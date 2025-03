Círculo rojo: la encuesta que analiza el sistema político, Massa multifacético, remodelaciones de García-Mansilla y Wolff en las playas de La Florida

Cristina Kirchner, entre Jorge Capitanich y Axel Kicillof

Hay una encuesta dando vueltas que el círculo rojo político empezó a consumir y analizar en estas horas con dedicación porque podría empezar a dilucidar un cambio de tendencia, aunque aún muy reciente. Se terminó de procesar hacia fines de esta semana, es una empresa que suele medir para varios privados, a pesar de que trabaja para clientes del sector público, y ya le llegó a gobernadores, intendentes, legisladores y empresarios. Y la conclusión es que Javier Milei registró su peor medición desde que asumió la Presidencia, según los especialistas de ese sondeo, como consecuencia de la polémica en torno a la fallida promoción de $LIBRA y algunas señales de alerta en el escenario económico.

Según el estudio, la imagen positiva del presidente cayó en unos 8 puntos mientras que la negativa subió en 7, y en tiempos cruciales en torno a supuestos acuerdos, o no acuerdos, entre La Libertad Avanza y el PRO, la polémica por $LIBRA impactó en el votante de “Juntos por el Cambio”, que ve con preocupación la interna entre ambos espacios frente a la “amenaza latente del kirchnerismo”.

Es un tema de preocupación para el Gobierno, pero también para el PRO: según la encuesta, Mauricio Macri no logra capitalizar el momento de tal vez mayor zozobra de Milei. La imagen positiva del ex presidente también cayó ligeramente, y su negativa trepó hasta los 60 puntos.

Mauricio Macri

Movimientos en el PJ. En ese contexto, Cristina Kirchner espera. Aprovechó el último fin de semana largo para viajar hacia el sur y analizar desde El Calafate sus próximos movimientos y los del peronismo, en particular en la provincia de Buenos Aires, donde se esperan para estas semanas definiciones vinculadas al calendario electoral de ese distrito y a la disputa con Axel Kicillof, del que un grupo de intendentes aguarda para saber hasta qué punto llegará su intento de independencia del kirchnerismo.

La ex presidenta, de todos modos, sigue con interés otros distritos del país en su rol de titular del PJ nacional, en simultáneo a un notorio cambio en su comunicación: inventó, por ejemplo, el “Che, Milei” como formato para sus críticas al Presidente desde su cuenta de X, con un lenguaje mucho más agresivo y chabacano que otros tiempos, muy acorde a esta nueva era. Incluso pensó con algunos de sus colaboradores en la intención de darle forma a un canal de streaming propio del Partido Justicialista.

La ex presidenta está muy atenta, por caso, a la elección interna de este domingo del PJ correntino, intervenido desde hace tiempo, en manos de José Ottavis y María Teresa García. También a las próximas elecciones provinciales de Jujuy, Salta y Chaco, previstas para mayo, y a la de convencionales constituyentes de Santa Fe, en abril.

En el caso de Chaco, la figura predominante en el peronismo es la de Jorge Milton Capitanich, que tiene por delante dos opciones: encabezar la lista de legisladores provinciales o traccionar desde abajo. En cualquiera de los dos escenarios, el ex gobernador sí tiene previsto liderar la boleta para senador nacional en octubre. Es un tema que ya habló con Cristina Kirchner, con la que mantuvo una larga charla hace algunas semanas en Buenos Aires, un encuentro para limar asperezas tras algunas rencillas por la cercanía del chaqueño con Kicillof y algunos movimientos vinculados con la lista que Ricardo Quintela intentó encabezar para disputarle en vano la conducción del peronismo a CFK. Capitanich fue, además, uno de los que intentó mediar, también en vano, entre ella y el gobernador bonaerense.

Ese rol también trascendió que en algún momento habría tratado de ejercerlo Sergio Massa, el ex candidato presidencial del peronismo que está corrido de la agenda pública -reapareció en las últimas semanas con un posteo sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires- pero muy activo en el monitoreo del escenario político. Le interesan, dicen, aquellos distritos que este año reeligen senadores, una categoría para la que ya se perfilan algunos dirigentes como Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manuel Urtubey (Salta) o el propio Capitanich. Y obviamente la provincia de Buenos Aires, donde espera a que mueva Kicillof.

Sergio Massa

Mientras define qué papel jugará en el congreso del Frente Renovador del próximo fin de semana en Parque Norte -se especula que podría cerrar el evento, lo que se transformaría en su primer discurso público de estos tiempos-, el jefe de ese espacio mira en paralelo la región, particularmente por los intereses de algunas de las empresas que asesora en su rol de consultor.

Además de Chile, que tiene elecciones recién en noviembre, Massa está muy metido con el balotaje de Ecuador que disputarán Daniel Noboa y Luisa González el 13 de abril próximo. Para esa contienda, el ex ministro de Economía escucha con atención los análisis de Jaime Durán Barba -instalado en su país natal, asesora al oficialismo- y de Daniel Ivoskus, el consultor que tiene buena injerencia en la campaña de la candidata del correísmo. “Sergio es un simple abogado y consultor”, exageraron cerca de Massa, que está pendiente de Ecuador porque, según su entorno, trabaja para una empresa energética de Estados Unidos con intereses en ese país.

De Barracas a Ocean Drive. Cabizbajo, eyectado por la reiterada fuga de presos que obligó primero a Jorge Macri a relevar a la cúpula de la Policía, Waldo Wolff aterrizó en estos días en el aeropuerto Miami para hacer catarsis en esas playas de La Florida tras ser desplazado por el jefe de Gobierno con una promesa de dudosa concreción como la candidatura a primer legislador del PRO de cara a las elecciones del 18 de mayo.

