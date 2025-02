Crece el malestar de Milei con Jorge Macri y podría trabarse definitivamente un acuerdo en CABA

Javier Milei se molestó con Jorge Macri

El presidente Javier Milei se molestó fuertemente con el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuando se enteró de que había contratado al consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, quien años atrás asesoró a Sergio Massa, para llevar adelante su estrategia política.

“Claramente es una tocada de culo, nosotros no tenemos ninguna duda de eso. Es el tipo que fue responsable de la campaña más sucia de la historia argentina para tratar de que La Libertad Avanza no ganara las elecciones”, sostuvo una de las personas más cercanas al mandatario nacional.

La discusión se da en un distrito en el que las negociaciones entre el oficialismo y el PRO ya venían trabadas desde hace tiempo, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del país, donde las conversaciones entre ambos espacios son más fluidas.

Desde un primer momento, alentados por algunas encuestas que señalan la popularidad que tienen en CABA, la cúpula libertaria se plantó con el objetivo de disputarle poder a Macri.

El consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí

De la mano de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la jefa del bloque en la Legislatura, Pilar Ramírez, se mostró como una fuerte opositora de la gestión del alcalde porteño.

Además, la funcionaria impulsó un armado propio para competir en las próximas elecciones locales, que se adelantaron -en principio- para mayo y serán separadas de las nacionales.

En este contexto, el ex intendente de Vicente López sorprendió al anunciar la incorporación del consultor español a su equipo de campaña, algo que disgustó a la Casa Rosada.

El catalán fue propuesto hace poco más de dos meses por el antecesor en el cargo de Karina Milei durante la administración de Cambiemos, Fernando de Andreis, y tuvo el visto bueno del líder del partido, Mauricio Macri.

En las oficinas de Balcarce 50 creen que Gutiérrez-Rubí ya comenzó a trabajar en un operativo en las redes sociales para desprestigiar a Milei y resaltar la figura de algunos dirigentes de los que el mandatario se distanció, como Victoria Villarruel y Ramiro Marra.

“No es algo que pensemos, es algo que sabemos, que nos consta. Mirá si no el discurso que está teniendo Jorge en el último tiempo, fijate en Twitter cómo actúan”, señaló un miembro del círculo íntimo del Presidente.

En el entorno de Jorge Macri, en tanto, niegan cualquier tipo de campaña de desprestigio y aseguran que ese “no es el accionar que tuvo nunca” el jefe de Gobierno porteño, quien “solamente se limita a señalar lo que le parece incorrecto, como pasó con el discurso en el Foro de Davos”.

Jorge Macri criticó los dichos de Javier Milei en Davos sobre el colectivo LGBT

Quienes frecuentan la sede de Uspallata, de hecho, aseguran que el consultor incluso le recomienda no confrontar con el máximo referente libertario, ya que es consciente de que parte del electorado del PRO tiene una buena mirada de la gestión nacional.

En este sentido, sostienen que el experto español plantea ir en busca del “voto dual”, para lo cual insiste en destacar logros de la administración en la ciudad, al mismo tiempo que valorar el trabajo de la Casa Rosada.

Por el lado del ex presidente Mauricio Macri, en tanto, no niegan haber colaborado en la llegada de Gutiérrez-Rubí a CABA, pero reniegan de las críticas: “No entiendo el punto, ¿cuál sería el problema?“, remarcó uno de los colaboradores del ex mandatario.

En este sentido, consideran que es el propio Gobierno el que no quiere avanzar con una alianza electoral, por lo que opinan que estas son “excusas” y que “un asesor externo no debería condicionar un acuerdo político”.

Sin embargo, en el armado porteño de los libertarios coinciden con los cuestionamientos que se hacen en Casa Rosada y creen que la estrategia de empoderar a Marra para debilitar a Karina “es lo mismo que quisieron hacer con Javier”.

Karina Milei busca disputar el poder en la ciudad de Buenos Aires

“Nosotros mismos en persona vemos los ataques diarios de la campaña de Jorge. La verdad, es subestimar al electorado lo que están haciendo. Yo me quedo con lo que se genera en la calle todos los fines de semana”, sostuvo un dirigente de LLA que trabaja en este distrito.

A pesar de que el conflicto se da principalmente en la ciudad de Buenos Aires, los armadores nacionales del oficialismo no descartan que este hecho pueda desencadenar un malestar en todo el país, principalmente por el rol que tuvo Mauricio Macri en la campaña de su primo.

“Ellos tienen esa forma extraña de presionar y atacar con la idea de después tener una mejor posición a la hora de sentarse a negociar, pero no les va a resultar”, vaticinó un miembro de la mesa chica del Presidente.

Un sector de LLA, incluso, plantea que si finalmente compiten separados del PRO, entre ambos partidos podrían conseguir, a nivel nacional, una banca más en el Congreso que si fueran juntos, ya que se divide el voto del electorado y la oposición dura -el kirchnerismo- tendría menos porcentaje a la hora de repartir los diputados y senadores.

No obstante, esta postura sigue siendo minoritaria en el grupo de estrategia política que acompaña a Milei, en la que está su hermana, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Martín y Eduardo “Lule” Menem. El jefe de Estado, por el momento, continúa prefiriendo una alianza con Macri.