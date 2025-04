Andrés Malamud analizó en clave política las elecciones en Ciudad de Buenos Aires: “Si Macri pierde, el color amarillo desaparece”

Jorge Macri, Silvia Lospennato, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri: el futuro del PRO depende de las elecciones de mayo, dice Malamud

El futuro del macrismo tal como se lo conoce se define el próximo 18 de mayo. Ese día se celebrarán las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un resultado adverso para el partido que gobierna el territorio porteño desde 2007 podría cambiarlo todo. Eso es lo que interpreta el politólogo Andrés Malamud, quien consideró que Mauricio Macri, fundador y presidente del PRO podría perder el capital político si no tiene éxito en esos comicios.

Es que, el analista nacido en Olavarría, entiende que una derrota en el distrito donde Macri inició su carrera política provocaría un éxodo masivo de dirigentes hacia el nuevo espacio de la derecha, que es La Libertad Avanza.

Por eso, Malamud interpreta que la elección es menos importante para los hermanos Javier y Karina Milei, que llevan al vocero Manuel Adorni como primer candidato a legislador porteño, que para Mauricio Macri, que puso a Silvina Lospenatto en lo más alto de la lista.

“Para ellos (los Milei) es muy importante ganarle a Macri en la Ciudad peror si no ganan, no pasa nada; porque el que está jugándose todo es Macri, no los Milei”, explicó en una entrevista concedida este sábado por la mañana a CNN radio.

“Si Macri pierde, el color amarillo desaparece”, arriesgó Malamud, y fue más allá, al afirmar que “ya está desapareciendo”. En ese sentido, detalló que “en Chubut y en Entre Ríos, siguen amarillos pero violáceos”, respecto de los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio respectivamente.

“En provincia de Buenos Aires todos los días pierden un intendente. Se les fue Diego Valenzuela, (Guillermo) Montenegro en Mar del Plata es más mileísta que macrista. (Diego) Santilli sin dudas ya no es colorado, es violeta. Milei está seduciendo incluso a intendentes peronistas”, analizó.

El presidente de Argentina, Javier Milei (c), salud al expresidente Mauricio Macri (d), en una fotografía de archivo. EFE/ Demian Alday Estevez

Malamud cree que los comicios desdoblados correrán por un carril independiente del destino nacional que pueda tener La Libertad Avanza pero sí podrían ser trascendentales para los sectores de la oposición.

“Las elecciones en las dos Buenos Aires no determinan el resultado nacional. Determinan el equilibrio al interior de cada coalición o cada espacios”, explicó, y amplió: “En Capital es la primaria de la derecha y en la PBA es la primaria de la izquierda, entre el kirchnerismo original y el kirchnerismo sucesorio. Los demás la miran de afuera. Los peronistas no k, los radicales, incluso los del PRO que no son macristas porque los gobernadores Frigerio y Torres no participan (miran de afuera)”.

Para argumentar esta posición, el politólogo, anclado hace años en Portugal, recordó que “las elecciones en que Milei ganó la presidencia salió tercero en las dos Buenos Aires, en Capital y en Provincia, en la primera vuelta”.

“Le ganaron el PRO y el peronismo, y no importó porque Milei arrasó en el interior”, comentó. Malamud reveló que según su información sobre últimas encuestas, “hasta el mes pasado estaba punteando en 20 provincias” aunque aclaró que “por supuesto ninguna era las dos Buenos Aires”.

Andrés Malamud considera que Milei "saltó la grieta"

“Milei es un fenómeno porque le pasa por encima a la grieta. Ganó en el país al que no mirábamos. O mejor dicho, lo mirábamos y lo vimos mal porque mirábamos las elecciones provinciales como si tuvieran proyección nacional”, dijo respecto de las elecciones de 2023.

Y las comparó con las legislativas de octubre: “Es la apuesta que hacen este año. Lo que a los libertarios les importa es ganar en octubre. No están apostando a los gobiernos provinciales, están apostando a la nacional”.

“La salida del cepo fue exitosa”

Malamud también opinó sobre la salida del cepo anunciada días atrás por el Gobierno. "Fue exitosa", analizó aunque amplió el debate. “La discusión es cómo se llegó. El gobierno lo que dice es que estuvo siempre planeado, que es la tercera etapa de un plan que fue un mecanismo de relojería desde el inicio. Observadores independientes, economistas y periodistas, sugieren que pudo haber ocurrido otra cosa, que se agotaron las etapas anteriores y el gobierno pragmáticamente fue pasando de etapa”, comentó.

En ese sentido, planteó que entonces “la discusión es entre plan y pragmatismo y sorprendentemente el gobierno libertario defienden la idea de plan. Dicen que está todo planificado centralmente desde el Estado desde el principio”.

Por eso, como politólogo, Malamud consideró que “estamos viviendo una paradoja maravillosa. El resultado es el mismo. Del cepo salimos por ahora con éxito. La cuestión es si son los mercados y los privados los que están impulsando la economía o es la planificación centralizada”.