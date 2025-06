Juan Carlos Maqueda explicó los pasos que puede seguir la Corte en la causa contra Cristina Kirchner y rechazó que pueda hablarse de “proscripción”

Juan Carlos Maqueda habló del posible fallo de la Corte en la Vialidad

El proceso judicial que involucra a Cristina Kirchner podría resolverse en la Corte Suprema antes de que la exmandataria obtenga fueros, aunque el magistrado Juan Carlos Maqueda advirtió que los tiempos de la Justicia no deben supeditarse a los calendarios políticos.

Maqueda explicó que la Corte actúa según sus propios procedimientos y que “la justicia tiene sus propios tiempos, que son para encontrar certeza en el tratamiento de una causa. No tiene nada que ver con los tiempos electorales”.

La causa contra Cristina Kirchner se encuentra en una etapa en la que la Corte Suprema debe decidir si acepta o rechaza el recurso extraordinario presentado por la defensa. La Cámara de Casación Penal condenó a CFK a la pena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Maqueda aclaró que, en función de la jurisprudencia del máximo tribunal, la Corte puede tomar o rechazar una causa dependiendo de si se trata de una “cuestión federal”, es decir, de relevancia constitucional, o si corresponde al derecho común, en este caso, penal. “La causa de Cristina Kirchner, a la cual yo no he visto desde que tiene la sentencia del Tribunal Oral en contra de Cristina Kirchner, ni mucho menos desde que ha fallado la Cámara de Casación, en principio aparece como una cuestión de la que la Corte llama de derecho común”, afirmó el exjuez en declaraciones a Radio Mitre.

El procedimiento judicial, según Maqueda, sigue un curso habitual y no presenta demoras ni aceleraciones inusuales. “Absolutamente normal. Este caso entró por lo que se denomina la mesa de entrada en tribunales, fue a la Secretaría, la Secretaría lo informó al Tribunal. El Tribunal decidió, como en todos los casos, enviarlo al procurador. El procurador mandó una propuesta que es sostener el doble de la condena que había expresado el Tribunal Oral y que también falló de la misma manera la Cámara de Casación y ahora la Corte está ante tres supuestos”, explicó Maqueda.

El exjuez Maqueda analizó la causa Vialidad que tiene la Corte. Foto: Adrián Escandar

El exjuez detalló que la Corte Suprema puede optar por tres caminos: coincidir con el procurador, lo que implicaría devolver la causa a la instancia anterior; considerar que se trata de una cuestión de hecho, prueba y derecho común, lo que habilitaría un fallo directo; o determinar que existe una cuestión federal, lo que requeriría un análisis más profundo y prolongaría los plazos. “Si hay una cuestión federal, lo que sería una cuestión constitucional, eso lleva más tiempo”, subrayó Maqueda.

En cuanto a la composición del tribunal, Maqueda aclaró que para que haya un fallo válido deben participar los tres miembros titulares actuales de la Corte Suprema. “Tienen que estar los tres votos. Si no están los tres votos, tendrían que llamar a conjueces, lógicamente. En eso se necesita unanimidad de los miembros titulares que están hoy en la corte”, precisó el exjuez.

El debate sobre la oportunidad del fallo y su posible impacto político también fue abordado durante la entrevista. Maqueda sostuvo que la Justicia no debe considerar los tiempos electorales al momento de expedirse. “Obviamente, la Justicia tiene sus propios tiempos, que son para encontrar certeza en el tratamiento de una causa. No tiene nada que ver con los tiempos electorales. Yo sé que esa es una especulación natural que se hace en la política y también en el periodismo. Y es lógico que eso se haga ahora desde la Corte Suprema de Justicia lo que privan son los tiempos para el tratamiento de la cuestión”, remarcó Maqueda.

Sobre la posibilidad de que un fallo previo a la obtención de fueros por parte de Cristina Kirchner genere un efecto político, Maqueda reconoció que “el lanzamiento anticipado de la candidatura es una especulación política y otra cosa son los tiempos de la justicia”. Añadió que la exmandataria “adelantó el tratamiento de su candidatura, generó una expectativa de tipo política y obviamente se adelantó a cualquier cosa que pueda expresar la justicia”.

Consultado sobre si el proceso judicial avanza a una velocidad adecuada, Maqueda insistió en que “está en un tratamiento normal de la Corte”. Explicó que el caso siguió el circuito habitual: “El procurador pide 12 años y la condena está a seis años para Cristina Fernández de Kirchner. Si no coincide con el procurador, hay dos opciones más. O esto es una causa de hecho, prueba y derecho común, y si dado ese caso estaría en condiciones de fallar, o de lo contrario si es una causa constitucional o lo que se llama en el lenguaje técnico una causa federal, donde eso lleva más tiempo y también ese tiempo se puede haber consumido”.

Cristina Kirchner ya fue condenada por la Cámara de Casación Penal

El exjuez también se refirió a las posibles objeciones políticas que puedan surgir tras el fallo de la Corte Suprema. “Obviamente que en la política se objeta todo”, señaló Maqueda, y agregó: “A mí no me cabe ninguna duda. Lo dijeron ustedes de que se va a hablar de proscripción y cosas por el estilo cuando esto no tiene nada que ver con una proscripción política”.

Sobre la posibilidad de que la Corte Suprema derive la causa a la Cámara de Casación para que resuelva el tema de la asociación ilícita, Maqueda explicó que “la Corte lo baja a la Cámara de Casación y le dice: ‘Resuelva lo de la asociación ilícita de acuerdo a lo que le está diciendo el procurador’ o de lo contrario tiene las otras dos opciones: una resolución de la corte rápida, que puede ser apelando al artículo 280 del Código de Procedimiento Civil, que es confirmar la sentencia, o el estudio mucho más profundo si hay causa federal”.

En relación a la percepción social sobre la efectividad de la justicia, Maqueda fue consultado sobre si un fallo tardío podría dejar la sensación de que la justicia no actúa, como ocurrió en el caso de Carlos Menem. El exjuez respondió: “No es una cuestión abstracta lo de Cristina. La Corte se va a expedir seguramente en alguno de los tres sentidos que yo le acabo de expresar, no va a haber cuestión abstracta”.

De todas formas. respecto a la posibilidad de que la exmandataria cumpla una condena efectiva, Maqueda evitó anticipar escenarios: “Eso dependerá de qué es lo que falle la corte. En eso no me puedo anticipar”.

Durante la entrevista, Radio Mitre también abordó versiones sobre supuestas presiones del gobierno para demorar el fallo de la Corte Suprema. Maqueda respondió: “Eso lo leí en su columna del diario Clarín. Y bueno, puede ser una información muy cierta esta también, lógicamente. Pero yo no tengo nada que agregar a eso”.