El kirchnerismo organizó una muestra de fuerza en apoyo de Cristina, ante la posible ratificación de la condena por Vialidad

Cristina Kirchner estuvo el fin de semana en Corrientes

El kirchnerismo organizó para esta tarde en la sede del PJ una muestra de fuerza en apoyo de Cristina Kirchner, ante la posibilidad de una ratificación inminente por parte de la Corte Suprema de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Según pudo confirmar Infobae, está prevista la presencia de diputados, senadores, intendentes, sindicalistas y líderes de movimientos sociales de la mayoría de los sectores internos del peronismo. También, de acuerdo a lo que trascendió, a la sede histórica de la calle Matheu irán artistas y otros referentes sociales que apoyan a CFK.

Hasta anoche no se pudo confirmar si la presidenta del PJ irá a la reunión, que fue convocada para las 15, pero no estaba descartado.

La sede del PJ de la calle Matheu donde se reunirá el peronismo en apoyo de Cristina

La organización del encuentro estuvo a cargo del senador nacional Oscar Parrilli. Primero, iba a hacerse en la sede del Instituto Patria, pero debido a la cantidad de invitados, se optó por mudar el encuentro al Partido Justicialista Nacional, en el barrio porteño de Balvanera.

Se trata de la antesala de una serie de movilizaciones que preparan en el peronismo para desafiar la eventual decisión del máximo tribunal. La ocupación fugaz por parte de Juan Grabois del edificio donde funcionaba el Instituto Juan Domingo Perón, en el barrio porteño de Recoleta, tampoco fue ajena al clima de agitación que fermenta en el peronismo y que incluye la amenaza de paros en algunos de los gremios más identificados con la titular del PJ.

Una muestra de fuerza

El encuentro en el PJ será una muestra de fuerza y de cohesión interna ante las versiones de una definición de la Corte Suprema de Justicia, que podría en las próximas horas rechazar la queja que presentaron los abogados de la ex presidenta contra la condena por corrupción. Es una decisión de alto impacto político, que supone una condena que la dejaría afuera de la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Es que Cristina Kirchner había confirmado su intención de ser candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral.

Fuentes partidarias confirmaron a Infobae que participarán del encuentro dirigentes que responden a los gobernadores, incluso de aquellos que están cerca del gobierno de Javier Milei, del massismo y de otros sectores que integran la coalición Unión por la Patria, que compitió en las últimas elecciones presidenciales. También estarán referentes del Movimiento Derecho al Futuro, que lidera Axel Kicillof.

Mario "Paco" Manrique (SMATA) Abel Furlán (UOM) y Daniel Catalano (ATE Capital) anunciaron paros si CFK es detenida

La reunión escenificará una consistencia que contrasta con las divisiones que arrastra desde hace años el Partido Justicialista, y que tiene en la provincia de Buenos Aires el principal campo de batalla. Hasta que empezaron a trascender las versiones de una condena inminente, los jefes provinciales y los intendentes permanecían entre la indiferencia y la confrontación con CFK.

Sin embargo, el PJ se mostró granítico en la defensa de la ex presidenta. Lo dejó explícito cuando votó sin disidencias el rechazo de Ficha Limpia -que implicaba negarle a CFK una candidatura nacional- tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por eso, en el Gobierno había voces que reconocían la inconveniencia de un fallo condenatorio en pleno año electoral. “Queremos ganarle en la cancha y sacarla por los votos”, reconoció a este medio una fuente calificada de la Casa Rosada.

Si bien la semana pasada trascendió que entre hoy y mañana los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti iban a decidir la situación judicial de Cristina Kirchner, en las últimas horas esa posibilidad entró en el terreno de las especulaciones y las dudas.

En el máximo tribunal quieren evitar que los tiempos de los expedientes se manejen por fuera del Palacio de Justicia.

El desafío de Cristina

El encuentro en el PJ ocurrirá después que la propia CFK, en un acto partidario en Corrientes, admitió la posibilidad de que la Corte Suprema confirme la condena y le impide participar de las próximas elecciones.

“Salió el anuncio (de su candidatura) y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Todo esto con editoriales que dicen: está acabada, acorralada... pero si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? Dale, a ver. Mirá cómo tiemblo", desafió desde Paso de los Libres.

En el acto, recordó a Perón, habló de junio como un mes fatídico para el PJ, pero redobló la apuesta: “Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, echado de los aviones. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. No se dan cuenta que, en definitiva, lo que nunca van a poder a hacer evitar que vuelva es el pueblo”.