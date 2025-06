Cristina Kirchner confirmó que asistirá al acto del PJ que se realizará esta tarde, ante el inminente fallo de la Corte por la causa Vialidad

Argentina's former President Cristina Fernandez de Kirchner gestures after giving a speech on the 215th anniversary of the May Revolution, in Buenos Aires, Argentina, May 25, 2025. REUTERS/Cristina Sille

El peronismo se prepara para una nueva muestra de unidad frente a un posible fallo de la Corte Suprema, que podría sellar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner e impedir su participación electoral en la provincia de Buenos Aires.

Este lunes por la tarde se realizará un encuentro de alto voltaje político en la sede nacional del Partido Justicialista (PJ), en la calle Matheu del barrio porteño de Balvanera, y fue la mismísima Cristina quien confirmó su presencia.

“Hoy a la tarde nos vemos en la sede del Partido Justicialista. Vamos a homenajear a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez en este Día de la Resistencia Peronista”, aseguró Cristina en su cuenta de X.

El evento, inicialmente previsto en el Instituto Patria, fue reubicado por cuestiones de capacidad, según confirmaron fuentes partidarias. La organización estuvo a cargo del senador nacional Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a la exmandataria.

Tuit de Cristina Kirchner

La convocatoria, que se presenta como una “muestra de fuerza”, busca visibilizar la cohesión del peronismo en respaldo a la expresidenta. Se espera la participación de dirigentes que responden a los gobernadores, referentes del massismo, intendentes bonaerenses y sectores que integran la coalición Unión por la Patria, como el espacio Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el gobernador Axel Kicillof.

El trasfondo es la posibilidad de que la Corte Suprema confirme en las próximas horas la condena por corrupción contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, lo que la dejaría inhabilitada para ser candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, una postulación que ella misma había anunciado en un acto reciente en Corrientes.

Dirigentes como Mario “Paco” Manrique (SMATA), Abel Furlán (UOM) y Daniel Catalano (ATE Capital) advirtieron que convocarán paros en sus gremios si la exmandataria es detenida o proscripta judicialmente. Estas amenazas anticipan un escenario de creciente conflictividad, con movilizaciones en carpeta y fuertes mensajes hacia el Poder Judicial.

El caso del cierre del Instituto Juan Domingo Perón en Recoleta, y su posterior ocupación simbólica por parte del dirigente social Juan Grabois, también formó parte de este clima de agitación. El cierre del espacio —que albergaba un restaurante administrado por una cooperativa— fue interpretado como un intento de vaciamiento simbólico del legado peronista.

El acto de apoyo a Cristina Kirchner será esta tarde en la sede del PJ porteño (Maximiliano Luna)

En su último acto público, desde Paso de los Libres, Corrientes, Cristina Kirchner envió un mensaje desafiante: “Salió el anuncio (de mi candidatura) y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir que me metan presa... pero si estoy tan acabada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”.

Recordó los momentos más duros de la historia del justicialismo y aseguró que, pese a las persecuciones, su figura sigue vigente: “Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”.

Aunque se espera que la Corte se pronuncie entre el lunes y el martes, fuentes judiciales deslizaron que la decisión podría postergarse para evitar que los tiempos procesales parezcan alineados con el calendario político. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti evalúan si rechazan la queja presentada por los abogados de Kirchner, lo que dejaría firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N°2.

En el oficialismo hay preocupación. Según confiaron a Infobae fuentes cercanas a la Casa Rosada, algunos funcionarios consideran inconveniente que el fallo se produzca en plena campaña electoral. “Queremos ganarle en la cancha, por los votos”, reconoció un dirigente con llegada al presidente Javier Milei.

Pese a las diferencias internas que históricamente han atravesado al Partido Justicialista, la posibilidad de una proscripción judicial volvió a alinear a todos los sectores en defensa de Cristina Kirchner. En el Congreso, el bloque del PJ ya había votado en bloque contra el proyecto de “Ficha Limpia”, que buscaba impedir candidaturas de personas condenadas.

El encuentro en la sede de Matheu marca un punto de inflexión en el año electoral. El peronismo, que venía dividido y con discursos contradictorios sobre el rol de CFK, ahora se muestra compacto y en guardia.

El foco está puesto en la Corte Suprema, pero la estrategia política ya está en marcha: mostrar volumen, organizar la calle y sostener el liderazgo de la dirigente que aún concentra el núcleo duro del electorado justicialista.