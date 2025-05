La Libertad Avanza y el PRO se acusan de sabotear Ficha Limpia: recrudece la tensión a una semana de las elecciones en CABA

RS Fotos

Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut todavía no explicaron por qué finalmente votaron en contra del proyecto de Ficha Limpia, pero esa decisión fue central para que se cayera la iniciativa y no se pueda tratar hasta 2026. Esto dejó un tendal de dudas sobre qué desembocó en que no votaran positivamente, ya que en la reunión de labor parlamentaria habían anunciado una postura totalmente distinta ante sus pares. Durante las horas posteriores, La Libertad Avanza y el PRO terminaron acusándose mutuamente de haber saboteado la votación, configurando un nuevo choque a pocos días de las elecciones porteñas.

Pese a que se la veía optimista previo a la votación, la diputada nacional y candidata a legisladora porteña por el PRO, Silvia Lospennato, se enteró en un estudio de televisión que la iniciativa que había impulsado se había caído. A los pocos minutos, sugirió (sin decirlo explícitamente) que el Gobierno había hecho gestiones para que no estuvieran los números. “Me parece que hay gente que entiende que es necesario que haya una Cristina Kirchner en la cancha”.

Se trata de algo que refleja el clima que impera en el PRO. En los hechos, cuando Ficha Limpia se había tratado en Diputados el año pasado, LLA no había hecho gestiones para que se aprobara y solo se limitó a votar a favor. Consideraban que los amarillos debían ser los que consiguieran todas las adhesiones.

En ese entonces, el núcleo libertario decía no estar de acuerdo con la iniciativa. Los tuiteros más cercanos al Presidente y al asesor presidencial Santiago Caputo afirmaban que si existiera esa ley en Estados Unidos “Trump no hubiese podido competir, porque los demócratas lo condenaron con una causa inventada”. A fin de año, el Presidente decidió redactar una nueva versión junto al ministro Luis Petri y el abogado Alejandro Fargossi, la cual obtuvo media sanción en Diputados.

Karina Milei festejaba la aprobación de Ficha Limpia en Diputados en febrero de 2025. (Créditos: Jaime Olivos)

Milei afirmó durante una entrevista el martes por la noche que quería que saliera Ficha Limpia, pero que no quería que vaya al recinto y se caiga. “Tengamos cuidado”, alertaba. Horas antes, en un influyente sector de la Casa Rosada le habían dicho que era posible que no dieran los números. Decían que había cinco senadores provinciales que estaban diciendo que sí, pero que podrían votar en contra. “El PRO no los está teniendo en cuenta y quieren bajar a sesionar igual”. Instantes después, el jefe de bloque de los libertarios en el Senado, Ezequiel Atauche, había entrado a Balcarce 50 para asegurar que había hablado con todos los senadores y que los votos estaban. Algunos libertarios seguían incrédulos y decían que lo mejor era posponer la sesión.

Una vez consumado el rechazo, la cuenta institucional de La Libertad Avanza no ahorró críticas. En un tuit marcaron que “mientras el kirchnerismo operaba para garantizar la impunidad de sus jefes, un sector del PRO operaba apresurado para intentar anotarse una victoria política antes de la elección”.

El martes, Infobae había dicho que si el resultado era negativo, uno de los principales apuntados iba a ser el partido amarillo.

Así fue la reacción en vivo de Silvia Lospennato al rechazo del Senado al proyecto de Ficha Limpia

Desde el PRO afirman lo opuesto. “Dos más dos es cuatro. Está clarísimo que los mismos senadores [Arce y Rojas Decut] que le votaron absolutamente todo en el pasado ayudaron a que se cayera. Nunca quisieron que saliera esta ley. Quieren polarizar con el kirchnerismo, pero además seguir hablando por lo bajo”, decía una fuente inobjetable del espacio que fundó Mauricio Macri.

En el Gobierno usan como salvoconducto que les pidieron a los senadores que firmen, horas antes de la votación, un compromiso de que apoyarían la votación; así estaban seguros al momento de bajar al pleno senatorial.

Desde varios sectores se negaron, tal y como se conoció públicamente. Atauche les pidió que vayan a Casa Rosada a firmar y sacarse una foto en Casa Rosada. “Yo de piola debería haber salido a cruzarlos. Pero confié en que iban a cumplir”, le escucharon decir al mismo legislador horas después de la votación. En el bloque libertario dicen estar “ciegos por ahora” y señalam: “Sólo especulamos (sobre) quiénes fueron los beneficiados de esto”. Antes de la votación, el libertario tenía las directivas de Casa Rosada para ser el único que hable después de la victoria.

Incluso, a este medio le consta que ya había todo un dispositivo de comunicados y líneas preparadas para cuando se aprobara la iniciativa. La línea rectora iba a ser que “los corruptos” tenían “menos privilegios que ayer” y “más que mañana”. No sucedió.

Lo cierto es que, a minutos de la votación, en el Senado era prácticamente una certeza de que el proyecto se aprobaría y los misioneros cambiaron la decisión durante el transcurso de la votación. Al pertenecer del Frente Renovador para la Concordia, su jefe político es el legislador provincial y exgobernador Carlos Rovira. De haber existido un diálogo para torcer voluntades, debió darse en ese ámbito.

Apertura 143 Asamblea Legislativa - Congreso de la Nacion - Ezequiel Atauche (Gustavo Gavotti)

En la Casa Rosada hacen caso omiso a las acusaciones del PRO y de otros sectores políticos. “Claro que esto nos perjudica más que a cualquier otro espacio porque pone la sospecha sobre nosotros”, reconoció una fuente con poder en esos pasillos.

“Cuando un gobierno quiere una ley y va al recinto es para ganar. Acá y en Marte. Perder, salir a coro en redes llorando transparencia y echarle la culpa a dos votos alquilados, es obviamente un pacto de mutua conveniencia”, acusó, por su parte, Laura Alonso, vocera de Jorge Macri y candidata a legisladora porteña.

El tema no estuvo exento de ser llevado al terreno de las elecciones porteñas. La cuenta institucional del PRO en la Ciudad tuiteó un video de Lospennato -minutos después de enterarse de que se había caído la ley- con la consigna: “Una vez más quedó claro quiénes nos enfrentamos realmente al kirchnerismo y quiénes sólo simularon”. En tanto, desde LLA CABA tomaron la votación de ayer para volver con su polarización con el kirchnerismo. “La casta política volvió a elegir la impunidad. El país se disputa entre dos modelos: kirchnerismo o libertad”.

La cuestión seguramente sea abordada en público por Milei, que hoy tiene una agenda hiperactiva. Al mediodía cerrará el Latam Economic Forum, por la tarde estará inaugurando un local partidario en el barrio porteño de Belgrano junto a su candidato Manuel Adorni, con quien visitará a las 20 horas en el canal de streaming Carajo para estar en La Misa, el programa del “Gordo Dan”.