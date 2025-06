Cristian Ritondo habló de la detención de Cristina Kirchner: “No puede ser que sea una cuestión de proscripción”

El presidente del PRO en Provincia de Buenos Aires aseguró que la alianza con LLA es un hecho, aunque quedarían cosas en el tintero

A una semana de que se ratificara la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, el diputado Cristian Ritondo cuestionó la denuncia por presunta proscripción en contra de la ex presidenta al afirmar que la causa Vialidad estuvo sujeta al debido proceso. “Puede gustar más o menos los fallos, pero tenemos que acatarlos“, sostuvo.

Luego de que la Justicia le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a la ex presidenta, el referente del PRO aseveró que el hecho de “que esté presa es consecuencia de un proceso judicial”. Asimismo, destacó que el caso fue revisado en varias instancias, tras señalar que varios de los jueces implicados en el fallo fueron designados durante los gobiernos kirchneristas.

“Es una causa que llegó a su fin. Esta es su sentencia, confirmada por la Corte, cuyo presidente fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner”, subrayó Ritondo. Por esto, negó los cuestionamientos sobre que se habría tratado de una maniobra para remover a la ex presidenta del escenario político de cara a las elecciones de medio término: “No puede ser que sea una cuestión de proscripción”.

Durante una entrevista con Luis Novaresio, para A24, el jefe del bloque del PRO en Diputados comprendió que el sector político “se enoje”, pero enfatizó que “la democracia funciona con tres poderes”. Y ratificó: “Puede gustar más o menos los fallos, pero tenemos que acatarlos. Cada uno de nosotros somos sujetos a cualquier tipo de investigación y está bien y así se respeta”.

El diputado del PRO aseguró que no hubo proscripción en contra de Cristina Kirchner (REUTERS)

En este sentido, el diputado manifestó que espera que no haya hechos de violencia durante la jornada del miércoles, tras repudiar los ataques ocurridos en los estudios de TN y en la vía pública. “Intimidan a la gente, la verdad que es malo, no corresponde. No tiene que ser de esa forma”, criticó.

Por otro lado, Ritondo reconfirmó la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) para competir en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, tras indicar que existiría una posibilidad de que se sumen otros partidos más pequeños al frente electoral. “Estamos trabajando para terminar de constituir este frente electoral que en septiembre va a enfrentar para terminar el populismo en la provincia“, afirmó.

Pese a que la alianza todavía no fue bautizada con un sello identitario, el presidente del PRO bonaerense reveló que le gustaría que la lista fuera encabezada por Diego Santilli. De igual forma, reconoció que José Luis Espert, el elegido por el presidente Javier Milei para competir en el territorio bonaerense, “es muy buen candidato”.

Sin embargo, el dirigente afirmó que no habría tensiones entre los partidos por cuestiones de “carteles y nombres”, luego de destacar que “hay una decisión política de una construcción conjunta y esa es la decisión que va a primar”.

Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y Diego Santilli tras una reunión en Casa Rosada (Jaime Olivos)

De la misma manera, el principal negociador del acuerdo en provincia subrayó que ese tipo de discusiones no iban a conseguir romper con la lógica de la unidad entre los espacios. Y sostuvo que una separación por problemas de cartelería y ego solamente los llevaría a perder la posibilidad de ganar territorio ante el peronismo.

“Veo -al frente- en 2025, 2027 y es una alianza que debe continuar”, destacó Ritondo al plantear que habría otra oportunidad de construir un espacio entre LLA, el PRO y los demás partidos que formen “una expresión en la Argentina que hay que fortalecer de acá en adelante, para darle gobernabilidad a los cambios y garantizarlos en el tiempo”.

De cara al futuro, el diputado afirmó que “laburaría por la candidatura de Milei en 2027″, siempre que el Presidente continúe con “las cosas que está haciendo”. Además, consideró que “un programa de gobierno no dura solamente un mandato”, tras reconocer que eso fue un “fallo” que tuvieron con Macri en el 2019.

Si bien el dirigente del PRO manifestó que aspira “a acompañar este proceso”, admitió que tendría en mente correrse del foco y la toma de decisiones en los próximos años. “Ayudar desde un espacio donde no tenga tanta visibilidad, porque estar al frente de un partido te quita tiempo, en mi caso he postergado muchas cosas, mucho tiempo”, reflexionó.

Por último, dejó en claro que quiere ser parte de un equipo que trabaje en conjunto para mejorar la provincia de Buenos Aires, tras remarcar que no habría que caer en personalismos políticos. “Los personalismos nos mataron y no quiero ser parte de esos personalismos”, sentenció al indicar que habría sido uno de los factores que le hizo perder al PRO varias posibilidades de llegar al poder.