Waldo Wolff

El ex ministro de Seguridad, que según intentaron instalar desde el gobierno porteño pasaría a tener próximamente un rol de vocero del espacio de cara a las elecciones, a pesar de que nadie se lo avisó, está furioso. Desgastado por la gestión, Wolff despegó con su familia hacia Miami días después de que Macri prescindiera de sus servicios y le ordenara presentarse en la Legislatura para ser interrogado por los diputados de la oposición porteña por la más de una docena de presos que se escaparon de las comisarías de la capital en medio de una disputa entre la Ciudad y Patricia Bullrich. El ex ministro, cuestionado puertas adentro, está convencido de que, al menos, el jefe de Gobierno fue ingrato y desprolijo con su salida, y que lo dejó expuesto y sin destino, más allá de los evidentes errores de una gestión en seguridad que no brilló por sus resultados.

“En público, Waldo se portó como un caballero: no golpeó a nadie, se despidió con un tuit y se guardó. Pero hizo catarsis en privado con varios dirigentes, y expresó su enojo. Está muy caliente”, aseguró un dirigente del PRO que lo llamó antes de que el ex funcionario embarcara hacia La Florida. Wolff está enojado con Macri, pero también con su primo, el ex presidente; con el PRO y con varios dirigentes que le soltaron la mano, a pesar de que muchos se comunicaron con él para prestarle el oído.

Lo de Wolff, de todos modos, no es una excepción si no la regla. Es que Macri no tuvo hasta ahora demasiada suerte con los recambios de gabinete, que fueron varios en tan poco tiempo de gestión en comparación a la lógica de los anteriores alcaldes del PRO. Roberto García Moritán, al que convocó por su gesto generoso de declinar en el 2023 la candidatura a jefe de la capital, y beneficiar así al jefe de Gobierno, se fue del Ministerio del Desarrollo Económico después de un desgaste público y privado de varios meses. El pase de Diego Kravetz a la SIDE se lo enteró por un posteo en X de Manuel Adorni. Néstor Grindetti, en tanto, se despidió de la Jefatura de Gabinete y hubo negociaciones con La Libertad Avanza.

Horacio Rosatti y Manuel García-Mansilla (el segundo sentado desde la izquierda) en el 2021, en una graduación de la universidad Austral

Lavada de cara. Intensas negociaciones fueron las que se acumularon en las últimas semanas en torno a las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos candidatos del Ejecutivo para la Corte Suprema que tuvieron por ahora suerte dispar: mientras el juez federal avisó que no tiene previsto renunciar a su juzgado e intentará buscar los dos tercios en el Senado para tratar de llegar a la Corte, el académico ya desembarcó en el máximo tribunal a la espera de que la cuadrilla de pintores termine los trabajos de remodelación en la vocalía que ocupó hasta diciembre Juan Carlos Maqueda.

García Mansilla ya ocupa esas oficinas -trabaja de manera momentánea en un despacho más modesto de esa vocalía-, heredó a la histórica secretaria del ex cortesano cordobés y ya tiene todas las mismas atribuciones que el resto de sus colegas después de jurar hace más de una semana. En los últimos días, por caso, el magistrado, designado por decreto al igual que Lijo, firmó sentencias e intervino en un expediente de la superintendencia que reasignó partidas para el Consejo de la Magistratura. “Pase lo que pase después en el Senado con su pliego, así esté un mes, ya va a poder poner en su currículum que fue juez de la Corte”, aseguró una fuente de tribunales.

Lo más llamativo de estos últimos días, sin embargo, fue la firma del juez y ex académico de la Universidad Austral, que recibió en el 2021 a Horacio Rosatti para una graduación de abogados, junto al presidente de la Corte y Carlos Rosenkrantz -le adjudican a ambos una presunta relación social desde hace algunos años-, en favor del rechazo a la licencia extraordinaria pedida por Lijo. ¿Desde cuándo sabían desde el Gobierno de ese rechazo? Según las fuentes consultadas, desde algunos días después de jurar como magistrado, hacia fines de la otra semana. Un acto público en el Salón Bermejo de la Corte que duró pocos minutos, que se improvisó esa mañana y al que García-Mansilla llegó con lo puesto. Se armó con tan poco tiempo que Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia invitado para la ocasión, llegó con la jura ya empezada. Mariano Cúneo Libarona, el ministro, ni siquiera fue convocado.

Inquieto. Así de extrañas son en estos tiempos las relaciones en el círculo rojo de esta nueva era libertaria como singulares son también algunas decisiones del Ejecutivo en diversos rubros. Por ejemplo, en materia de política exterior.

Carlos Cherniak (Photo credit must be given: ©FAO/Pier Paolo Cito. Editorial use only. Copyright ©FAO)

En los últimos días se conoció la decisión de impulsar a Carlos Cherniak como embajador del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA), una oficina importante que hasta hace poco ocupó Sonia Cavallo, la hija del ex ministro, echada sorpresivamente por el presidente por las críticas constantes de su padre contra el programa económico y financiero de Luis “Toto” Caputo, en particular por el atraso cambiario.

Desde la Casa Rosada y el Palacio San Martín impulsaron entonces a Cherniak, ex embajador ante la FAO durante el gobierno del Frente de Todos. Según trascendió en los últimos días, el hombre está inquieto. No tanto por el trabajo en sí, si no por temor a que pueda tener algún problema o represalía por su pasado como funcionario diplomático de Alberto Fernández.