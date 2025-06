La agenda inmediata quiebra a los dialoguistas en el Senado y la campaña profundiza la grieta

El pleno del Senado durante una sesión realizada en febrero pasado (Gustavo Gavotti)

Tras la aprobación del proyecto que mejora las jubilaciones en Diputados y su aterrizaje en el Senado, los bloques dialoguistas dieron por confirmado el inicio de la campaña electoral en el Congreso bajo el lema “kirchnerismo o libertarios”. Es decir, una trampa que acelera a fondo la definición hacia extremos que sirven a ambos bandos e iniciativas sobre las que no prevalece el objetivo real, sino el momento justo para dar el golpe, lo cual hace aún más penosa la discusión política, con acusaciones circenses regaladas por la Cámara baja en la sesión del miércoles pasado, y un pleno de Cámara alta -calidad paupérrima- que cada vez se acerca de forma peligrosa hacia dicho escenario.

Para tener una idea de las contradicciones que ocurren en el Senado, el kirchnerismo tardó largos meses en 2024 para incorporarse a las comisiones. De hecho, sólo avanzó cuando Diputados le envió textos que acorralaban a la Casa Rosada -sin juzgar la necesidad de los mismos, según el caso-, como jubilaciones y presupuesto universitario, entre otras opciones. Por caso, el camporista Eduardo De Pedro (Buenos Aires) recién se ubicó en la presidencia de la de Educación para apurar la ley sobre las casas de estudio, luego vetada por Javier Milei.

La situación no varió mucho el corriente año: recién días atrás, el camporista fue ratificado al comando de dicho Cuerpo legislativo y agitó una discusión para sumar fotos con expositores y militantes. Aún no hay novedades de cuándo la reactivará. Lo que prevalece es la especulación y el tiempo exacto para disparar el dardo. Mientras tanto, la comunidad involucrada -justos reclamos, como el de los jubilados-, espera.

Otro episodio que dinamitó los puentes entre varias senadoras ocurrió el lunes último. En la Cámara alta existe la “Banca de la Mujer”, que involucra a todas las legisladoras del sexo femenino. La maneja la ultra cristinista María Eugenia Duré, quien citó a diferentes colectivos -no a una reunión formal de esa comisión, aunque el convite se realizó en el bloque del Frente de Todos- en la previa de la marcha del miércoles pasado por los 10 años de “Ni una Menos”. Estallaron en furia desde otras bancadas.

La legisladora cristinista María Duré -en el medio de la primera fila- cuando se la votó como titular de la comisión "Banca de la Mujer". Fue el 21 de mayo pasado, casi tres meses después del inicio de sesiones ordinarias en el Congreso (Prensa Senado)

“Es lo que siempre hicieron, no me extraña. La diferencia es que ahora ni siquiera te avisan. Entonces, si te sumás a ellas, sos feminista; si no, sos ‘machirula’. Parece que aún no entendieron que se acabó la idea de ser dueñas de todo. Ni hablar cuando tuvieron que dar la cara ante atrocidades ocurridas en el Gobierno anterior y se escondieron”, señaló una experimentada senadora a Infobae.

Desde otro bloque aseguraron: “Reventaron a muchos jubilados con la delirante fórmula que festejaba Alberto Fernández. Hasta la del macrismo de las piedras resultó ser mucho mejor, con el diario del lunes. Se ve que perder con ellos un 20% no fue magia. Y así con otros temas. El problema es que, las que quedamos en el medio vamos a tener que elegir y eso nos parte”.

En el oficialismo enviaron cariños por igual al kirchnerismo y dialoguistas. “Lo bueno de todo esto es que muchos que se hacen amigos del Presidente Milei van a volver a fallarle y se desprenderán muchas máscaras. A nosotros no nos preocupa. Nadie es perfecto y todos tenemos errores, la gran diferencia con nosotros es que se pueden avalar o denostar las medidas, pero lo que decimos, lo hacemos. Y la gente no come más vidrio”, deslizaron a este medio.

La situación además ratifica lo comentado, al menos, desde hace un año: La Libertad Avanza cree funcionar a la perfección cuando más agitadas encuentra las aguas. Lo que aún no comprendió la oposición -hay sectores que ni siquiera hicieron una autocrítica- es la visión del Gobierno y sus supuestos estrategas: es por todo y contra todos, sin medir las consecuencias. “Para construir, primero hay que demoler”, rezan soldados oficialistas como mandamiento. Es por ello que celebran todos los movimientos del kirchnerismo.

En el medio de la trifulca aparecen jubilados, médicos, infancias y millones de trabajadores -en blanco y no registrados- que miran de reojo la verdadera compulsa: quién es el titiritero de la semana. Así se inicia la campaña electoral, con curiosas temáticas sobre las que pocos hablan y, de repente, desaparecen de la agenda para dormir en galaxias poco conocidas. Es ahí donde se encuentran los puntos de unión entre los peleadísimos extremos. El mes que viene, los senadores cobrarán más de $9,5 millones en bruto.