero no soy ni juez, ni fiscal, ni abogado; mi visión de los temas es política”.