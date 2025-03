Carolina Papaleo y Ricardo Caruso Lombardi, dos de las sorpresas del cierre de listas porteño

Carolina Papaleo y Ricardo Caruso Lombardi, dos de los candidatos en la próxima contienda electoral de la ciudad.

El cierre de listas y alianzas para las próximas elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejó un montón de sorpresas. Dos de ellas son las candidaturas a legisladores de la actriz y politóloga, Carolina Papaleo; y del exdirector técnico y periodista deportivo, Ricardo Caruso Lombardi. Ambos estuvieron en Infobae en Vivo en su emisión matutina, que contó con la conducción de Gonzalo Sánchez, Tati Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Al inicio, Papaleo, quien representará la lista Justa, Libre y Soberana -encabezada por el exjefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina-, contó cómo surgió la idea de sumarse a la contienda electoral: “Tuvimos charlas con Abal Medina. Ya venía diciendo que quería jugar y fue Abal aquel a quién le llegó mi nombre”.

En su análisis del panorama político, la actriz no escatimó en críticas hacia Javier Milei y su ascenso: “Lo veo a Milei preso de su propia trampa. Las últimas elecciones denotaron que las encuestas saltaron por los aires. Su propuesta fue una aceptación del electorado por una cuestión de no a la casta, no al status quo, no a los elefantes; que vayamos por algo moderno y rompamos todo”.

Sin embargo, advirtió que detrás de esa retórica disruptiva “lo que está discutiendo Milei es una cuestión de poder” y planteó una pregunta contundente: “¿Dónde queda el ciudadano de a pie?”. Para Papaleo, el núcleo del problema es: “La política está discutiendo la política y el ciudadano de a pie no interesa en lo absoluto”.

Respecto a la fragmentación del peronismo en el distrito porteño, la candidata fue clara: “Si esto fuera una guerra, son daños colaterales. Son cosas que ocurren diariamente en una elección”.

A su vez, diferenció y comparó lo que ocurre en el campo opositor con lo que sucede en el oficialismo nacional: “Acá no, son dos fuerzas políticas, que una absorbió a la otra. Ahora la chiquita —La Libertad Avanza— se comió a la grande —PRO—. (Mauricio) Macri, sin el radicalismo, el PRO se está convirtiendo, o posiblemente se convierta, en un partido vecinal de la ciudad; y vuelve al origen”.

“Lo mismo está pasando acá, si Milei no iba a los brazos de Macri a abrazarse y a pedir ayuda en el último tramo, el resultado habría sido otro”, señaló, en referencia al apoyo que le brindó el expresidente de la Nación al actual mandatario, en las últimas elecciones presidenciales.

Sobre su ausencia en la lista del candidato Leandro Santoro, Papaleo descartó diferencias sustanciales: “No sé si pensamos distinto, creo que no se dio. Es una elección a legisladores, si se sigue discutiendo eso, si discutimos el espacio, no me interesa nada de hablar por qué no se dio. Hay que mirar para adelante”.

La entrevista completa a Carolina Papaleo

Entrevista a Carolina Papaleo - Infobae en Vivo

Caruso Lombardi, de la cancha a una banca en la Ciudad

Ricardo Caruso Lombardi hablo sobre su inclusion y objetivos en la politica.

Por su parte, Ricardo Caruso Lombardi, exdirector técnico de fútbol, periodista deportivo y también candidato a legislador porteño, reivindicó su cercanía con la gente: “Yo ando por todos lados, me vas a ver en el bar de la esquina, sé el precio de la fruta y voy al supermercado”.

En Infobae en Vivo, el extécnico se mostró entusiasmado con su nueva etapa en política, y destacó que su experiencia con “la calle” es una de sus principales fortalezas. “Soy simple y la gente necesita que vos hables simple”, afirmó.

Además, relató cómo surgió la posibilidad de encabezar la lista del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), espacio encabezado por el diputado, Oscar Zago: “Nos encontrábamos en alguna cena porque somos parte de un grupo de amigos que salimos a comer a veces. Se dio que se estaban cerrando alianzas, pidió un lugar y creo que le ofrecieron el octavo puesto“.

"Él nunca me nombró y dijo que, si no le daban el segundo o tercer puesto, se largaba solo. Ahí me llama por teléfono y me dijo que le gustaba la idea de mandarme primero en la lista porque ya tiene dos legisladores. Y aparte porque él vio algo en mí, la gente me conoce”, agregó.

Las declaraciones de Caruso Lombardi concuerdan con la última presentación de Zago, que indicó: “Nosotros nos fuimos de la alianza (con el PRO) porque no estábamos obteniendo lo que ya se había conversado los primeros días de la semana, lo que habíamos firmado en una alianza”.

En tanto, Caruso explicó por qué cree que puede aportar valor como legislador: “Yo creo que puedo ayudar. La gente grande me pide que no cambie porque digo lo que ellos quieren decir y no tienen cómo y eso me impactó. Veo mucho cariño en la gente grande para conmigo”.

Sobre su trabajo legislativo, aseguro que cuenta con ideas propias, pero que se apoyará en su equpo. Y afirmó: “En el fútbol estuve trabajando con muchos políticos que fueron presidentes míos. Yo miro y no opino, y aprendo”.

También remarcó su vínculo con la realidad cotidiana de los porteños y recordó sus múltiples trabajos antes de dedicarse al fútbol profesional, cuando, a la edad de 17 años, comenzó a vender palanganas, fuentones y baldes. Y confirmó que, junto a su rol como vendedor, también contaba con cinco trabajos a la vez: “Hacía letreros luminosos, era herrero, tuve boliche bailable, dirigía primera división o jugaba”.

Caruso Lombardi recordó sus inicios como trabajador y destacó su aprendizaje personal, para adentrarse en la política.

De cara a la campaña, lanzó una crítica a los medios de comunicación que sólo muestran a los mismos candidatos: “Veo algunos canales de televisión donde ponen seis caras y dicen que esos seis van a ganar. Son Boca, River, Independiente, San Lorenzo… ¿y el resto no juega?”.

Consultado sobre declaraciones recientes de Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que “en la Ciudad hay olor a pis”, Caruso respondió: “El olor a pis está en los baños de la estación, en algunas canchas que son un desastre. Pero la frase no tiene nada que ver, porque tenés un montón de cosas para solucionar acá”. Y estableció que, así como hay críticas a la gestión actual de gobierno, también “hubo abiertos”.

Caruso también habló sobre su estilo personal: “Soy peleador y me gusta competir. Me gusta ganarle a todos los equipos grandes y pelear un descenso”.

Y denunció que fue proscrito en el ambiente del fútbol por sus críticas a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): “Tapia no me deja dirigir porque estoy en contra de todo lo que hacen. No me gusta el VAR, no me gustan los árbitros, no me gustan los descensos, no me gustan los campeonatos y como lo digo, les molesta. Él me bajo de doce equipos y lo sé por los presidentes. Manejan todo y por eso no hablan”.

Finalmente, Caruso Lombardi expresó su rechazo a los dichos del legislador y candidato, Ramiro Marra: “Cuando voy a mi programa, me pone muy mal ver a hombres y mujeres tirados en Constitución. Me asusta y a veces tengo que tener cuidado porque te cruzan totalmente deteriorados. No los tenés que sacar, los tenés que integrar. Esto es como urbanizar las villas, tenés que darles agua y un centro de salud donde atenderlos. No podés hacer lo que querés. Acá no pasa por un partido, sino por ayudar a la gente”.

La entrevista completa a Ricardo Caruso Lombardi

Ricardo Caruso Lombardi hablo de politica en Infobae en Vivo