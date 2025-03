Los piqueteros realizarán un acto en la CGT y lanzarán un plan de lucha junto a los gremios contra el Gobierno: movilizaciones masivas y rechazo al FMI

La UTEP realiza su primer Congreso Nacional del año junto a gremialistas como Héctor Daer en la CGT. Estará presentes, entre otros, Emilio Pérsico y Juan Grabois

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) llevará a cabo este jueves 13 de marzo su Primer Congreso Nacional en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la Ciudad de Buenos Aires.

El evento reunirá a 400 congresales provenientes de todo el país y tendrá como objetivo central debatir y aprobar un plan de acción para enfrentar lo que la organización considera un plan de “ajuste económico y de saqueo” impulsado por el gobierno de Javier Milei. Además, se discutirá la incorporación formal de la UTEP a la CGT, un paso clave para consolidar su representación dentro del movimiento obrero.

El cónclave, del cual participará Héctor Daer, integrante del triunvirato de la principal central obrera del país, tendrá una fuerte mensaje discursivo y simbólico contra la administración de La Libertad Avanza, y cerrará a las 17.30 en el histórico Salón Felipe Vallese.

Ayer, varias de las organizaciones que integran el espacio de la economía popular, como el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie participaron de la marcha en apoyo al reclamo que todos los miércoles realizan los jubilados, a la que se sumaron organizaciones de izquierda y barrabravas.

La marcha, que se realizó en las inmediaciones del Congreso, terminó con graves incidentes; según el reporte oficial, hubo 124 personas detenidas y 46 heridos —26 son efectivos policiales—, uno de ellos hospitalizado, jubilados agredidos por las fuerzas federales. En tanto, el fotógrafo Pablo Grillo resultó herido de gravedad por una cápsula de gas lacrimógeno que le impactó en la cabeza y permanece internado en terapia intensiva tras ser operado.

Según pudo saber este medio, los incidentes de ayer serán abordados en el Congreso de hoy, que coincide con el 12° aniversario de la asunción del Papa Francisco, una figura que los movimientos sociales reivindican por su defensa de los sectores más vulnerables y su visión de un “nuevo humanismo”.

El santo padre, que se encuentra internado en el hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero por una neumonía bilateral, impulsa desde su ministerio la misma agenda que las organizaciones que hoy definirán las medidas de protesta contra la administración de La Libertad Avanza: la “ley de las tres T”, Tierra, Techo y Trabajo.

La UTEP y la CGT ya realizaron movilizaciones de manera conjunta contra las políticas del Gobierno de La Libertad Avanza (Fuente)

Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, le anticipó a este medio algunas de las medidas a considerar: “Podemos destacar el acompañamiento de la UTEP a las movilizaciones de los jubilados todos los miércoles en el Congreso y la organización de una masiva movilización al Congreso para rechazar y repudiar el acuerdo con el FMI, que busca consolidar una política de miseria planificada que nos esta llevando a un genocidio social en la Argentina. Lógicamente, también sostener una presencia importante como UTEP en la marcha del 24 de marzo y del 1 de Mayo.”

Uno de los principales desafíos de los dirigentes sociales y políticos es revertir la fuerte desmovilización por la que atraviesan las convocatorias que realiza la UTEP, al igual que las organizaciones de izquierda. Hay quienes opinan que se debe al temor que infunden los operativos de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, como el del último martes. Otros creen que votantes peronistas que viven en barrios postergados y que sufragaron por La Libertad Avanza, defraudados con las políticas de los últimos gobiernos kirchneristas, aún lo siguen respaldando, en parte, por la baja en la inflación.

Desde la Casa Rosada interpretan que la deserción de las columnas se debe a que desde el Ministerio de Capital Humano les quitaron poder a los dirigentes sociales y piqueteros, por las políticas de “desintermediación en los alimentos y planes sociales” que antes administraban organizaciones que integran la UTEP y el Bloque Nacional Piquetero. También por el protocolo antipiquetes que aplica el Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Nuestra tarea principal es pelear para que la agenda de Tierra, Techo y Trabajo sea una realidad para todos y todas. Por esto articulamos desde nuestro nacimiento con el movimiento obrero organizado y tenemos como objetivo ser parte de la CGT para seguir fortaleciendo la herramienta, la representación del sector y avanzar desde una perspectiva integral de los trabajadores para reconstruir la nación. Así que más allá de las formalidades, lo importante es avanzar en este proceso”, explicó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

En diálogo con Infobae, agregó: “Muchas personas que acompañaron a Milei ya le picaron el boleto porque lo que se vive en la vida cotidiana no tiene nada que ver con lo que dice el Presidente. La realidad en los barrios populares, con la situación económica general que golpea principalmente a nuestros jubilados y nuestro pueblo pobre, implica que la gente no puede pagar el alquiler, que tiene los salarios congelados, que cuando va a comprar al supermercado o al almacén del barrio ve que los precios no han bajado”, interpretó.

Organizaciones de la UTEP participaron de la marcha de los jubilados de ayer apoyada por barrabravas que terminó en represión y casi 50 heridos, entre ellos un fotógrafo que está en terapia intensiva Crédito: Gustavo Molfino

Unidad con la CGT y rechazo al ajuste económico

Entre los temas principales que se tratarán en el Congreso destaca el fortalecimiento de los lazos con la CGT y la organización sindical por ramas de actividad. En ese contexto, Gramajo adelantó hoy que se discutirá un plan de lucha que incluirá movilizaciones en defensa de los jubilados, jornadas multisectoriales contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y acciones para garantizar el acceso a alimentos en los sectores más vulnerables”.

