Ficha Limpia: la trastienda de una noche que terminó con un giro sorpresivo desde Misiones e hizo caer la ley por un voto

Los legisladores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Prensa Senado)

Los senadores renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut tienen una forma respetuosa de evitar el adelantamiento de sus posiciones en cada ley ante la consulta de los medios acreditados en el Congreso, bajo el lema “después de la sesión, hablamos”. Esta noche, los misioneros “dialoguistas” fueron los protagonistas indiscutidos, junto al opositor Frente de Todos, de haber reventado la ley de Ficha Limpia, que modificaba las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner.

El traspié no depositó la mayoría de las miradas hacia la beneficiada ex presidenta, sino en el papel de las últimas horas de la propia Casa Rosada, que emitió un comunicado exprés para criticar el rechazo de la ley. Anoche, la mayoría de las bancadas en la Cámara alta no dudaron en apuntar al Gobierno por lo ocurrido. “Nos atosigaron con llamados para presionar”, confió una bancada a Infobae. “Como te dije ayer, siempre hay que dudar de los aliados provinciales. Son los más aceitosos y proclives a picardías”, deslizaron desde otro espacio a este medio.

Tras el rechazo del proyecto, el presidente Javier Milei expresó su descontento con el resultado de la votación a través de un breve mensaje. “Lamentable. Fin”, escribió en sus redes sociales. Luego, desde la Oficina del Presidente ampliaron esa postura. “Javier G. Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar”, señala el texto difundido.

Lo cierto es que los misioneros renovadores acompañaron Ficha Limpia en Diputados y, pese a las dudas iniciales en el Senado, ambos siempre ratificaron, a cualquier oficialista o dialoguista que les consultaba, su apoyo a la iniciativa en cuestión. En el recinto, hicieron todo lo contrario. “Les pregunté si estaban ok hace un rato y me respondieron que sí”, manifestó una legisladora. “Siempre actuamos en equipo”, aseveró Rojas Decut días atrás en una radio local. Y agregó: “Creemos que Ficha Limpia tiene que salir, la sociedad lo demanda”. En resumen, un cúmulo de contradicciones y mentiras.

Al margen de las constantes llamadas desde la Casa Rosada para depositar una nube gris a la jornada, en el oficialismo llamó la atención, previo a la sesión, la aparición de un dictamen de minoría del kirchnerismo, que marcaba una potencial jugada para abrir una discusión en particular del texto para devolverlo, en segunda revisión, a Diputados.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel (RS Fotos)

Por ese motivo es que tanto la peronista disidente y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo -miembro informante-, y su colega de bancada Juan Carlos Romero estaban preparados, para el momento de la definición, ir a una votación única en general y particular, para evitar tropelías. Todos pensaban en ese momento que la ley salía. Esa moción se quiso votar por medios electrónicos y al final fue a mano alzada, quizá un error con la película vista de nuevo.

Como la ley era de corte electoral, precisaba una mayoría absoluta de 37 votos. Es decir, ni siquiera podía ser desempatada por la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. El resultado fue 36 a favor y 35 en contra, y el tratamiento quedó en la nada -en medio de aplausos kirchneristas-, tras años de batalla en el Congreso.

Arce es un médico que fue vicegobernador de Misiones y con Rojas tributan sin chistar ante el mandamás provincial, Carlos Rovira. El senador tomó relevancia en febrero pasado, cuando Infobae contó que contrató a una modelo el 17 de enero y pidió darla de baja a las dos semanas, al enterarse de las consultas de este medio.

“Dio frutos el acuerdo entre el gobierno de Misiones y el Ejecutivo nacional, que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales, que lleva una candidata libertaria en la lista”, denunció Vigo una vez finalizada la sesión.