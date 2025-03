José Luis Espert: “Vamos a ver si después del discurso de Kicillof aparecen delincuentes presos o muertos”

Con tono de campaña, el diputado José Luis Espert descartó que Axel Kicillof pueda disminuir la inseguridad (Foto: Matias Arbotto)

En medio de la creciente tensión política entre el Gobierno y la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional y candidato a legislador por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, volvió a insultar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la inseguridad en el distrito y, en tono desafiante, puso en duda que sea capaz de enfrentar el delito.

“Vamos a ver si, después de su discurso, realmente aparecen delincuentes presos o muertos a mano de la policía, como tiene que ocurrir”, apuntó el legislador nacional, sobre el acto que encabezará Kicillof esta tarde, en el marco de la inauguración del período de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense.

Espert, que está lanzado como candidato a la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires, replicó el discurso oficial de la Casa Rosada, al asegurar que el distrito bonaerense es un “baño de sangre de gente inocente por este inútil del gobernador”.

Además, calificó a Kicillof como “un criminal en potencia, porque nos entregó a los inocentes a manos de los delincuentes”, tras ratificar una defensa de una política de mano dura contra el delito. “Para el delincuente, es la cárcel, o si se resiste, bala, no la puerta giratoria que ha instalado Kicillof”, indicó en declaraciones a radio Rivadavia.

“Yo creo en el punitivismo, no en el abolicionismo de Kicillof y compañía -continuó-. Es la aplicación de la ley. El que está fuera de la ley es Kicillof. La gente está pidiendo vivir en paz y no vivir muertos de miedo”.

Las declaraciones de Espert se dieron el mismo día en que Kicillof abrirá un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, en un contexto marcado por el enfrentamiento con la administración de Javier Milei, y las críticas de los libertarios y aliados por la seguidilla de casos resonantes de inseguridad en el conurbano bonaerense.

Además de hacer un balance de su gestión, se espera que el mandatario anuncie una denuncia penal contra el jefe de Estado por “la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la Provincia”, por los comentarios del presidente Javier Milei, quien le pidió la renuncia al gobernador e insinuó con intervenir la provincia.

Alineado con la Casa Rosada, Espert señaló que en la campaña electoral de este año “va a estar en discusión el país que proponemos Javier Milei y todos los que lo acompañamos, que crece, que baja la inflación y se inserta en el mundo con los países ricos y que prosperan”. “La propuesta de Kicillof y el kirchnerismo de una provincia de Buenos Aires transformada en un chiquero, gobernada por narcos, delincuentes, chantas y chorros” contrasta significativamente con las propuestas de sus opositores.

Para buscar el voto, el diputado nacional advirtió que “ya estamos trabajando con el presidente Milei y todo su equipo de Gobierno” en una reforma para la provincia que sea “espejo con la que se impulsa a nivel nacional”, en la que se “desregule, se bajen impuestos, se baje el gasto público, y se le dé educación a los chicos, salud a los que necesitan y obra pública”. “Se impulsa un modelo de gestión que prioriza la educación, salud y estabilidad económica”.

Avances en la baja de edad de imputabilidad y “Ficha Limpia”

Espert, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, adelantó avances en otras iniciativas legislativas impulsadas por su espacio. “La semana que viene vamos a tener dictamen para la baja de la edad de imputabilidad. El proyecto nuestro era de 13 años, pero no hubo acuerdo. Terminamos en 14 años”, dijo sobre la iniciativa, que se debatirá ante el plenario de comisiones que se convocará para tratar la reforma. “No descartaría que la media sanción de Diputados entre fines de marzo y principios de abril. Es muy buena noticia”, deslizó.

Jose Luis Espert, durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados (Foto NA: Mariano Sánchez)

Respecto al proyecto de “Ficha Limpia”, que busca impedir que condenados por corrupción en doble instancia puedan presentarse a cargos electivos, advirtió que el kirchnerismo podría maniobrar para evitar que afecte a Cristina Kirchner en las elecciones de 2025. Tras ser aprobada en la Cámara baja, a la legislación solo le falta su sanción definitiva en el Senado.

“Si (la sanción en el Senado) ocurre después de la publicación del padrón provisorio, Cristina puede competir. No podría hacerlo recién en 2027. Conociendo al maldito kirchnerismo, guarda con el Senado”, expuso Espert.

La devaluación y el acuerdo con el FMI

Como economista, José Luis Espert también se pronunció sobre la relación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las tensiones macroeconómicas. “El gobierno no va a devaluar”, aseguró el legislador nacional, ante el reclamo de algunos sectores productivos.

Sobre el acuerdo con el FMI, adelantó que será debatido en el Congreso durante “el primer trimestre del año parlamentario” y cuestionó el procedimiento: “Por la ley de 2021, los acuerdos con el FMI tienen que pasar por el Congreso. Me parece inadecuado”. Sin embargo, aseguró que el oficialismo y bloques aliados trabajarán en una postura común: “Daremos el debate. No me extrañaría que el kirchnerismo se oponga, porque lucra con la miseria, como lo hace Kicillof. Pero con el bloque de LLA, el PRO y otros sectores cercanos, vamos a tener una actividad constructiva”.

El Gobierno pretende cerrar un nuevo acuerdo con el FMI

En su exposición, Espert consideró que “técnicamente, no hay atraso cambiario”. Para que ocurra la hipótesis de una corrección en el tipo de cambio en el actual contexto, según el diputado nacional, tras una “fuerte suba de los salarios reales y de empleo privado, que tuvieras una suba en la tasa de desempleo, y eso está bajando”. La otra condición es que “teniendo un déficit tenés que financiarlo con deuda”, o con una “entrada de capitales golondrina que no se sostiene”. Sin embargo, aclaró que ”todavía Argentina no tiene ese déficit".

“Ninguna de las dos cosas se está dando, así que técnicamente no hay atraso cambiario”, concluyó.