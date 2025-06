La Libertad Avanza y el PRO volverán a reunirse esta semana para definir el color y nombre de la lista en PBA

Sebastián Pareja, armador libertario en Buenos Aires (Juan Vargas)

A casi un mes del cierre de listas y poco menos para la confirmación de las alianzas, los representantes de La Libertad Avanza y del PRO volverán a reunirse esta semana con el objetivo de solucionar las diferencias que volvieron a surgir sobre cómo debe darse el acuerdo y empezar a definir a los candidatos, por primera vez sin Cristina Kirchner en el panorama.

Los presidentes de cada partido a nivel bonaerense, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, respectivamente, tenían previsto mantener un nuevo encuentro en los próximos días, aunque todavía no tenían una fecha fija.

La última vez que ambos se vieron fue el lunes pasado, en la oficina del diputado Diego Santilli, en el barrio porteño de Palermo, donde ambas partes pusieron sobre la mesa sus posiciones respecto del color y el nombre que debe llevar la boleta con la que competirán en septiembre.

Si bien en un principio Pareja se había mostrado permeable a la posibilidad de que la lista a usarse en septiembre tuviera tanto el violeta como el amarillo y crear una denominación especial para la alianza, recientemente se mostró más duro.

A la Casa Rosada le preocupan especialmente los comicios de octubre, ya que será cuando se elijan a los representantes en el Congreso y buscan fortalecer al oficialismo con dirigentes que se comprometan a apoyar incondicionalmente las propuestas del presidente Javier Milei.

Cristian Ritondo y Diego Santilli ingresando a Casa Rosada (Jaime Olivos)

Sin embargo, el lunes el armador libertario le remarcó a Ritondo que en ambas votaciones la boleta debería tener las insignias de su espacio, que es el que ganó en la ciudad de Buenos Aires y “es una marca que está muy bien en estos momentos”.

En la fuerza política fundada por Mauricio Macri no están de acuerdo con esta premisa, aunque algunos sectores dentro de ese espacio reconocen que es una batalla difícil de ganar y ya se resignan a lo que pide el Gobierno.

Por otra parte, la de esta semana será la primera reunión que tendrán luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Antes de la resolución del máximo tribunal, la ex mandataria nacional anunció que iba a presentarse como candidata a legisladora provincia en la Tercera Sección Electoral para evitar una derrota del peronismo en territorio bonaerense.

Eso había obligado a los miembros de la alianza a discutir quién sería la figura indicada para competir contra la dos veces jefa de Estado, en un distrito que de por sí es complicado para cualquier adversario del PJ.

En La Libertad Avanza ya pensaban en una persona joven y con poca trayectoria en la política para contrarrestar el perfil de CFK, y por el lado del PRO estaban dispuestos a acompañar.

Cristina Kirchner no podrá ser candidata (REUTERS/Alessia Maccioni)

Ahora la situación es diferente, ya que la también titular del PJ no podrá ser candidata, aunque sí podría designar a alguien de su círculo más íntimo para ocupar ese lugar, aunque los referentes del oficialismo aseguran que esa no es una preocupación.

“No nos complica para nada. Antes, cuando se presentaba, decían que nos complicaba y, ahora que no puede, ¿también? No, yo no lo veo así. Yo creo que lo que tenemos que pensar es solamente en trabajar duro“, sostuvo a Infobae uno de los integrantes de LLA que pisa fuerte en el Conurbano.

En este sentido, el drigente libertario remarcó que “para el 7 de septiembre falta un montón y estas noticias duran solo cinco o seis días” y consideró que la ausencia de Cristina Kirchner “cambió la jugada, pero nada más”.

Tal como anticipó este medio, son varios los nombres que aparecen como posibles cabeza de lista en la Tercera Sección Electoral, aunque ninguno de ellos recibió una propuesta formal por parte de las autoridades partidarias.

Además, en el oficialismo nacional también hay cierta interna y, si bien el que lleva adelante las negociaciones es Pareja, en el último tiempo tuvo algunos roces con el asesor presidencial Santiago Caputo, que también influye en el armado.

El consultor tiene en el distrito al secretario de Civilización y Culto, Nahuel Sotelo, como una de las personas más cercanas y que tendría intenciones de competir. En tanto, el jefe del partido bonaerense tiene como uno de sus alfiles al senador bonaerense Carlos “Charlie” Curestis.

Ya sin la presión de tener que enfrentar a CFK, Ritondo y Pareja volverán a reunirse para tratar de saldar las diferencias y comenzar a repartirse los puestos en las listas. Para septiembre, el PRO busca ocupar al menos seis lugares de los “entrables”.