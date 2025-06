Por la condena a CFK y la marcha del PJ, el PRO y el Gobierno pospusieron una reunión clave del armado electoral

Estalló la pelea en la CGT: la UOM exige que se debata un plan de lucha contra el ajuste y “la proscripción” de CFK El metalúrgico Abel Furlán, alineado con el kirchnerismo, hizo un duro planteo contra la cúpula cegetista, que eludió un apoyo al acto por la ex presidenta. Otros gremios se sumarán a esa postura

Emoción, marcha peronista y pedidos de unidad: cómo vivió la militancia el discurso de CFK desde Plaza de Mayo Militantes, agrupaciones políticas, gremios y organizaciones sociales se movilizaron para apoyar a la ex presidenta que habló desde su casa donde cumple prisión domiciliaria tras la condena firme dictada por la Corte Suprema