La UTEP busca consolidar su integración a la CGT, un proceso que cuenta con el respaldo de referentes sindicales como Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), quienes estarán presentes en el acto de cierre. Sin embargo, enfrenta resistencia de sectores tradicionales del sindicalismo, que argumentan que los trabajadores informales no cumplen con los requisitos legales para formar parte de la central obrera.

Fundada en 2019, la UTEP representa a trabajadores informales, monotributistas y autónomos, sectores históricamente excluidos de los sindicatos tradicionales. Aunque obtuvo la “personería social” en 2021, aún no cuenta con la “personería gremial plena”, lo que limita su capacidad de negociación colectiva.

Tras el cambio de gobierno de Alberto Fernández por el de Javier Milei, la UTEP, como organización gremial de los trabajadores informales, se propuso poner su foco en el armado de ramas: de cartoneros, de la construcción, de trabajadores de la vía pública, de trabajadores socio-comunitarios. Pero la ofensiva oficial contra estas estructuras, la ha puesto en crisis: todas sus actividades, tanto las productivas como las socio-comunitarias, fueron golpeadas por lo que denominaron “la motosierra libertaria contra las políticas públicas para el sector, la apertura de las importaciones, la represión a los reclamos callejeros y la criminalización de sus principales dirigentes”.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, destacó el carácter innovador de la UTEP y confirmó que asistirá al Congreso Nacional de la UTEP pero “como uno más”. En diálogo con este medio el referente de Argentina Humana opinó: “Estoy de prestado en la política pero voy a estar en el Congreso como uno más. Soy parte de esa historia desde la fundación pero que ahora tiene otro rol; muy orgulloso de haber promovido la UTEP junto a otros compañeros, y muy orgulloso de haber logrado lo que casi ningún sindicato logró: un recambio generacional absoluto a partir de elecciones nacionales directas de todo el secretariado que tiene un promedio de edad que no supera los 40 años”.

Juan Grabois rezando en el hospital Gemelli dónde está internado el Papa Francisco ."Estoy de prestado en la política pero voy a estar en el Congreso como uno más. Soy parte de esa historia de la UTEP desde la fundación" (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Medidas de lucha y movilización contra el FMI

Uno de los puntos centrales del congreso será la aprobación de un plan de lucha para 2025. Según adelantó la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, las medidas incluirán movilizaciones permanentes en defensa de los jubilados, protestas contra el endeudamiento con el FMI y una masiva marcha al Congreso para rechazar lo que califican como una “política de miseria planificada”.

La UTEP denuncia que las políticas económicas del gobierno de Javier Milei han agravado la situación en los barrios más pobres. Según explicó la secretaria adjunta de la organización, Norma Morales, el aumento de la inflación, los precios de los alimentos y la falta de acceso a servicios básicos han profundizado la crisis social.

“Vamos a continuar con la batalla judicial por los alimentos y realizar acciones en la calle vinculadas a la pelea por la comida”, señaló Morales. Además, destacó que el congreso será una oportunidad para abordar los planteos de los congresales de distintas provincias y coordinar acciones gremiales en los territorios más afectados.

Grabois y la UTEP denunciaron que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, retiene alimentos y útiles escolares en sus depósitos sin repartir a los sectores más postergados. El juez federal Julián Ercolini le dio un plazo de 72 horas a la funcionaria para que revele si hay comida almacenada y, en caso de haber sido repartida a quién se distribuyó y la “trazabilidad de los alimentos”.

La organización también expresó su preocupación por el avance del narcotráfico en los barrios populares, una problemática que, según sus dirigentes, se ha exacerbado debido a la falta de políticas públicas y al desfinanciamiento de programas sociales.

Los secretarios generales Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros) participarán del cierre del Congreso Nacional de la UTEP junto a Alejandro Gramajo (Fuente)

Un acto con amplio respaldo político y sindical

El acto de cierre del congreso, previsto para las 17:30 en el Salón Felipe Vallese de la CGT, contará con la presencia de destacados referentes sindicales, sociales y políticos. Entre los asistentes confirmados se encuentran Héctor Daer, secretario general del gremio de Sanidad y la Mesa Ejecutivo de UTEP integrada por “Peluca” Gramajo; Johana Duarte, secretaria gremial; Norma Morales, Secretaria adjunta); Ramiro Vasco Berdesegar, secretario Adjunto; Dina Sánchez, secretaria adjunta y Nicolás Caropresi, integrante de la comisión directiva de la UTEP.

También asistirán Juan Grabois; el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico; Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie y funcionario de Axel Kicillof; el también funcionario del gobernador de la provincia de Buenos Aires Gildo Onorato y dirigente del Movimiento Evita; y, entre otros, la intendenta de Moreno Mariel Fernández (Movimiento Evita) y su pareja Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y referente del Movimiento Misioneros de Francisco.

El evento también contará con la participación de organismos de derechos humanos, movimientos feministas y organizaciones estudiantiles, un hecho que, según resaltan los organizadores, “refleja el carácter multisectorial de la UTEP y su compromiso con una agenda integral de derechos”.

La UTEP vota su plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei

El Primer Congreso Nacional de la UTEP de 2025 marca un punto de inflexión en la estrategia de la organización. En un contexto de creciente conflictividad social y económica, la UTEP busca consolidarse como un actor clave en la defensa de los trabajadores de la economía popular y en la construcción de un movimiento obrero más inclusivo.

“Vamos a seguir confrontando con este gobierno. Si aprueban el nuevo acuerdo con el FMI, habrá una gran demostración de bronca popular en las calles”, advirtió Gramajo, anticipando un año de intensas movilizaciones y disputas políticas.

Con su mirada puesta en la unidad del campo popular y en la lucha por una Argentina más justa, la UTEP reafirma su compromiso con “la agenda de Tierra, Techo y Trabajo, un lema que sintetiza su visión de un país donde todos los trabajadores tengan derechos y oportunidades”.